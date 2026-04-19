В России выросла общая заболеваемость, а ЗОЖ ведет каждый девятый: на коллегии Минздрава раскрыли главные вызовы для отечественной медицины

В России растет количество сторонников здорового образа жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Единственный способ сохранить здоровье - есть то, что не хочется, пить то, что не нравится, и делать то, чего не хочется», - шутил Марк Твен. Ученые и врачи опровергают мифы о невыносимости и сложности ЗОЖа. Количество его приверженцев в России растет. Но пока цифры у нас не то чтобы очень высокие: здоровый образ жизни ведет около 11,5% жителей страны. Эти и другие последние данные, а также главные вызовы, стоящие перед отечественным здравоохранением, раскрыли эксперты на расширенном заседании коллегии Минздрава в Национальном центре «Россия».

ЗДОРОВ ИЛИ НЕДООБСЛЕДОВАН?

- Общая заболеваемость населения в 2025 году выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. И сразу уточнила: в немалой степени это связано с улучшением диагностики и повышением ее доступности. То есть пациентов прибавилось, в том числе, за счет граждан, которые считали себя здоровыми, потому что были недообследованы. За прошедший год число проверенных увеличилось. Кроме обращений к врачам с конкретными жалобами, россияне довольно охотно проходили профилактические медосмотры и диспансеризацию: их посетили более 122 млн человек. «Это 93% от числа подлежащих осмотру», - уточнила Голикова.

Зампред правительства подчеркнула, что среди приоритетных задач - борьба с факторами риска развития заболеваний (для этого нужно выявлять еще более ранние неблагоприятные изменения, предриски), а также динамическое наблюдение за состоянием здоровья граждан с нарушениями, приводящими к преждевременному старению. В первую очередь это люди с зашкаливающим уровнем глюкозы, «плохого» холестерина в крови, ожирением, повышенным артериальным давлением.

«ДОЖАТЬ» ЗАПРЕТ ВЕЙПОВ

- Истинная ценность нашей работы - предотвращенный ущерб здоровью. Это требует перехода к системному выстраиванию здорового долголетия, - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. И уточнил: нужно «выйти за пределы избитых лозунгов про здоровый образ жизни». Важно создать «среду, в которой быть здоровым становится выгодно, удобно и престижно для гражданина».

В частности, поставлена задача к 2030-му году в полтора раза увеличить число россиян, соблюдающих основные принципы ЗОЖ (см. ниже «Проверь себя»). Важнейшие условия для сохранения здоровья и повышения шансов на долголетие - отказ от курения и злоупотребления алкоголем. По данным Минздрава потребление спиртного за 5 лет упало почти на 11%. Сегодня показатель составляет 8,06 литров этанола на душу населения в год. Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и старше - 17,73%.

- Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотиносодержащей продукции, - подчеркнул глава Минздрава. - Региональная составляющая также имеет значение. Мы все знаем субъекты РФ, где введены мероприятия, ограничивающие доступ к алкоголю. И уже видим результаты по улучшению показателей.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поблагодарил Минздрав за твердую позицию в борьбе за ограничение продажи вейпов. И сообщил: правительство внесло поправку к законопроекту, которая позволяет регионам вводить запрет на торговлю вейпами на своей территории. «Эту тему нам вместе с вами нужно дожимать», - отметил законодатель.

«ПАЦИЕНТ ВЫЛЕЧЕН, А ОСАДОК ОСТАЛСЯ»

Еще один вызов - повышать доступность медпомощи и удовлетворенность пациентов. «Это вопрос доверия граждан к государству», - пояснил министр здравоохранения. По данным ведомства сегодня медицинской помощью довольны 56% россиян. Это в 1,4 раза больше, чем 3 года назад.

- Мы часто сталкиваемся с парадоксом: пациент вылечен, медицинская задача решена, а осадок и негатив остались, - рассказал Мурашко. - Потому что [пациенту] пришлось долго ждать записи или часами сидеть в неудобном холле. Более половины негатива - жалобы на организацию процесса, а не на лечение. Я прошу каждого организатора здравоохранения сделать простое упражнение: пройдите путь пациента ногами от входа в поликлинику до выхода с назначением. Посмотрите на свои организации глазами уставшего или взволнованного человека, - призвал министр.

В то же время важно решать и кадровую задачу. Медработников в России по-прежнему не хватает (как в подавляющем большинстве стран мира). Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 году по сравнению с 2024-м количество врачей выросло на 7,8 тыс., число среднего медперсонала - на 6,1 тыс. Но дефицит сохраняется, и особенно велика потребность в медсестрах.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛИ НА КОЛЛЕГИИ МИНЗДРАВА

- 2025 год был первым годом реализации новых национальных проектов. В их числе - нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», посвященный здоровому долголетию. Татьяна Голикова перечислила регионы с наилучшими показателями по выполнению этой программы: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Республики Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республика, а также Ненецкий автономный округ. Регионы-аутсайдеры вице-премьер называть не стала, но сообщила, что в них будет усилен контроль за реализацией нацпроектов.

- В 2025 году более 1,7 млн россиян бесплатно получили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), что выше показателей 2024 года на 11%. К ВМП относятся наиболее сложные и дорогостоящие операции, инновационные методы лечения и т.д.

- Завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин (онковакцин) и Т-клеточной иммунотерапии (против злокачественных заболеваний крови). Эти виды лечения недавно вошли в программу госгарантий бесплатной медпомощи.

- Стартовала программа развития радиологической службы - в рамках борьбы с онкозаболеваниями. Сеть центров радионуклидной терапии позволит точнее диагностировать и быстрее лечить опухоли, минимально воздействуя на здоровые ткани, поясняют в Минздраве.

- Доля случаев рака, выявленных на первой стадии, достигла почти 60%.

- Нужно повышать тестирование на ВИЧ для раннего выявления инфекции. Это позволяет снизить угрозу тяжелых осложнений болезни, а также предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ. «Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание - на группы риска», - отметил Михаил Мурашко.

- К 2030 году по поручению президента России должна быть сведена к минимуму заболеваемость вирусным гепатитом С. Сейчас есть препараты, полностью излечивающие эту болезнь. Государство увеличило финансирование для их бесплатного предоставления пациентам. «Сегодня уже пролечены все дети с гепатитом C. Они войдут во взрослую жизнь здоровыми. Это наша с вами победа», - сказал Мурашко.

- Важно сохранить высокий уровень вакцинации. Ей должно быть охвачено не менее 95% лиц, которым полагаются прививки по Национальному календарю (в первую очередь - дети). «Ниже этого уровня начинаются риски вспышек кори, полиомиелита, дифтерии. Мы видели примеры таких вспышек в других странах. Мы не имеем права на подобные ошибки», - подчеркнул глава Минздрава.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Что такое ЗОЖ на самом деле?

По данным Минздрава здоровый образ жизни ведет примерно каждый девятый россиянин (см. выше). В то же время различные соцопросы нередко выдают другие цифры - плоть до 60-80%! Почему? С одной стороны, при обычных опросах люди могут приукрашивать, выдавать желаемое за действительное. С другой стороны, некоторые искренне заблуждаются, поскольку не все до конца понимают: что именно считается ЗОЖем по современным понятиям?

Между тем, в здравоохранении есть официальный показатель под названием «Высокая приверженность здоровому образу жизни». Он утвержден приложением к Приказу Росстата от 29.03.2019 г. N 181 и включает четыре основных условия. Человек может считать себя «отличником ЗОЖ», если соблюдает их все:

- не курит,

- употребляет не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно,

- уделяет физнагрузкам не менее 150 минут в неделю при умеренной интенсивности (ходьба быстрым шагом, езда на велосипеде, плавание и т.п.) либо 75 минут высокоинтенсивным нагрузкам (бег, занятия на тренажерах, плавание быстрым стилем и т.п.),

- употребляет не более 5 г соли в сутки, включая соль в блюдах, съедаемых за день.

Употребление алкоголя в идеале нужно сводить к нулю, добавляют в Минздраве России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Современный ЗОЖ без пафоса: Компьютерные игры сохранят память, а от сидячего образа жизни спасут мелкие дела

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как часто надо менять зубную щетку