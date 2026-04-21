Седокова так увлеклась Джиганом, что забыла про бизнес: бренд одежды певицы принес убытков на 2 млн рублей

Джиган развелся меньше месяца назад, а его уже охмуряет Седокова.

Пока певица Анна Седокова охмуряет недавно разведенного рэпера Джигана, ее бизнес продолжает разоряться. Артистка теряет миллионы рублей из-за интернет-магазина, в котором продает одежду. Зато ее близкий друг, солист группы Artik&Asti зарабатывает миллионы рублей в России, не появляясь в стране уже несколько лет.

В сети обсуждают видео, где Седокова кокетничает с рэпером Джиганом, который меньше месяца назад развелся с матерью его четырех детей, блогером Оксаной Самойловой. Анну тут же начали обвинять, что она пытается охмурить Дениса, который то толком не отошел от расставания. Артисты знакомы уже давно, еще в 2012 вышел их совместный хит «Холодное сердце».

Анна Седокова выложила милое видео с Джиганом

Казалось бы, Анне, едва отправившейся после скандала на фоне трагедии с ее экс-супругом Янисом Тиммой, стоит опровергнуть или хотя бы игнорировать все домыслы. Однако Седокова не из робкого десятка и раз есть возможность – нужно хайпануть! Так подумала певица и выложила ролик, снятый на фронтальную камеру, где она кладет голову на плечо Джигану. «Счастье любит тишину», — гласит надпись на видео.

Со всем этим хайпом Анна, кажется, даже не заметила, как потеряла почти 2 млн рублей на своем бизнесе. Еще с 2016 года ей принадлежит компания ООО «Ла стори». Так называется интернет-магазин бренда Седоковой, в котором она продает женские куртки, платья, комбинезоны и прочее. Как выяснил сайт KP.RU, по итогам 2025 года выручка упала с 2 млн до 211 тыс. рублей. Что же касается прибыли, то еще в прошлом году она превратилась в убыток. В 2024-м Седокова потеряла 396 тыс. рублей, в прошлом же году фирма Анны поставила рекорд. За 2025-й убытки составили 1,9 млн рублей. На этом фоне на сайте объявили распродажу и пытаются продать одежду с огромными скидками.

Тем временем ее давний друг Артем Умрихин, известный как Artik из группы Artik&Asti, зарабатывает в России миллионы рублей. И это при том, что уже несколько лет он в стране не появляется, а новая солистка коллектива Севиль отдувается за двоих. Принадлежащая на 90% фирма ООО «Селф Мэйд Мьюзик» за 2025 год увеличила выручку с 24 до 40 млн рублей. Прибыль же выросла до 11 млн рублей, хотя в 2024 компания принесла убытков на 3,1 млн рублей.

Есть у Умрихина еще одна компания в России — ООО "Селф Мэйд Паблишинг" и с ней дела идут не так хорошо. У Артика в ней доля 70%. Выручка упала с 1,6 до 1,4 млн рублей. А вот убытки выросли с 700 тыс. до 1 млн рублей. Тем не менее, учитывая доли Умрихина в обеих компаниях, за 2025 год ему удалось заработать более 9 млн рублей.

