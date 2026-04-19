Заряженные частицы вступают во взаимодействие с магнитосферой Земли Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выходные закончились слабой, но неприятной магнитной бурей. Напоминающей унылый, осенний, вопреки времени года, затяжной дождь. Что ждет нас дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Навскидку кажется, что магнитных бурь стало меньше. Все-таки солнечная активность идет на спад. Но недавно Лаборатория солнечной астрономии опубликовала статистику. Оказалось, впечатления нас обманывают. Из ста первых дней года магнитные бури наблюдались 24 дня. Очень заметное количество: больше (если сравнивать период с периодом) было лишь в 2003-м. И это несмотря на то, что солнечные вспышки — другой источник возмущений — происходят заметно реже.

Возмутителями спокойствия выступают корональные дыры. Это своего рода прорехи в солнечной «атмосфере». Солнце всегда, и в спокойные периоды тоже, является источником солнечного ветра. Потока плазмы и заряженных частиц. Но вопрос в скорости такого ветра (слабый не вызывает магнитных бурь, магнитосфера Земли к нему «адаптирована»). Через корональные дыры ветер дует очень быстрый. Когда дыра оказывается на линии Солнце-Земля, этот поток достигает нашей планеты.

А дальше по классике: заряженные частицы вступают во взаимодействие с магнитосферой Земли. Она пригибается с дневной стороны, и растягивается в длинный хвост с ночной. Дополнительно быстрые колебания плазменного потока вызывают вибрацию силовых линий, что мы видим по «мотанию» стрелки компаса. Именно такие колебания создают те проблемы со здоровьем, на которые жалуются люди. При этом сама плазма Земли не достигает, «сгорая» на высоте около 100 км, не дает земное магнитное поле.

В этом и есть суть магнитных бурь.

Выходные закончились слабой, но неприятной магнитной бурей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Хотя возмущение магнитосферы, которое началось в пятницу с приходом потока ветра от корональной дыры, первоначально оценивалось «буря на целую неделю», в итоге мы видим, что в реальности воздействие оказалось поменьше. С утра в воскресенье, 19 апреля, сильная магнитная буря еще была, а вот после полудня все успокоилось.

Тихо и в понедельник, 20 апреля, с утра до вечера одна сплошная «зеленая» зона.

А вот вторник, 21 апреля, неприятно удивит небольшой бурей в утренние часы (с 6 до 8 утра по московскому времени). Что это? «Хвост» предыдущих возмущений, или предвестник новых? Смотрим прогноз дальше.

И видимо все-таки «хвост», потому что среда, четверг и пятница пройдут в устойчивой зеленой зоне. Тишь да гладь, такой прогноз и рассматривать приятно.

Ну, а дальше вступает в силу закон подлости выходного дня, и погода портится, и в космосе все не так, потому что суббота, 25 апреля, будет отмечена не экстремальной, но заметной магнитной бурей. Ох уж наши бедные головушки.

Впрочем, она не будет долгой, и воскресенье, 26 апреля, вновь в зеленой зоне. А дальше посмотрим.

Быстрые колебания плазменного потока вызывают вибрацию силовых линий. Фото: buradaki/Shutterstock/Fotodom

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Практика показывает, что такое влияние есть, и оно может быть существенным, если человек ослаблен, и в особенности, если он страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все проявляется, как говорят сами пациенты, через головную боль и «общее состояние».

В то же время медицина понятия не имеет, как именно магнитные бури, с помощью какого механизма, воздействуют на людей. Исследования, в которых утверждается, что существует связь между составом крови и геомагнитной обстановкой, все-таки не вполне доказательны. Так часто бывает в науке: явление есть, а теории нет, поэтому сомнению подвергается реальность явления.

Но мы с вами не ученые, поэтому будем просто поглядывать на календарь бурь и вести себя особенно осторожно в «красные» дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитные бури обрушатся на россиян в выходные: «дыра» на Солнце оказалась напротив Земли, к нам летит плазма

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Таких берут в космонавты! Как люди попадают в звёздный отряд