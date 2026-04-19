Драма со стрельбой, разыгравшаяся накануне в украинской столице, показала «высокое качество» столичных полицейских кадров. Фото: REUTERS.

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 20 апреля:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 1170 бойцов и 274 дрона

2. Боевики взрывают школы и детсады

3. Дезертиры рушат боеспособность армии

4. Киевские полицейские напугались выстрелов

5. Глава МВД — за легализацию стволов для граждан

6. На полигоне открыт портал в ад

7. Деньги в незалежной опять попилят, считают в европарламенте

8. Действия на Донбассе украинских формирований — это геноцид

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 20 АПРЕЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя 165 бойцов и 11 автомобилей. Сожгли станцию радиоэлектронной борьбы и 11 складов.

Подразделения «Запада» упокоили до 200 боевиков. Подбиты пять бронемашин и три орудия, включая американскую САУ «Paladin» и САУ «Богдана».

«Южане» уничтожили более 200 националистов. Утилизированы американский БТР М113, 17 автомобилей и дюжина складов.

Группировка «Центр» выбила из рядов ВСУ 315 военнослужащих. В металлолом отправлены семь бронемашин и шесть автомобилей.

«Восточные» нанесли врагу такой урон: 240 человек, шесть автомобилей и два склада.

На счету «Днепра» 50 боевиков, 16 автомобилей, три РЛС и четыре склада.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб. Поразили снаряд HIMARS и ракету «Нептун». Приземлили 274 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 20 АПРЕЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Боевики взорвали школу на Донбассе

Беженец Николай Шевченко из Владимировки в ДНР рассказал, что творилось при украинской оккупации. Директор школы рискнула не пустить боевиков в здание. О том, что случилось потом, беженец рассказал РИА Новостям: «У них получился конфликт. Боевики уехали. Ночью произошли взрывы. Школу полностью разрушили». Как было установлено, учебное заведение обстреляли боеприпасами из Франции. А накануне херсонский губернатор Владимир Сальдо, сообщил, что в городе Алешки, что напротив Херсона на левом берегу Днепра, из-за постоянных обстрелов ВСУ практически уничтожены школы и детсады. Зеленский в это время требует создание трибунала, где будут судить Россию — вместо того, чтобы всмотреться в зеркало.

Дезертирство идет девятым валом

Замначальника военной службы правопорядка в ВСУ, полковник Евгений Свидерский нагоняет тоску на самостийных обывателей. Он заявил, что самоволка — самое массовое нарушение в армии. Агентству «Укринформ» он рассказал: «Наиболее распространенные правонарушения - это самовольное оставление военной части и нарушение правил обращения с оружием». Полковник назвал эти нарушения «системными». И они бьют по многим подразделениям. Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал ,что случаев самовольного оставления военной части — десятки тысяч. Одна из причин дезертирства - нехватка людей для замены солдат на фронте. Нет ротации - есть бегство. Женщин призовете — они вам дисциплину подтянут...

В Киеве копы бежали от пальбы

Драма со стрельбой, разыгравшаяся накануне в украинской столице, показала «высокое качество» столичных полицейских кадров. Двое стражей порядка так напугались звуков стрельбы, что бежали как зайцы из окрестностей супермаркет «Велмарт» у метро «Демеевская» в Голосеевском районе Киева. Украинское издание «Зеркало недели» едко замечает, чтоб бравые полисмены бросили без защиты десятки гражданских, в том числе ребенка. Есть видеокадры, где хорошо видно, как полицейские, услышав выстрелы и крики, резко покидают очаг напряженности. Расстрелявший людей в Киеве 58-летний мужчина, которого погасил спецназ, был насильно мобилизован несколько дней назад и сбежал из военной части. Из-за его пальбы погибли шесть человек и столько же пострадали, в том числе четырехмесячный ребенок. И число таких стрелков будет расти.

Глава МВД хочет разрешить ношение оружия

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главу МВД Украины Игоря Клименко перепахала драма в Киеве. В своем Telegram-канале он заявил: «Люди должны получить право на вооруженную самозащиту… Мы проведем экспертные обсуждения с участием депутатов, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии». Показательно, что еще 4 года назад в Раду внесли законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Петух жареный клюнул - с проекта пыль и отряхнут.

На полигонах творится странное

В тревожной для командования ВСУ прогрессии растет число небоевых потерь на Харьковщине. Косят болезни людей на учебном полигоне штурмовых подразделений в Чугуевском районе. От менингоэнцефалита умер ветеран АТО Украины, находившийся на полигоне. Его вдова написала в соцсетях, что муж не пошел к врачу, так как его вместо госпиталя сразу отправили бы в штурмы. И этот случай не единичный - заболевших десятки. Ранее на этом же полигоне был подавлен бунт мобилизованных. Портал в ад открылся под Харьковом.

В Европарламенте знают, как Киев распилит кредит

Тьерри Мариани в Европараменте открыл «страшный секрет». Депутат заявил, что, если Евросоюз выделит незалежной давно обещанные 90 млрд евро, сразу же часть этих денег окажется в карманах ближнего круга Владимира Зеленского. Слова Мариани приводят РИА Новости: «Думаю, определенное число людей также воспользуется этим для коррупции. Господин Зеленский не забудет своих приближенных». Ну, в этом смысле у него очень хорошая память.

Фото: REUTERS.

Действия ВСУ на Донбассе признаны геноцидом

В СКР признали то, что напрашивалось давно. Действия ВСУ в Донбассе названы геноцидом. Материалы дела, которые это подтверждают, переданы в суд. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко указала: «Погибли почти 5 тысяч мирных жителей, свыше 13 тысяч получили ранения. Разрушено множество жилых домов, медорганизаций, объектов соцназначения, учреждений культуры». Обвинения предъявлены 41-му представителю высшего политического и военного руководства незалежной. Уже тянет на Нюрнберг 2.0?

