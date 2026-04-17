Короткие мудрости недели: И дети для природы мы, и отдых

Блестящие умы Содружества «СОКРАТ» представляют новую парию свих одностиший и двустиший.
Графу «За всех» пока вводить не стали…
***
Ты, если не уверен, – не лоббируй!
***
«Постфактум» – всё равно что «после драки»
Татьяна Кормилицына
Пусть закрыты двери и окошки в инее,
Алкоголик верит: птица счастья – синяя!
***
Зря в избе тянула жилы – всё сгорело. Это что!
Раз коня остановила на скаку, а он в пальто!
Станислав Овечкин
Что ни день, у меня «коза» новая,
Потому что в душе Казанова я!
***
Ева – дама…
«От Адама».
Александр Петрович-Сыров
МКАД расшифрую, всем помогая:
Московская Кольцевая Автомобильная ДорогаЯ.
***
Куда сдавать валюту? Вопрос не без изъяна:
То ли в пункт обмЕна, то ли в пункт обмАна?
Сергей Сидоров
В его объятьях я настолько честь теряю...
***
Загадочная женщина – умна не по годам.
***
Идут года, мне всё ещё за тридцать...
Наталья Хозяинова
Природа мстит? А виноваты гены!
***
И дети для природы мы, и отдых.
***
Скользил по жизни... заносило в браки.
Афанасий Смыслов