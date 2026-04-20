Чекалина отправили в колонию, Карпович собралась замуж, а Лебедев довел Иванченко: главные события шоу-бизнеса

Громкое дело семьи блогеров Чекалиных получило развязку. Гагаринский суд вынес приговор Артему Чекалину

Минувшая неделя в шоу-бизнесе оказалась контрастной: от жесткого судебного приговора до свадебных новостей. Артем Чекалин получил внушительный срок, а Ваня Дмитриенко оказался в центре скандала из-за «пенсионеров». Рассказываем главные новости за неделю 13–19 апреля 2026 года.

Семь лет колонии для Чекалина

Громкое дело семьи блогеров Чекалиных получило развязку. Гагаринский суд вынес приговор Артему Чекалину — 7 лет колонии. Бывший супруг Лерчек до последнего надеялся на более мягкое наказание, однако суд решил иначе. Незадолго до оглашения решения мужчина признался журналистам: «Пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой». Ситуацию усугубляет и состояние бывшей жены — Валерия Чекалина проходит лечение, и, по словам Артема, ей должны начать новый курс терапии. Напомним, причиной стало дело с неуплатой налогов и выводом средств за границу. Несмотря на то, что часть претензий ранее была урегулирована, вопросы у правоохранителей остались, что в итоге и привело к реальному сроку.

Карпович выходит замуж

После долгого затишья в личной жизни Мирослава Карпович вновь оказалась в центре внимания — актриса готовится к свадьбе. Ее избранником стал актер Евгений Банифатов. Звезда «Папиных дочек» долгое время не афишировала отношения, однако теперь решила прервать молчание: «Мы не выставляли отношения напоказ. Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу. Для меня это очень важно».



Дмитриенко обидел поклонников

Ваня Дмитриенко вновь оказался в эпицентре обсуждений, на этот раз из-за собственных поклонников. Во время концерта артист позволил себе шутку в адрес женщин в зале, которые махали руками из стороны в сторону: «Что там за пенсионный фонд стоит? Я видел, как вы танцевали». Такой юмор оценили далеко не все. В сети тут же появились комментарии: «Такое неуважение к людям за их же деньги…», «Это оскорбительно выглядит», «Вообще не понимаю прикола у артистов в последнее время унижать своих зрителей». Впрочем, нашлись и те, кто воспринял слова иронично, подхватив шутку.

Ваня Дмитриенко

Слезы Иванченко в «Натальной карте»

Скандал разгорелся и вокруг Артемия Лебедева, который довел до слез Олесю Иванченко на съемках шоу «Натальная карта». В эфире ведущая пыталась работать в привычной манере, однако столкнулась с жестким стилем гостя, который отвечал резкими и провокационными репликами. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и Олеся призналась: «Я очень много энергии сейчас трачу на сопротивление», после чего расплакалась прямо в кадре. В сети моментально разгорелась дискуссия, зрители и знаменитости вроде Анфисы Чеховой и Анны Семенович встали на сторону Иванченко, тогда как сама она позже заявила: «На Артемия никаких обид я не держу, мой личный принцип в таких ситуациях — не случилось».

На защиту Лебедева встала рэп-исполнительница Инстасамка, выпуск «Натальной карты» с которой так и не увидел свет из-за ее конфликта с ведущими. В сети заодно вспомнили один из эфиров шоу «Прожарка», где Иванченко жестко прошлась по Артемию. Дизайнер, видимо, пытался взять реванш, но вместо того, чтобы подколоть Олесю, довел ее до слез.

