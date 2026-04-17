Короткие мудрости недели: И дети для природы мы, и отдых

Блестящие умы Содружества «СОКРАТ» представляют новую парию свих одностиший и двустиший.

Графу «За всех» пока вводить не стали…

***

Ты, если не уверен, – не лоббируй!

***

«Постфактум» – всё равно что «после драки»

Татьяна Кормилицына

Пусть закрыты двери и окошки в инее,

Алкоголик верит: птица счастья – синяя!

***

Зря в избе тянула жилы – всё сгорело. Это что!

Раз коня остановила на скаку, а он в пальто!

Станислав Овечкин

Что ни день, у меня «коза» новая,

Потому что в душе Казанова я!

***

Ева – дама…

«От Адама».

Александр Петрович-Сыров

МКАД расшифрую, всем помогая:

Московская Кольцевая Автомобильная ДорогаЯ.

***

Куда сдавать валюту? Вопрос не без изъяна:

То ли в пункт обмЕна, то ли в пункт обмАна?

Сергей Сидоров

В его объятьях я настолько честь теряю...

***

Загадочная женщина – умна не по годам.

***

Идут года, мне всё ещё за тридцать...

Наталья Хозяинова

Природа мстит? А виноваты гены!

***

И дети для природы мы, и отдых.

***

Скользил по жизни... заносило в браки.

Афанасий Смыслов