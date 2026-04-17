Дмитрий Песков: Вовлеченность европейских стран в украинский конфликт растет. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

…- Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Медведев назвал законными целями предприятия в Европе, которые производят БПЛА и их комплектующие для Украины. И накануне Сергей Шойгу Прибалтике и Финляндии напомнил о том, что Россия имеет право на самооборону, заявил, что соседи часто предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ. Имеют ли эти заявления и Медведева и Шойгу статус личного мнения или отражают позицию Кремля? И ожидает ли Кремль ответа от европейских лидеров? Если не будет ответа как в целом, прозвучит какая реакция?

- Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны, и мне нечего добавить к этому заявлению, - заметил официальный представитель Кремля в пятницу, 17 апреля, общаясь с журналистами.

- Если все-таки вернуться к заявлению в Шойгу, комментариям Медведева и публикации Министерством обороны списка европейских объектов, на которых производятся дроны для Украины.., - последовал далее вопрос. - Может ли все это означать, что Россия реально и серьезно рассматривает возможность нанесения по этим предприятиям ударов в случае, если атаки БПЛА на критическую инфраструктуру России продолжатся?

- Вы задаете один и тот же вопрос с другой стороны, - сказал пресс-секретарь. - Но суть от этого не меняется. И суть моего ответа тоже не меняется. (Впрочем, на этот раз ответ пресс-секретаря содержал важную, на мой взгляд, деталь. - А.Г.) Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины. Нюансы все изложены в заявлении Минобороны.

