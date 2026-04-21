Больше соли – меньше памяти. Особенно у мужчин

Одна из самых популярных добавок и консервантов в мире – NaCl – уже не раз подвергалась нападкам врачей. Поваренную соль давно обвиняли в том, что она повышает артериальное давление: чем ее больше в рационе, тем выше вероятность развития гипертонии.

Но последнее исследование, опубликованное в журнале Neurobiology Of Aging, показывает, что есть и другие причины быть с нею осторожнее.

Согласно последним данным, избыток соли может быть связан и со скоростью ухудшения памяти. Ученые шесть лет следили за 1208 испытуемыми старше 50 лет. Сравнивали именно взаимосвязь – количество потребляемой соли и память.

Конкретно смотрели на эпизодическую память, ту самую, которая отвечает за хранение данных о недавних вполне бытовых событиях (где припарковал машину, что было вчера и т.д.).

Выяснилось:

* У мужчин с более высоким потреблением соли память ухудшалась быстрее.

* У женщин такой связи не нашли.

* Наиболее выраженное ухудшение наблюдалось у мужчин, которые потребляли около 3,3 г натрия в день и выше. Это примерно 8+ г соли. Напомним, ВОЗ рекомендует не более 5 граммов (одной чайной ложки) в совокупности.

* Кроме того, у мужчин с высоким потреблением соли чаще было отмечено повышенное давление (вполне ожидаемо). А это более серьезный риск инфарктов и инсультов.

Механизм взаимосвязи соли и памяти пока до конца не понятен, но есть несколько объясняющих гипотез. Среди них – повреждение сосудов, отсюда ухудшение кровотока, в том числе и мозге. Все эти процессы потенциально могут ускорять когнитивное снижение.

Что это значит для нас всех? Еще один довод придерживаться нормы при планировании рациона. В день можно до 2 г натрия (это 5 граммов соли, та самая чайная ложка без горки). Причем это же не количество, которое мы можем насыпать себе в блюда из солонки. А вообще вся соль, в том числе содержащаяся в уже готовой пище. И весь рекомендованный суточный объем на самом деле мы можем «истратить», съев четыре куска пиццы или два бургера из рядового фастфуда. В целом-то, соль добавляют везде – в соусы, хлеб, консервы, колбасу.

Но потребление соли все-таки реально контролировать. Нужно готовить еду самостоятельно, а не покупать готовую. Солить тот же суп или гарнир стоит уже непосредственно в тарелке, а не в кастрюле - так со временем получится потреблять все меньше натрия.

