Почему картофель подешевел, а морковь подорожала и что будет дальше с ценами: Разбор

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Картофель стал самым подешевевшим продовольственным товаром за год. На середину апреля цена этого популярного корнеплода упала по сравнению с прошлым годом чуть ли не на треть. Заметно подешевели и его соседи по «борщевому набору» - капуста, свекла и лук. И только морковка идет не в ногу со всеми: источник каротина поднялся в цене.

- В прошлом году урожай картофеля в России был выше по сравнению с предыдущим годом примерно на 5 процентов, - рассказал KP.RU директор по развитию ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. - Картофеля стало больше, причем больше стало картофеля товарного вида, избыток предложения привел к снижению цены. Остальные овощные культуры тоже дали хорошие урожаи, продуктов достаточно, нет дефицита, и это стало одной из причин снижения их стоимости.

Еще одна причина — снижение спроса на эти овощи.

- Овощи из борщевого набора идут, как правило, на приготовление первых блюд, а сейчас люди стали готовить дома гораздо реже, по статистике примерно половина домохозяйств состоят из одного человека, - продолжил Востриков. - То есть спрос снижается — и это тоже ведет к снижению цен.

Но почему же морковка стоит особняком?

- Да, морковь дала незначительный прирост по цене, - говорит Востриков. - Мы получили меньше урожай, чем годом ранее. Это связано, скорее всего, с тем, что ранее морковь не давала высокой цены, и аграрии перераспределили посевные площади в пользу более прибыльных культур. Это обычная практика. Предложение моркови снизилось — цена возросла. А по остальным продуктам из борщевого набора в прошлом году цены были высокими, что стимулировало увеличение их производства. И теперь весь борщевой набор дешевле, чем в прошлом году, а морковь, которой посеяли меньше, наоборот, выстрелила по цене.

Продолжится ли период доступной картошки — сказать сложно.

- Многое зависит от погоды, - говорит Востриков. - Из-за весенних температурных качелей высев рассады задерживается. Урожай будет зависеть от выпадения осадков в течение лета. С прогнозом лучше подождать до середины июля, когда будет понятно, как прошел вегетативный период. Но в целом с овощами ожидаю, что будет достаточно стабильно. Потому что овощи предполагают полив, тут меньшая зависимость от осадков, чем по зерновым и масличным. Еще один момент - возможно, аграрии отдадут меньше площадей под картофель. Но это не факт, что его будет меньше. Бывало, что засевалась меньшая площадь, но прирост урожайности давал обратный эффект — в природе очень много тонких настроек.

