«Всех к психологу!»: Семенович обратилась к Лебедеву после скандала с Иванченко

На гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2026 Анна Семенович прокомментировала громкий скандал вокруг Артемия Лебедева и комика Олеси Иванченко. Певица дала понять, что подобное поведение мужчин считает недопустимым.

По словам артистки, далеко не все мужчины ведут себя агрессивно, однако причины подобных выпадов, как она считает, кроются глубже: «Не все мужчины злые. Только мужчины с психологическим расстройством, все проблемы из детства, может быть, их обидела какая-то женщина, не захотела с ними заняться сексом или как-то нахамила, поэтому вот эта травма у них глубоко засела где-то внутри, поэтому они срываются до сих пор на женщин, когда их немножко выводишь из равновесия. Всех к психологу!»

При этом Семенович подчеркнула, что сама с таким отношением не сталкивалась и предпочитает сразу обозначать границы: «Я с такими не сталкивалась. Я сразу делаю вот так», — добавила она, показав пару ударов в воздух.

Вспомнила певица и недавнюю поездку на Байкал, где, как оказалось, произошло важное событие в ее личной жизни. Отвечая на вопрос KP.RU, не появилось ли у нее искушения повторить перформанс Шамана, артистка отметила: «Мне там сделали предложение руки и сердца практически. Поэтому, мне кажется, мой перформанс был лучше».

Отдельно артистка высказалась о теме «содержанок», подчеркнув, что поддержку со стороны мужчины считает нормальной, но отказ от самореализации — нет: «Мне самой нравится, когда мой мужчина мне помогает. Он мне помогает. И финансово, и как-то. Но я не люблю женщин, которые не хотят работать и отрицают, что женщина должна иметь образование и что-то уметь делать. И нужно быть только красивой. Так могут говорить только инфантильные женщины. Я считаю, что каждый человек должен что-то хорошее привнести на эту планету. А это можно сделать только когда ты трудишься. Ты можешь быть врачом, косметологом, журналистом, видеографом. Но человек должен иметь профессию, а не только ходить по салонам, красить ногти, наклеивать ресницы и накачивать губы».

В завершение разговора с «Комсомолкой» Семенович дала короткий и жесткий совет тем, кто сталкивается с нежеланием работать у партнерши: «Не давайте ей денег! Пойдет как милая!»

