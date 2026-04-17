Возвращение легендарного дуэта Гуфа и Басты, запоздалый тренд от Валерии и песня Бузовой с Инстасамкой: чем удивили российские артисты

По пятницам традиционно артисты выкладывают свои новые работы. 17 апреля можно назвать днем самых неожиданных дуэтов: Инстасамка выложила трек с Ольгой Бузовой, Валерия записала дуэт с нейромузыкантом, а Баста и Гуф выпустили свой альбом спустя 15 лет. И лишь Анна Седокова в гордом одиночестве поет об одиночестве.

Певица Валерия в день своего 58-летия выпустила композицию «Голос за гранью», которая является совместной работой с ИИ-артистом Sasha Komovich, чья песня «Расскажи, Снегурочка» была популярна несколько месяцев назад. Вот только Валерия немного опоздала с дуэтом: хит нейромузыканта уже давно вылетел из чартов, да и в целом ИИ-артисты пропали из топов и памяти слушателей так же быстро, как и появились там. Оно и понятно: никакой души в их работах нет, а потому в душу такие песни не западают. И если Дима Билан еще успел запрыгнуть в последний вагон, выпустив свой дуэт с Сашей Комович в январе, когда «Расскажи, Снегурочка» была в трендах, то работа Валерии, увы, выглядит уже крайне неактуальной.

Пожалуй, самая странная премьера этой пятницы — дуэт Ольги Бузовой и Инстасамки. Тот самый, интерес к которому так активно подогревали артистки в последние недели. Правда, история о том, что Ольга игнорировала предложение Даши Зотеевой о совместном треке, больше выглядит как очередной прогрев. Будто нужно было придумать какой-то конфликт для привлечения внимания, но так, чтобы случайно никого не обидеть. Поэтому и придумали историю о том, что Бузова не отвечает Инстасамке, ведь в реальности сделать и выпустить песню за считанные дни почти невозможно, а потому все больше шансов, что это была спланированная акция.

Что же касается самой композиции под названием «Я хочу», то сделана она в стиле Зотеевой. Инстасамка, как обычно, поет о деньгах, сумочках и богатом муже. Кстати, ее супруг Олег Еропкин выступил продюсером этого трека. За припев же отвечает Ольга, поющая «Бузи-бузи, ага». Рэп-исполнительница уже не в первый раз пытается привлечь к себе внимание за счет неожиданных дуэтов. В конце 2024-го Инстасамка выпустила мини-альбом со Шнуровым и группировкой «Ленинград», но особого успеха он не снискал. Удастся ли ей попасть в топы с новым дуэтом, покажет время.

Но все эти совместные работы меркнут перед возвращением легендарного дуэта! Рэперы Баста и Гуф спустя 15 лет выпустили продолжение своего знаменитого альбома. Называется пластинка почти как в далеком 2010-м: «Баста/Гуф 2026». Первая песня «Из песни слов не выкинешь» посвящена цензуре в рэпе, в композиции «запикиваются» самые разные слова, выражая тем самым протест современному тренду. Второй трек называется «XV лет спустя». Это своего рода преамбула ко всему альбому. «Это не фит друзей, это не фит кентов. Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто», — зачитывают Баста и Гуф. Несмотря на то, что с выхода альбома прошло менее суток, 12 песен из 14 попали в топ-100 музыкальных онлайн-платформ.

И лишь Анна Седокова в гордом одиночестве поет про любовь. Сольная песня артистки «4 утра» получилась крайне посредственной, не спасают даже ремиксы, выпущенные в жанре «фонк», который сейчас очень популярен у молодежи. Да и на фоне сложных текстов Басты и Гуфа, чьи треки из нового альбома длятся по 5 минут, до боли простенькие куплеты Седоковой в песне продолжительностью всего 2,5 минуты выглядят как детский лепет.

Победитель этой битвы, кажется, уже очевиден. Однако, несмотря на старания Басты и Гуфа, списывать со счетов Валерию, Инстасамку, Бузову и даже Седокову нельзя. Тренды дело такое, никогда не знаешь, что станет популярным завтра. Так что у певиц еще есть шансы утереть нос двум рэперам.

