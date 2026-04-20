Геннадий Зюганов: Моя внучка Маша - человек взрослый. Свои поездки в зону СВО она с дедом не согласовывает

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов рассказал KP.RU об отправке гуманитарных конвоев и поездках внучки Марии в зону СВО. Мария, по словам руководителя КПРФ, ездит в детские дома, возит подарки ребятам, встречается со школьниками.

…- Геннадий Андреевич, доброе утро. Это Гамов, помощник Зюганова. На моих часах шесть часов…

- Да здравствует мой помощник-будильник!

-… пятьдесят минут утра. Не поздновато ли я звоню Генеральному секретарю ЦК КПРФ?

- (смеется) Поздновато, Саш. Можно было и в пять звонить, я сегодня рано встал. Готовлюсь к нашему гуманитарному конвою.

- Насколько мне известно, это будет 152-й гуманитарный конвой.

- Ну, он не просто 152-й. Это праздничный - Ленинский особый конвой.

И поэтому мы его собирали тщательно и в его подготовке, формировании участвовали все – и пионеры, и комсомольцы, и Женское движение, и «Союз офицеров», и наши друзья и товарищи…

Мы все договорились к ленинскому дню сделать большой подарок нашим ребятам, которые сражаются против нацизма и фашизма, которые живут в прифронтовой полосе.

Особую помощь решили также оказать Дагестану и Чеченской республике - в связи с тем потопом и наводнением, которое на них обрушилось.

- О, на этот раз ваш конвой еще более масштабный, чем обычно…

- И, я должен сказать, конвой получился огромный. 16 двадцатитонников сегодня с площадки совхоза Ленина мы уже загруженных отправим.

- А что на этот раз посылаете на фронт, а также в республики, пострадавшие от наводнения?

- Будут десятки мотоциклов, автомашины, электродвигатели, медикаменты, большой набор продовольствия… Все, что нужно в это сложное и ответственное время для Победы и помощи людям.

- Товарищ Генеральный секретарь, в программе «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда» прозвучала информация, что ваша внучка четыре раза ездила в зону СВО. Она отпрашивалась у вас, вы ей разрешили или она сама - без спроса - уехала? И не ругали ли вы ее за это?

- Ну, Маша - взрослый человек. Свои поездки в зону СВО с дедом не согласовывает. Она очень остро чувствует боль людей, особенно детей. Встречается там со школьниками, бывает в детских домах, возит туда гостинцы.

Маша и сегодня будет на отправке конвоя. Она активно трудится на этом направлении и, я считаю, любой честный достойный человек сегодня должен помогать детям, которые попали там в большую беду и трудности.

Мы уже приняли 25 тысяч ребятишек. Сейчас у меня в Снегирях (санаторий в Подмосковье. - А.Г.) более 200 детей, которые проходят реабилитацию, и учатся, и знакомятся с нашей мирной жизнью.

Это же наши общие задачи. Забота о детях – главное, чему должна быть посвящена деятельность нового молодого поколения. Тогда наши ребята, наши внуки продолжат славные традиции российской державности, высокой духовности и советской справедливости.

- То есть, вы Маше разрешили туда ехать?

- Ну, дело в том, что этот-ее инициатива и я поддерживаю любое благое начинание в пользу детей, мира и самодушевности. Это благородное занятие.

- Спасибо вам огромное. Мы будем очень внимательно наблюдать, как вы будете вместе с академиком Кашиным отправлять этот новый конвой.

- Я очень горжусь тем, что приедут командиры с поля боя, наши активисты и депутаты из Новороссии. Это очень важно. Чувствовать сопричастность к большой и ответственной работе. И - всем вместе - приближать нашу Победу.

На мой взгляд, надо всем подключиться к этой работе.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай. Успеха вам. Обнимаю.

