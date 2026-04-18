Завершено и рассматривается в суде уголовное дело о геноциде жителей Донбасса. Фото: кадр видео Следственного комитета РФ

19 апреля отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, учиненного нацистским режимом и его пособниками в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Памятная дата была установлена Указом Президента России в декабре 2025 года, чтобы увековечить память о миллионах советских граждан, ставших жертвами оккупации.

Правовой основой для расследования преступлений гитлеровцев, а также их приспешников против мирного населения и военнопленных, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР No39 от 19 апреля 1943 года. В нем был проведен анализ уничтожения мирных граждан СССР, которые подвергались гитлеровцами массовым убийствам, сожжениям заживо и мучениям в душегубках и лагерях.

«С 2020 года Следственный комитет РФ продолжил эту работу. Была собрана обширная доказательная база, подтверждающая преступные действия немцев и их сообщников, включая пытки, убийства, грабежи, уничтожение населенных пунктов, школ, больниц и расхищение культурных ценностей. Мирное население порабощалось и угонялось в концлагеря», - прокомментировала работу следователей и экспертов официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также отметила, что на основании собранных доказательств, с 2020 года российскими судами было вынесено 34 решения, признающие злодеяния нацистов геноцидом.

Завершено и рассматривается в суде уголовное дело о геноциде жителей Донбасса, фигурантами которого являются 41 представитель высшего политического и военного руководства Украины, отдававших приказы об истреблении населения с 2014 года.

«В результате погибли почти 5 тысяч мирных жителей, свыше 13 тысяч получили ранения», - уточнила Петренко и подчеркнула, что между злодеяниями нацистов и действиями киевского режима «прослеживается четкая параллель».

Следственный комитет России продолжает фиксировать и расследовать преступления киевского режима для реализации принципа неотвратимости наказания.