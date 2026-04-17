Луна похожа на седьмой континент Земли: в Роскосмосе назвали первый шаг для экспансии человека в космос

Луна, ближайшее к нашей планете небесное тело. Её иногда ещё называют седьмым континентом Земли Фото: REUTERS.

Российские энтузиасты космоса немного приуныли, наблюдая, как США и Китай, готовятся к высадке экипажа на Луне в 2028 и 2030 годах, соответственно. А как же мы? Будет ли полет на Луну или Марс заложен в новый национальный проект, который заработает после 2036 года?

Денис Кутовой, заместитель директора Департамента космических систем государственной корпорации Роскосмос, достаточно оптимистично ответил на этот вопрос на Российском космическом форуме, прошедшем в Москве в рамках первой Недели космоса:

- Планируя новый большой национальный проект, мы, конечно, смотрим мировые тренды. И одна из главных задач космонавтики в целом и российской космической отрасли в частности - это экспансия человека в космос.

Эту экспансию нужно осуществлять поэтапно. Сейчас мы перешли от этапа исследования околоземной орбиты к ее освоению. У нас развёрнуты спутниковые группировки связи и дистанционного зондирования Земли, а навигационные системы ГЛОНАСС и GPS уже давно работают в наших смартфонах.

Какой следующий шаг? Конечно же, Луна, ближайшее к нашей планете небесное тело. Её иногда ещё называют седьмым континентом Земли. Но для понимания масштаба задачи приведу несколько цифр. Орбита МКС, где сейчас работают наши космонавты, находится на расстоянии 400 километров от поверхности Земли. А расстояние до Луны - 400 000 километров, то есть в тысячу раз дальше. Это значит нам надо выходить на пределы радиационных поясов и магнитного поля Земли. Это требует совершенно других подходов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как будут собирать российскую орбитальную станцию РОС

- РОС планируют возводить на базе лабораторного модуля МКС “Наука”. Он летает с 2021 года. Его отстыкуют от Международной космической станции и соединят с другими модулями национальной станции.

- В 2028 году к “Науке” присоединят научно-энергетический модуль. Затем добавятся узловой (для приема кораблей), шлюзовой (для выходов в открытый космос) и базовый (там будут жить и работать космонавты) модули. Полностью станцию развернут к 2034 году.

