Гаджеты и мозг: как с пользой зависать в телефоне

Фото: Lucigerma/Shutterstock/Fotodom

В смартфонах сегодня вся наша жизнь. Это очень удобно. Тут тебе и звонки близким, и записи рецептов, и списки покупок. И общение в соцсетях, и даже витрины онлайн магазинов. Но обращали внимание, как теперь разгрузилась наша память? Не нужно запоминать дни рождения знакомых - они записаны в календаре. Нет потребности помнить номера телефонов даже ближайших родственников - контакты содержатся в облачном хранилище. Не нужно изучать и держать в голове маршрут поездки - проще спросить у навигатора и следовать его командам.

Казалось бы, если мозг не засорен лишней информацией, это дает больше времени, чтобы занять его чем-то полезным. Но делаем ли мы это, изучаем что-то новое? Куда проще тратить часы на скролинг ленты новостей, смешные видео или посты знакомых. Максимум - играем в простенькие игры, которые предваряются анонсом «Только 15 процентов умнейших могут справиться с этим заданием». И дальше нужно найти ответ на задачку уровня начальной школы...

Так мы развиваемся? Или отупляем себя же?

В подкасте профессора, главного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой «Разговоры о здоровье» влияние гаджетов на ментальное здоровье в пожилом возрасте обсуждали вместе с к.м.н. Элен Мхитарян - неврологом, нейрогериатром, заведующей лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра.

Эксперты сразу отметили, что дело не только в телефонах. Новые технологии везде. Например, в магазине мы расплачиваемся карточками. И вспомните, когда мы в последний раз считали купюры? А если что и нужно подсчитать, под рукой всегда калькулятор. Счет в уме теперь исчезающе редок. Однако хорошо или плохо на нашей жизни сказывается наша технологическая продвинутость - это вопрос неоднозначный.

НЕ ЛИСТАЙТЕ, ЛУЧШЕ ПОИГРАЙТЕ

- Бездумный скролинг соцсетей, когда постов (видео) много, человек их просто пролистывает, информация проносится мимо и не анализируется мозгом – это плохая сторона гаджетов, - отмечает Элен Мхитарян. – Мы слишком быстро получаем вознаграждение, не прикладывая к этому усилий, не ставя цели. Обновление ленты – и перед нами что-то новое, и это все сопровождается выбросом дофамина, нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия. Так формируется устойчивая привычка, что со временем может приводить к снижению чувствительности к вознаграждению. (И тогда контента нужно все больше и больше, чтобы получать удовольствие - Ред.) Подростки, конечно, наиболее уязвимая группа. Но и взрослым не просто с этим справиться. Признаюсь, я и сама люблю перед сном смотреть нарезки из отрывков фильмов.

Бездумный скролинг соцсетей – это плохая сторона гаджетов. Фото: Olezzo/Shutterstock/Fotodom

Как отмечают эксперты, в результате это увлечение может привести к отвлечению внимания, ухудшению социального взаимодействия и потенциальным проблемам с психическим здоровьем.

Но с другой стороны, есть различные нейротренажеры, игры на внимательность, электронных судоку. Это ведь должно быть хорошо и помогает мозгу развиваться. Но, как заметила Элен Мхитарян, четкой доказательной базы о пользе таких программ, увы, нет. Как нет и достойных исследований.

- Также нужно понимать, что, например, у пациентов с болезнью Альцгеймера развивающие игры не борются с бетаамилоидными бляшками (их наличие говорит об уже серьезной стадии болезни Альцгеймера, – прим. Ред.), а меняют нейропластичность мозга, подключая другие клетки вместо погибших, - поясняет Элен Мхитарян. – Такие программы-игры, скорее, тренинг, чтобы задействовать неработающие соседние клетки. И все же в целом, если использовать компьютеры, гаджеты для обучения здорового человека чему-то новому, это, безусловно улучшает когнитивные функции (были такие исследования).

А ВОТ ТЕЛЕВИЗОР ЛИШНИЙ

При этом просмотр телевизора (его тоже можно назвать гаджетом) более 4 часов в день доказанно ухудшал память и внимательность.

Все дело в том, что обучающие или развивающие программы все же задействуют мозг, а просмотр телевизора почти не касается мыслительной деятельности, это пассивное восприятие.

- Правда, если после просмотра передачи или фильма, записать свои мысли по этому поводу, пересказать кому-то сюжет, восстановить в памяти какие-то моменты, то как раз это может заставить лучше работать когнитивные функции и влиять на мозг положительно, - отмечает Элен Мхитарян.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ КРОССВОРДЫ

- Чтобы человек получал настоящую пользу от компьютера, телефона, важно подбирать подходяще для него задания, - отмечает Элен Мхитарян. - Любителям математики, например, - судоку. Тем, кто склонен к гуманитарным наукам – кроссворды. Любой вид когнитивного тренинга, да, он полезен. Даже если в кроссвордах повторяются задания, но человек их помнит и помнит на них ответы, это тоже тренировка памяти. Но если видит знакомое задание, но не помнит ответ, это уже не самый хороший звонок.

Фото: Diego Cervo/Shutterstock/Fotodom

В любом случае, деятельность должна приносить удовольствие. Если вам нравится разгадывать кроссворды не в бумаге, а в телефоне – это ваше право. Главное, соблюдать баланс, не напрягать излишне глаза, не забывать про физические нагрузки. Если не работают мышца, она становится слабой и теряет функции. То же и с мозгом: его нужно тренировать всю жизнь. И как – решать уже вам.

КСТАТИ

Как избавиться от привычки листать соцсети

Если вам кажется, что вы слишком много времени проводите в соцетях, попробуйте применить эти простые правила. Вообще они работают не только со скролингом (буквально - прокручиванием, промоткой) соцсетей, но и с тягой к играм в телефоне.

* Ограничивайте время в соцсетях. И не просто силой воли, но с помощью тех же гаджетов – подключайте таймеры, в сложных случаях - встроенные функции контроля.

* Отключите всплывающие уведомления.

* Перенесите любимое приложение с главного экрана или спрячьте в папки.

* Найдите другие форматы отдыха: от прогулок до рисования картин по номерам. От танцев до дыхательных практик. Вспомните про бумажные книги, в конце концов!

* Прежде, чем открыть ленту (игру), спросите «зачем я сейчас это делаю?». Напомните себе про более важные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России выросла общая заболеваемость, а ЗОЖ ведет каждый девятый: на коллегии Минздрава раскрыли главные вызовы для отечественной медицины

Путешествия назвали лучшим видом фитнеса: отпуск в непривычном месте качает сердце и спасает от стресса

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как часто надо менять зубную щетку