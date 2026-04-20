Загадочная история болезни Чарлза Дарвина: врачи раскрыли причину недомогания великого ученого и рассказали, как его лечили бы в наше время

Дарвин часто жаловался на тошноту, рвоту, спазмы и вздутие живота, головные боли, головокружения, бессонницу. Фото: Science Museum/Global Look Press

«Ни дня я не был здоров», - писал в своих дневниках легендарный биолог, основоположник научной теории эволюции Чарлз Дарвин. Он часто жаловался на тошноту, рвоту, спазмы и вздутие живота, головные боли, головокружения, бессонницу. А также на усталость, нервное истощение, тревогу, ощущение надвигающейся смерти. И при всем этом прожил рекордно долго по меркам викторианской Англии. Ученый скончался в 1882 году в возрасте 73 лет.

Доктора-современники называли болезнь Дарвина «загадочной». Ему было поставлено более 40 диагнозов! Сегодня врачи, досконально изучив личные дневники биолога и медицинские записи своих предшественников, уверены: все симптомы были тесно взаимосвязаны. И характерны для одной и той же патологии, которая приобрела огромные масштабы в наше время.

О тайнах дарвиновского недуга, их разгадке и современном лечении этой «популярной» болезни рассказала на семинаре образовательного центра для медработников «Интернет Лид» врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина.

«НЕНАВИЖУ ВСЕХ И ВСЁ»

- Чарлз Дарвин очень щепетильно подходил к анализу информации, ее записям. Кроме обычного дневника отдельно вел дневник здоровья, - говорит доктор Ильчишина. - Первые симптомы появились в подростковом возрасте. И особенно ярко стали проявляться после кругосветного путешествия (Чарлз отправился в него на корабле «Бигль» в 22 года в качестве натуралиста. - Ред.). Жалоб было очень много (см. выше). Среди записей ученого есть, например, такая: «Сегодня очень плохо себя чувствую, я очень глуп и ненавижу всех и всё».

Дарвин охотно обращался к докторам. Более четырех десятков поставленных ему диагнозов включали психические расстройства, болезнь Шагаса (паразитарная инфекция), синдром хронической усталости, целый букет гастроэнтерологических заболеваний и проч.

Лечили страдальца продвинутыми методами того времени. Раствором Фаулера (на основе мышьяка), каломелью и другими ртутными препаратами, висмутом, колхицином, хинином. Также ученый очень любил бывать на водах. И отмечал, что после этого становится значительно лучше.

ОРГАН ЦЕЛ, НО… НЕ ЗДОРОВ

- Если бы сегодня Чарлз Дарвин пришел к любому практикующему врачу-гастроэнтерологу, который хоть что-то слышал о Римских критериях IV пересмотра, то без сомнения и с легкостью, буквально на первом визите, ему был бы поставлен диагноз, - утверждает Татьяна Ильчишина.

Поясним: Римские критерии IV пересмотра это международные рекомендации для врачей, принятые в 2016 году. Документ посвящен так называемым функциональным расстройствам желудочно-кишечного тракта. То есть состояниям, когда у пациентов нет явных повреждений органов (воспалений, язв, опухолей), но есть реальные симптомы: боль, вздутие, расстройство стула. Именно IV пересмотр объяснил, почему возникают такие проблемы. Основная причина - нарушенная, чрезмерная чувствительность нервов в органах пищеварения, прежде всего в желудке и кишечнике. Из-за этого в головной мозг поступают неверные сигналы. И организм выдает неадекватные реакции «на пустом месте» - тошноту, рвоту, боли в животе, нарушения стула и проч.

Спусковым крючком для сбоев, обострений функциональных расстройств могут быть перенесенные инфекции (от дизентерии до, например, ковида в средней или тяжелой форме), другие заболевания, сильные переживания, перегрузки, хронические стрессы и т.п. Словом, то, что может выбить организм из колеи. У тех, кто менее устойчив и имеет генетическую предрасположенность, с большей вероятностью развиваются функциональные нарушения. Если накрывают проблемы с желудком, ставится диагноз «функциональная диспепсия» (ФД). При нарушениях работы кишечника - «синдром раздраженного кишечника» (СРК).

Сегодня медицинские исследователи полагают, что основной причиной недомогания Чарлза Дарвина была именно функциональная диспепсия (гастроэнтерологи так и называют ее - «диспепсия Дарвина»). Плюс, как это нередко бывает, «в комплекте», скорее всего, шел СРК. А головные боли, тревога, утомляемость, нервное истощение были признаками тревожного либо тревожно-депрессивного расстройства, которое и в наше время наиболее часто становится провокатором функциональных заболеваний ЖКТ.

Болезнь Дарвина сейчас очень распространена. Фото: voronaman/Shutterstock/Fotodom

УРОКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Что важно знать современным людям? Сегодня с желудочно-кишечными «симптомами Дарвина» время от времени сталкивается едва ли не каждый: вздутие, тяжесть, спазмы, дискомфорт в животе и т.п. В подавляющем большинстве случаев (до 80%!) причина жалоб - те самые функциональные расстройства ЖКТ, подчеркивают эксперты по доказательной медицине. А вовсе не гастрит, холецистит или панкреатит, которые нередко ошибочно диагностируют пациентам во многих районных и частных клиниках.

Татьяна Ильчишина назвала признаки, по которым с большой вероятностью можно заподозрить именно функциональные нарушения в органах пищеварения. Для наглядности врач рассмотрела их на примере болезни Чарлза Дарвина.

1. Недомогание не мешало ученому сохранять высокую продуктивность. Он создал выдающиеся научные труды и написал, по его признанию, 14 000 писем! Это может говорить о том, что знаменитый пациент был склонен аггравировать. То есть несколько преувеличивать тяжесть, невыносимость своих симптомов - сознательно или неосознанно, поясняет доктор Ильчишина. Такое восприятие часто характерно для людей с функциональными заболеваниями, связанными с чрезмерной чувствительностью нервов желудка, кишечника и других отделов пищеварительной системы.

2. ЖКТ-симптомы смягчались, когда улучшалось психологическое состояние Дарвина - во время отдыха на водах. Это тоже характерная черта функциональных заболеваний: поскольку стресс один из главных провокаторов обострения, то его снижение приводит к облегчению физиологических проявлений болезни.

3. С возрастом состояние ученого не ухудшалось. Напротив, ему даже становилось лучше! Если бы речь шла об органических повреждениях - воспалениях, язвах, опухолях в органах пищеварения, то ситуация была бы прямо противоположной. Болезнь прогрессировала бы, тяжесть симптомов нарастала.

4. У Дарвина не было «красных флагов» - тревожных признаков, которые отличают реальные повреждения органов ЖКТ. В частности, не наблюдалось снижения массы тела. «Напротив, с возрастом он прибавляет вес, - отмечает Татьяна Ильчишина. - В 29 лет Чарлз женился на своей двоюродной сестре, которая была влюблена в него с детства - Эмме Веджвуд. Ему очень нравились десерты, которые готовила супруга. Судя по дневниковым записям, ученый за первые 6 лет брака прибавил 16 кг. У него появился лишний вес».

ВАЖНО

«Красные флаги», которые могут сигналить о реальном повреждении органов пищеварения

В таких случаях пациентам нужно, не теряя времени, обращаться к врачу. Чтобы исключить опасные диагнозы (в первую очередь - опухоли), назначаются обследования: гастро-, колоноскопия, УЗИ, анализы крови и др.

! Возраст: если жалобы на проблемы с желудком или кишечником беспокоят в возрасте 45 лет и старше.

! Необъяснимая потеря веса: масса тела снижается, несмотря на нормальное питание. Или же человек начинает есть меньше, потому что у него резко меняется вкус, какие-то продукты внезапно становятся противны и т.п.

! Скрытая кровь в стуле: определяется лабораторным тестом (сдается анализ кала).

! Повышение температуры тела: если желудочно-кишечные проблемы сопровождаются подъемом температуры выше 37 градусов к вечеру в течение нескольких месяцев.

! Неблагоприятная наследственность: если в семье пациента с жалобами на ЖКТ были случаи рака органов пищеварения у близких родственников (родители, братья, сестры, дедушки, бабушки, родные дяди и тети).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как лечили бы Чарзла Дарвина в наше время?

Главное в лечении функциональных расстройств ЖКТ - нормализовать работу нервной системы, подчеркивают гастроэнтерологи - эксперты по доказательной медицине. Нужно снизить повышенную чувствительность нервов в желудке или кишечнике, избавиться от неправильных сигналов из этих органов в головной мозг.

Как правило, в первую очередь требуется снизить у пациентов тревожность, уровень стресса. Для этого рекомендуются:

- когнитивно-поведенческая терапия (разновидность психотерапии, эффективность которой доказана наиболее убедительно);

- полноценный отдых, налаживание сна;

- физическая активность;

- теплые ванные и другие расслабляющие средства.

Если не помогают немедикаментозные методы либо симптомы слишком сильные, назначаются препараты, напрямую влияющие на нервную систему - антидепрессанты, противотревожные и др. Также при необходимости могут применяться лекарства для снижения кислотности, улучшения моторики желудка и другие симптоматические средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Угол гроз»: из-за чего болит в правом подреберье - врач-гастроэнтеролог раскрыла мифы и правду

«С камнями в желчном пузыре можно прожить долгую жизнь»: как доказательная медицина избавляет людей от необоснованных вмешательств

«Это у нас семейное»: ученые обнаружили неожиданное последствие обмена микрофлорой между супругами

После коронавируса желудок и кишечник могут «сойти с ума»: Как справиться с недугом

Кофе натощак не вредит желудку, а острая еда помогает бороться с болью: Гастроэнтеролог разоблачил мифы, лишающие нас удовольствий

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как часто надо менять зубную щетку