«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 23 апреля:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 1120 боевиков и 368 дронов

2. Кому нужен «Донниленд» на Донбассе

3. Трюк с «Дружбой» удался фокусникам с Банковой

4. Зеленский почему-то не хочет ни в Москву, ни в Минск

5. Сырскому не нравятся российские аппетиты

6. Киевские водители отстреливают пешеходов

7. Офицеры бегут с командных пунктов

8. Киев шантажирует Брюссель

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 23 АПРЕЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя 200 боевиков и 16 автомобилей. Сожгли три американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и восемь складов.

Подразделения «Запада» уничтожили две сотни националистов и два американских БТР М113. Подбиты бронемашина «Казак» и 16 автомобилей.

«Южане» упокоили 135 боевиков. Поражены БМП и 14 автомобилей.

На счету группировки «Центр» 325 бойцов, четыре бронемашины и девять автомобилей.

«Восточные» нанесли противнику такой урон: 230 человек, один БТР, две бронемашины и шесть автомобилей.

В активе «Днепра» - взвод ВСУ, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу и три снаряда HIMARS. Поражены 368 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 23 АПРЕЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киев бредит «Доннилендом» на Донбассе

Удивительные идеи посещают украинских переговорщиков. The New York Times пишет, что самостийные делегаты «спорный участок» на Донбассе размером 80 на 60 километра предлагали назвать «Доннилендом». Так они объединили слова «Донбасс» и «Дональд». Данному участку, куда входила Славянско-Краматорская агломерация, фантазеры сулили статус свободной экономической зоны по «модели Монако». Один из украинских переговорщиков придумал для «Донниленда» зелено-золотой флаг и гимн - с помощью нейросети ChatGPT. При том предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе Киев с возмущением отверг. Им бы прокапаться как следует, сосуды почистить...

«Cпорный участок» на Донбассе размером 80 на 60 километра украинцы предлагали назвать «Доннилендом» в честь Трампа.

«Дружба» к прокачке готова?

О том, что на Украине произошло чудо, первой сообщила венгерская энергокомпания MOL. Венгры заявили: «Завершен ремонт на украинском участке трубопровода «Дружба». Компания «Укртранснафта» дала сигнал: она готова качать нефть в Венгрию и Словакию. О завершении работ на «разрушенном русскими» участке «Дружбы» с глумливой ухмылкой сообщил и Зеленский. Наконец, министры двух стран сообщили о возобновление подачи российской нефти в тестовом режиме. А с 23 апреля — уже в штатном. А есть хоть один живой свидетель схождения ремонтной благодати на трубу? Ведь с января не могли проделать этот несложный технологический акт. А тут - вдруг сподобились. А им тут же 90 млрд разблокировали. Стахановцы на марше.

Зеленский хочет встречи с Путиным не в Москве и не в Минске

Министр иностранных дел незалежной Андрей Сибига продолжает радовать. Глава МИДа заявил, что Владимир Зеленский согласен на встречу с Владимиром Путиным когда и где угодно. Кроме двух точек. Его слова приводит «Европейская правда»: «Мы просили об этом турок, еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. Для нас это важно». По словам Сибиги, это «придаст динамику переговорному процессу». А как сказал другой, настоящий глава МИДа, «когда кто-то созреет, пусть предлагают», и российская сторона оценит предложенные ей сроки, место и повестку дня. Слово — и дело.

Зеленский согласен на встречу с Владимиром Путиным когда и где угодно. Кроме Москвы и Минска.

Неспокойно на душе у главкома ВСУ Александра Сырского

Выпускник Московского высшего военного общекомандного училища заявил, что Москва желает контролировать не только «заявленные» земли. Генерал утверждает: «Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину». А его героическая армия пытается «ослабить способности» России продолжать конфликт — атакуя европейскими дронами российские «ресурсы, логистику и военный потенциал». И сколько вы без этих подпорок продержитесь на ветру с востока — месяц, неделю?

Киевский водитель расстрелял пешехода-нарушителя

Муторно в сердцах киевлян. Один киевский автолюбитель начал палить по дурному пешеходу. Причина пальбы - переход дороги в неположенном месте. Издание «Страна.ua» сообщает, что конфликт случился в Дарницком районе. Возмущенный «грубым нарушением» водитель выхватил из бардачка ствол и поразил нарушителя в спину и в ногу. То есть нарушитель явно убегал прочь с линии огня. Нападавшего задержали. В отличие от другого украинца, который 18 апреля у супермаркета «Велмарт» убил семерых и сам был убит спецназом. И после этого глава украинского МВД требует легализовать владение гражданами огнестрельного оружия? Нет, не хотят они легкой смерти.

На Харьковщине офицеры бегут с командных пунктов

Из нескольких батальонов 159-й бригады ВСУ в Харьковской области младшие офицеры ретировались с командных пунктов сразу после того, как выгнали своих бойцов на позиции. Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новостям: «Большинство младшего офицерского состава бригады отправили личный состав на позиции, а сами дезертировали с командных пунктов». Ну, а что — они приказ быдлу отдали, а дальше сами, сами...

Зеленский грубо шантажирует Евросоюз

Экс-глава пресс-службы Зеленского Юлия Мендель продолжает троллить бывшего босса. Когда глава киевского режима потребовал от Евросоюза назвать, наконец, дату вступления Украины в ЕС и пригрозил, что Брюссель потеряет Украину, как ранее потерял Грузию, речь украинского лидера «представляла собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз». Мендель пишет: «Подозреваю, что ЕС не хочет принимать Украину — потому что никто не может понять, о чем мы на самом деле просим». Она напомнила, что в начале конфликта Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, а теперь требует полноправного членства. Обещая, что Киев выполнит все требования Брюсселя. Но Евросоюз не раз указывал на их невыполнение Киевом, добавила она. Мендель намекает на то, что слова Зеленского расходятся с делами — или указывает на раздвоение его личности?

