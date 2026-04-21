Вопрос дня: А у вас какое слово в русском языке вызывает наибольшее затруднение?

Сергей Мазаев, группа «Моральный кодекс»:

- Да я вроде все слова знаю. Даже как пишется «дезоксирибонуклеиновая кислота». Хотя давным-давно, когда Кравцов только стал министром просвещения, я участвовал в написании «Тотального диктанта». И получил три с плюсом. То есть я оказался средней грамотности, хотя внешне вроде нормальный человек.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Когда-то в школе спотыкался при написании слова «гидрометеорология». Но это было очень давно.

Марина Мухина, архивист:

- «Терминологический анализ». Вроде ничего сложного - а внутренняя запинка возникает, когда набиваю на компьютере.

Максим Кронгауз, доктор филологических наук, глава Центра социолингвистики РАНХиГС:

- Если что и затрудняло, то я это выяснил уже. Но иногда, например, я знаю правильное ударение. Но это настолько редко встречается, и все вокруг говорят иначе, что я не могу заставить себя говорить правильно. Так долгое время было со словом «фОльга» - а все говорят «фольгА». Слово «тЕфтели» меня всегда смущало - вокруг говорили «тефтелЯ». И мне трудно было себя заставить ставить ударение на первом слоге. Несколько слов есть, где речевая практика моя настолько отличается от словарной, что я не готов насиловать себя. Если образованные люди говорят иначе - это повод, по крайней мере, допустить и другое ударение. «ЙогУрт» - он был с таким ударением в словаре, когда это был другой продукт. Некий национальный продукт. А потом, когда пришел современный, в коробочке, его сразу стали называть «йОгурт».

Владимир Березин, диктор радио и телевидения:

- Произнесите сложновыговариваемое слово «выкристаллизовываться». Ну, мне-то легко. Считаю себя одним из слуг языка. Я научился управляться со сложновыговариваемыми словами. Я перед ними делаю легкую паузу, легкий вдох - и тогда мозг на свежачок может выдать правильный результат. Во время работы сложное слово вертикальными черточками, полосками делю на несколько - и замедляю темп речи. Не понимая иногда смысла, я его все-таки выговариваю. И ни разу не было, чтобы я лажанулся. Я выучил закон живой речи.

