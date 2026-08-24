Новые фото Алисы Фрейндлих в образе матери Николая II: 91-летняя актриса снова на экране

91-летняя актриса Алиса Фрейндлих снова появится на экране. Фото: Елена Никитченко/ТАСС

Как уже писала KP.RU, Евгений Миронов проникся, исследовал, а затем и стал художественным руководителем сериала «Арсеньев», посвященного жизни и судьбе петербургского этнографа и географа Владимира Арсеньева.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В новом проекте, сюжет которого начинает развитие в начале XX века, капитан Владимир Арсеньев совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу. На фоне интриг на службе и напряженных отношений в семье он участвует в экспедициях, занимается наукой, пишет книги и постепенно становится заметной фигурой не только в военной, но и в общественной жизни как края, так и всей России. Словно доктор Живаго, он пропускает через себя тяжелейшие потрясения в стране: первая русская революция, Первая мировая, Гражданская война, Февральская и Октябрьская революции, и так далее. Но основой пути он все же делает служение Отчизне за счет самоотверженного исследования Дальнего Востока и не только.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Кроме Миронова в проекте занято огромное количество блистательных артистов (Александра Урсуляк, Михаил Кошевой, Владимир Ильин, Авангард Леонтьев, Юлия Хлынина и др.), особняком среди которых стоит Алиса Бруновна Фрейндлих. Легенда советского кино и икона БДТ в 91 год перестала выходить на сцену. Культовый спектакль «Лето одного года» из репертуара пропал в 2015 году, и теперь увидеть актрису можно разве что во время творческих встреч в тоже родном для нее Театре Ленсовета, который регулярно организовывает Зрительский клуб с разными известными артистами. Последний кинопроект с участием актрисы - трогательная мелодрама "Родители строго режима" - вышел в 2022 году. А на сцену Алиса Бруновна выходила не так давно: в июне вместе с Владимиром Спиваковым завершала XXIII сезон Московского международного дома музыки.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Тем приятнее было увидеть Алису Бруновну в первом трейлере «Арсеньева», обнародованном 18 августа. Ленинградская артистка предстала в черном платье с эффектной крупной брошью на груди — и, как оказалось, исполняет она роль одной из представительниц царской династии. Конкретно — императрицу Марию Федоровну (дочь короля Дании Кристиана, принца Глюксбургского, впоследствии Кристиана IX), жену Александра III и мать Николая II. На обнародованных кадрах со съемок видно, как Алиса Бруновна обсуждает сцену с Евгением Мироновым, который разгримирован — и присутствует в кадре как худрук и демиург.

Мария Федоровна Фото: ru.wikipedia.org.

Жизнь героини Фрейндлих была насыщенной. При переходе в православие, что было обязательно для невесты наследника российского престола, имя меняли. Так, Дагмар, которую в детстве звали Минни, получила имя Мария Федоровна, сохранив первое имя от данного ей при рождении. Отчество Федоровна было взято в честь Феодоровской иконы Божьей матери, считавшейся покровительницей династии Романовых.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Во время революции 1917 года, в результате которой Арсеньев был назначен комиссаром по инородческим делам Временного правительства, вдовствующая (император Александр III скончался в 1894 году в возрасте 49 лет в Крыму) императрица Мария Федоровна с дочерями и их семьями жила в Киеве. Отречение сына стало шоком для всех. Весной 1917 года переехала в Крым. Спустя год находившиеся здесь Романовы были помещены под арест во дворец Дюльбер. В апреле 1919 года Марию Федоровну как родственницу английского короля (ее сестра Александра была его супругой) вывезли на специально присланном крейсере. Позднее бывшая российская императрица поселилась на вилле Верде в Дании, где и умерла в 1928 году.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

КСТАТИ

Есть свой фильм про Арсеньева и у «Комсомольской правды». В 2011 году при поддержке РГО мы выпустили часовой док «Владимир Арсеньев. Капитан тайги», где Владимир Николаевич Сунгоркин исполнил мечту — и сыграл тезку Арсеньева в сценах исторической исследовательской реконструкции. Съемки проходили по реальным маршрутам экспедиций этнографа в глухой тайге. Фильм показывает одну из самых трудных и опасных экспедиций Арсеньева — по Уссурийскому краю, где его сопровождал верный друг Дерсу Узала: тот самый, о котором снял свой фильм великий Акира Куросава. Премьера фильма состоялась на телеканале «Культура» в июне 2012 года. После ленту показывали по многим телеканалам, в том числе «Мир», «Планета» и др.

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