Топ-20 знаменитостей с самыми большими рекламными контрактами: за что звезду могут лишить легких денег

Реклама со звездами выделяется из сотен других роликов. Очередное маркетинговое исследование этой весной зафиксировало, что реклама с участием известных артистов более яркая, запоминающаяся. Звезды любят сниматься в рекламе, потому что считают эту работу несложной, но при этом высокооплачиваемой. Сайт KP.RU изучил рекламные компании весны-2026 года и составил топ-15 звезд, которые востребованы в рекламе. Сравнили их с лидерами прошлого года. Узнали у эксперта, несут ли ответственность звезды за качество товаров и услуг, которые рекламируют.

КОГО БЕРУТ В РЕКЛАМУ

В первую очередь, чтобы найти артиста, который соответствует имиджу компании, часто проводят исследования среди лояльной аудитории-клиентов. Так, проводится опрос среди потребителей товаров и услуг насчет знаменитостей, которым доверяют и любят. Далее должен совпасть бюджет рекламной компании и запрос звезды. Не берут звезд, замешанных в скандалах — если артист попадает в скандал, то рекламную компанию с ним сворачивают: так было с Анастасией Ивлеевой — после «скандальной вечеринки» с ней расторгли контракты банк, оператор сотовой связи и другие компании. А на днях завершился судебный процесс, в котором одна из региональных юридических компаний подала иск к Дмитрию Диброву — телеведущий в прошлом году рекламировал их услуги. Компания расторгла с ним контракт в ноябре 2025 года после «скандала с расстегнутой ширинкой» и хотела взыскать 6 млн руб «за испорченную репутацию». Ожидаемо, суд проигран — доказать, что скандал со звездой мог повлиять на прибыль или репутацию, часто невозможно.

Чаще звезд обвиняют сами потребители — из-за некачественных продуктов или услуг, которые они рекламируют. Может ли звезда нести ответственность за услуги и товары, которые рекламирует? Адвокат Валерий Панасюк объяснил KP.RU:

«Привлечение к ответственности артиста за распространение информации о некачественной услуге или товаре в рекламе, если это сделано в исключительно информационных рекламных целях о товаре или услуге — невозможно. В том случае, когда артист говорит, что он сам также оказывает эти услуги или продает этот товар - тогда вопросы к нему могут возникнуть. В обычных рекламных роликах звезды информируют, а значит, за качество услуг не отвечают. Ответственность несет производитель, продавец».

Мы просмотрели крупные рекламные компании текущего сезона и составили список звезд, который в них вовлечен.

Топ-звезд в рекламе в 2026 году — все они имеют крупные контракты, которым могут позавидовать коллеги

Актриса Мария Аронова (банк)

Автор и исполнитель Баста (банк)

Актер Сергей Безруков (банк)

Актер Милош Бикович (маркетплейс)

Актер Юра Борисов (банк)

Актер и режиссер Федор Бондарчук (сотовый оператор)

Актриса Екатерина Гусева (бренд косметики)

Автор и исполнитель Ваня Дмитриенко (банк)

Актер Никита Ефремов (сотовый оператор)

Телеведущий Константин Ивлев (бренд продуктов, сетевой магазин)

Актер Гоша Куценко (банк, маркетплейс)

Актер Максим Лагашкин (банк)

Актриса Ирина Пегова (лекарственное средство)

Актер Саша Петров (банк, сотовый оператор)

Актер Михаил Пореченков (лотерея, бренд продуктов)

Актер Николай Фоменко (интернет-сервис)

Актер Марк Эйдельштейн (сотовый оператор)

Шоумен Митя Хрусталев (лотерея)

Актер Леонид Ярмольник (сотовый оператор)

Актриса Анна Чиповская (сотовый оператор)

Мы изучили также крупные рекламные компании 2025 года со звездами. Кто исчез в этом году (по сравнению с прошлым) из большой рекламы:

Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Александр Овечкин, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев, Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян, Гарик Харламов, Люся Чеботина, Марина Александрова, Юлиана Караулова, Катя Лель, Сергей Маковецкий, Лариса Гузеева, Екатерина Шпица, Дмитрий Лысенков, Тимур Батрутдинов, Татьяна Тарасова, Ян Цапник.

Просто с этими звездами закончились контракты — одних (как Овечкин и других) не потянули надолго по деньгам, других просто пока заменили: вернут или уже нет - неизвестно. К примеру, у Кати Лель прошла волна популярности, связанная с «мармеладным» и она исчезла из роликов.

Среди новичков 2026 года — актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, Анна Чиповская, вернулся на рекламный «рынок» Николай Фоменко. Остальные поменяли рекламодателей или остались на прежних местах. Ваня Дмитриенко вместо газировки рекламирует новый сервис банка, а Саша Петров к банку добавил сотового оператора.

Есть звезды для которых реклама способ заработать на благотворительные проекты (как Федор Бондарчук). Или как в случае с Сергеем Безруковым — способ помочь студентам. Безруков оплачивает учебу студентов своего курса во ВГИКе — тех, кто учится на платных местах. Выходит 600 тысяч руб за учебный год. На курсе есть ограниченное количество бесплатных мест, а талантливой молодежи много — поэтому их зачислили на платные места, которые оплачивает Сергей Витальевич. Безруков за свой счет возит студентов на фестивали и так далее — говорит, что это все на «рекламные деньги».

СУММЫ ГОНОРАРОВ

С каждым годом число звезд в рекламе все меньше и меньше, потому что это дорого. Под звезду делают договор с индивидуальными условиями. Суммы держат в секрете. Часто обозначают запрет на сотрудничество с прямыми конкурентами. Раньше были в ходу контракты долгосрочные, теперь звезды жалуются в приватных беседах, что зовут на «сезон» — на три месяца или полгода, так как бюджет ограничен.

Топовые звезды за контракт могут получать от 10 до 30 млн руб — кто-то зарабатывает столько за годовой контракт, а кто-то за три месяца. Звезды уровня Юры Борисова и Александра Овечкина получают еще больше.

ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ РЕКЛАМЫ ИЗ ПРОШЛОГО

Некоторые рекламные слоганы прошлых лет не забыть до сих пор. Вспоминаем заметные рекламные сюжеты и годовые гонорары тех лет.

Певец Николай Басков. 2006 год. От 2 млн руб. Басков неподражаемо исполнил слоган «золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая».

Телеведущий Владимир Тишко. 2008 год. 500 тыс руб. Четыре года Тишко появлялся в рекламе стирального порошка со слоганом «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!».

Актеры Борис Щербаков и Татьяна Догилева. 2009 год. 15 млн руб (каждому). Рекламировали вдвоем банковские услуги. Слоган: «И вы здесь? — Друг посоветовал».

Балерина Анастасия Волочкова. 2010 год. 3 млн руб. Эпатажный ролик с шоколадным батончиком и слоганом «поцелуй меня в пачку».

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев. 2011 год. 10 млн руб. Супруги рекламировали шампунь — «пора сказать перхоти гудбай».

Певица Жанна Фриске. 2012 год. 10 млн руб. Рекламировала йогурт со словами «проснись от зимней спячки».

Шоумен Павел Воля и Иван Ургант. 2013 — 2015 годы. 15 млн руб. Воля запомнился сухариками «похрустим». Ургант рекламировал «все» — йогурт, банки, сотового оператора.

Фигурист Евгений Плющенко с сыном Александром и женой Яной Рудковской. 2015 год. $1 млн или 63 млн руб по курсу 2015 года. Бренд зубной пасты — «даже если яблоко от яблони недалеко упало, каждому в семье свое яблоко».

Шоумен Александр Ревва. 2018 год. 10 млн руб. «Гиги» за шаги — слоган сотового оператора.

Певцы Полина Гагарина и Дмитрий Маликов. 2021 год. От 20 млн руб. «Руки-загребуки» несколько лет были слоганом маркетплейса.

