Штрафы за выбивание ковров, велосипеды в тамбуре и кондиционер: «весенне-летние» наказания, о которых вы и не догадывались

Если покрышки используются для оформления клумб, ограждений и иных декоративных конструкций, это квалифицируется как несанкционированное размещение отходов

Как, и за такую ерунду можно получить штраф? Подобные вопросы у многих возникают при чтении очередных новостей из серии «юристы рассказали». Вместе с причитающейся долей удивления и недоумения: вот напридумывали же, за белье за окном штраф ввели.

Спокойствие и только спокойствие: никаких новых штрафов, как может показаться из некоторых публикаций, за сушку белья на улице или за «лебедей» из старых покрышек во дворе дома не вводилось. Но некоторые привычные в былые времена бытовые ситуации и правда нынче могут оказаться нарушениями законодательства.

Вместе с адвокатом по жилищным и земельным делам Светланой Жмурко KP.RU составил перечень наиболее характерных «летних» нарушений.

КЛУМБА ИЗ ПОКРЫШКИ

Отдельного штрафа за клумбы из старых шин у подъезда многоэтажки или возле лавочки у частного дома, естественно, нет. Но отслужившие свой век автомобильные шины относятся к отходам производства и потребления III–IV класса опасности - поскольку в них содержатся токсичные вещества, в том числе тяжелые металлы и продукты нефтехимии.

- Размещение таких отходов допускается только в специально оборудованных местах с последующей передачей организациям, которые имеют лицензию на работу с подобными отходами. Если покрышки используются для оформления клумб, ограждений и иных декоративных конструкций, это квалифицируется как несанкционированное размещение отходов, - объясняет Светлана Жмурко.

Иными словами, даже если внутри старой шины цветут незабудки, покрышка - все равно отходы с «токсичной нефтехимией». И за складирование покрышек где попало, и за «украшение» ими придомовой территории одинаково грозит административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Если речь о дворе многоэтажки, оштрафовать могут как управляющую компанию, которая обслуживает дом, так и конкретных граждан (если найдут), притащивших шины во двор.

- Но обычно контролирующие органы (Росприроднадзор, санэпиднадзор, - Ред.) сначала выдают предписание об устранении нарушения, - успокаивает эксперт. - Только если его проигнорировать и не исполнить - тогда назначают штраф.

Размеры штрафов:

Для граждан от 2 000 до 3 000 руб.

Для должностных лиц от 10 000 до 30 000 руб.

Для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 руб.

Для юридических лиц от 100 000 до 250 000 руб.

ВЕЛОСИПЕДЫ В ТАМБУРЕ

Хранение личных вещей в подъезде, на лестничных клетках, межквартирных тамбурах и других местах общего пользования - нарушение правил пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ).

В некоторых новостройках для детских колясок и спортинвентаря предусмотрены специальные помещения при входе в подъезд. Куда девать все это добро в старых домах, особенно при малогабаритной квартире — отдельная больная тема. Но, строго по закону, велосипедов, самокатов, колясок, коробок и прочих «лишних предметов» возле квартиры на лестничной клетке быть не должно. Как и стройматериалов для ремонта, которые многие затевают в летнее время, или старой мебели, «временно оставленной» на пару лет.

- Такие предметы уменьшают ширину путей эвакуации, создают препятствия при выходе людей из здания в случае пожара и могут способствовать быстрому распространению огня и дыма, - поясняет адвокат.

Оштрафовать могут органы пожарного надзора - по жалобам как соседей, так и управляющей компании, которая собственно ответственна за порядок в местах общего пользования.

Штраф для граждан:

от 5 000 до 15 000 руб.

БЕЛЬЕ И КОНДИЦИОНЕР НА ФАСАДЕ

Сушилки для белья на фасаде многоэтажки в крупных городах нынче уже мало кто устанавливает. Чаще там можно увидеть кондиционеры. Но и то, и другое может оказаться нарушением.

- Фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников. Любые изменения его внешнего вида - установка кондиционера, антенны, размещение вывесок, крепление каких-то других внешних конструкций - возможны только при соблюдении порядка, установленного жилищным законодательством (статья 36 ЖК РФ и статья 44 ЖК РФ). Как правило - нужно решение общего собрания собственников жилья с разрешением такую конструкцию установить, - рассказывает Светлана Жмурко.

Применяться может статья 7.21 КоАП РФ - самовольное переустройство или нарушение правил эксплуатации жилого помещения. Но в большинстве регионов этот вопрос регулируется региональными законами о благоустройстве и штрафы могут быть выше. Скорее всего, придется и убрать с фасада несогласованную конструкцию.

Важный момент, в котором много путаницы. Установка кондиционеров как таковая законами не запрещена и нарушением не является. Если внешний блок стоит на лоджии или балконе или в специально предусмотренной нише (бывает такое в новостройках) — согласовывать это ни с кем не надо. А вот если без спросу меняется внешний вид фасада - это нарушение.

Аналогично и с другими конструкциями. Белье внутри лоджии или балкона можно сушить сколько угодно. Главное, внешний вид многоэтажки не портить и никакие составные части общедомового имущества (балконная плита к нему, кстати, тоже относится) самоуправно не видоизменять.

Штраф для граждан:

от 2000 до 2500 рублей, в некоторых регионах (например, в Москве и области) — до 5000 рублей.

ВЫТРЯХИВАНИЕ КОВРОВ С БАЛКОНА

Это приводит к попаданию пыли и мусора на соседние балконы, окна и придомовую территорию. Что может трактоваться как нарушение правил благоустройства, которые устанавливаются региональными нормативными актами.

Основанием для привлечения к ответственности чаще всего становится жалоба соседей. Либо нарушение может зафиксировать управляющая компания или муниципальный контроль. Выписывает штраф в таких случаях обычно административная комиссия при муниципалитете.

То же, к слову, касается и выбивания ковров на придомовой территории. Раньше для этого возле дома были специальные площадки. Но прошли те времена: теперь считается, что у всех есть пылесосы.

Штраф для граждан:

Чаще всего 2 000 - 3 000 рублей, в столице и Московской области - до 5 000 руб.

КОРМЛЕНИЕ ГОЛУБЕЙ

Подкармливать птичек российское законодательство пока не запрещает. Но делать это надо так, чтобы не загрязнять придомовую территорию и не нарушать нормы содержания общего имущества многоквартирного дома.

По-простому говоря, кормушка на дереве в парковой зоне — здорово и правильно. А разбрасывать хлеб около подъезда — неправильно.

- Признаки нарушений — когда загрязняются пометом фасады зданий, автомобили, тротуары. Или на придомовой территории скапливаются остатки пищи, что может способствовать появлению грызунов и ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, - разъясняет Светлана Жмурко.

На основании чего могут привлечь к ответственности «за голубей»? Вариантов тут даже несколько. Первый - нарушение санитарных правил и создание угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (статья 6.3 КоАП РФ). Второй - региональные правила благоустройства территорий. И наконец, если прикормленные вами голуби не просто украсили соседский автомобиль сами понимаете чем, но и, например, оставили на нем царапины - сосед вправе требовать возмещения ущерба на основании статьи 1064 ГК РФ.

Штраф для граждан:

От 100 -500 рублей (нарушение санитарных правил) до 3000 - 5000 рублей (нарушение региональных правил благоустройства)

МЫТЬЕ АВТОМОБИЛЯ ВО ДВОРЕ ИЛИ У РЕЧКИ

Желающие сэкономить на услугах официальной мойки тоже могут нарваться на несколько разных видов штрафов — в зависимости от ситуации и последствий.

В частности, попадание в почву моющих средств, нефтепродуктов и загрязненной воды могут создавать угрозу санитарному благополучию или приводить к загрязнению территории (статья 6.3 КоАП РФ).

Личных земельных участков - например, садовых - это тоже касается. И речь в этом случае может идти не только об «угрозе санитарному благополучию», но и об ухудшении состояния почвы из-за загрязнения ее химическими веществами (статья 8.6 КоАП РФ с вдвое большим штрафом).

А если вы решили помыть автомобиль возле речки, озера и любого другого водоема либо в водоохранной зоне, вам грозит статья 8.42 КоАП РФ (нарушения, связанные с прибрежной защитной полосой или водоохранной зоной).

Как поясняет наш эксперт, во всех этих случаях довольно сложно доказать сам факт причинения окружающей среде ущерба. Но в некоторых регионах уйти от ответственности сложнее. Это там, где региональные законы прямо запрещают мойку транспортных средств вне специально отведённых мест и устанавливают за это штраф. В столице это до 3000 рублей, в Московской области - до 5000 рублей.

Штраф для граждан:

От 100 - 500 рублей (угроза санитарному благополучию) до 5000 рублей (по региональным законам о благоустройстве или если нарушение зафиксировано в прибрежной или водоохранной зоне)

ШАШЛЫКИ НА ДАЧЕ

Разводить огонь на садовом или дачном участке разрешено в предназначенных для этой цели устройствах - мангалах, жаровнях, печах, барбекю. Но при этом все равно нужно соблюдать определенные правила — чтобы не нарушить требования пожарной безопасности.

От мангала до ближайшей постройки должно быть не меньше 5 метров. Вокруг него участок радиусом до 2 метров надо очистить от всех легковоспламеняющихся предметов (ветки, сухая трава и т. п.). Под рукой должны быть средства пожаротушения — хотя бы ведро с водой.

Если введен особый противопожарный режим (обычно летом — когда из-за сухой жаркой погоды начинают гореть леса), разводить огонь где бы то ни было на улице может быть вообще запрещено.

Штрафы для граждан:

от 5 000 до 15 000 руб. в обычном случае

до 50 000 руб., если нарушение привело к пожару или причинению ущерба

БОРЩЕВИК НА УЧАСТКЕ

С 1 марта 2026 года все собственники земельных участков, включая садоводов и дачников, обязаны уничтожать на своих владениях опасные инвазивные (чужеродные) растения. В большинстве случаев эта мудреная формулировка подразумевает собственно одно наиболее часто встречающееся растение - борщевик Сосновского.

- Сначала нарушение должно быть зафиксировано (это может сделать, например, муниципальный земельный контроль при плановой проверке или «по жалобам соседей» - Ред.), затем нарушителю выдается предписание о его устранении, - объясняет порядок Светлана Жмурко. - Если в указанный в предписании срок меры не приняты, тогда - штраф. Если упорно и в течение нескольких лет игнорировать предписания, может пойти речь об изъятии участка через суд.

Штраф для граждан:

от 20 000 до 50 000 руб.

НА ЗАМЕТКУ

За что еще могут оштрафовать

- Курение на балконе - от 5 000 до 15 000 руб.

Напрямую курение на балконе квартиры не запрещено (в отличие от балкона общедомового). Но оно может быть расценено как нарушение требований пожарной безопасности: непотушенная и оставленная без присмотра сигарета - источник открытого огня, который создает угрозу возгорания. За это собственно и предусмотрен штраф.

- Выкидывание из окна или с балкона мусора, окурков, бутылок и прочих предметов — от 500 до 1000 руб.

Это если бутылка или окурок никому и ничему не нанесли ущерб и речь только о нарушении санитарных правил, норм благоустройства и общественного порядка. Если бутылка попала в чей-то автомобиль, возможна ответственность по статье 1064 ГК РФ - придется возмещать убытки.

- Оскорбления в чате дома или садового товарищества — от 5000 до 10 000 рублей

Домовые чаты, чаты СНТ и корпоративные переписки могут рассматриваться как публичное пространство, поскольку информация доступна широкому кругу лиц. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства в неприличной форме (да, нецензурные шуточки сюда тоже относятся).

- Шумная езда на мотоцикле — 500 рублей, а если ночью, то от 2000 до 3000-5000 рублей (в зависимости от регионального закона о тишине).

Повторные нарушения могут повлечь более строгие меры — вплоть до того, что байк отправится на штрафстоянку.

ВОПРОС РЕБРОМ

А точно накажут?

«Да у нас все этажи заставлены чьим-то барахлом, горящие окурки с балконов постоянно кидают, а голубей сердобольные бабушки прямо из окон кормят - и почему-то никто никого не штрафует», - классическая реакция на рассказы о вроде бы полагающихся суровых штрафах. К каждому гражданину, как говорится, надзирателя (причем сразу из нескольких разных ведомств, от санэпиднадзора до пожарных — в зависимости от характера нарушений) не приставишь. Но это не отменяет самой возможности штрафа — особенно если нарушения со стороны одного и того же гражданина неоднократные, они достали соседей и их вполне реально доказать (например, сняв на фото или видео — голословные жалобы, естественно, никто рассматривать не станет).

- Большинство перечисленных правонарушений фиксируются именно после жалоб соседей в те или иные органы, - говорит Светлана Жмурко. - Также нередко они вскрываются при проверках органами пожарного надзора или муниципальным контролем (это отдельный вид контролирующих органов на уровне местных органов власти, в дополнение к всевозможным «надзорам» из федеральных структур, - Ред.). В большинстве случаев сначала выдается предписание об устранении нарушения (без штрафа), однако при повторном выявлении штраф назначается сразу.

