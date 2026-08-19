Заросший Миронов с ружьем против тигра: Что мы узнали из первого трейлера байопика «Арсеньев» — о выдающемся этнографе из Петербурга

Худрук Театра наций Евгений Миронов исполнил главную роль в сериале «Арсеньев». Фото: kino-teatr.ru

Еще в 2023 году KP.RU писал про сериал «Арсеньев», который задуман в честь петербургского ученого-самоучку, первооткрывателя, этнографа и географа, офицера русской армии Владимира Арсеньева — исследователя Дальнего Востока (и не только), автора известнейших экспедиционных трудов «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

Именно об этом легендарном путешественнике собирал данные патриарх «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин в своей последней экспедиции.

Худрук Театра наций Евгений Миронов стал и соавтором сценария, и худруком сериала «Арсеньев» («Россия 1», Окко), в котором сыграл и главную роль. Его герою предстоит пройти и пережить секретные экспедиции по поручениям Генштаба и лесную борьбу с браконьерами, расстрел семьи бандитами во время Гражданской войны, шторм в Охотском море, работу на Уссурийской железной дороге — и еще много чего. Снимать проект начали, разумеется, на Дальнем Востоке.

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

— Это Владивосток 1907 года (там Арсеньев изучал побережье Японского моря — Авт.) — мы с этого начинаем работу, — раскрывал детали Миронов. — Это и сам город, и тайга, и переправа через реки. Облетая маршрут Арсеньева на вертолете, я не мог себе представить, как он на лошадях и пешком обходил такие громадные территории. Причем во все времена года, порой экспедиции длились несколько месяцев, а самая длинная — почти два года. Опасность всегда и во всем. Гнус, мошка, клещи. Дикие звери. Холод, голод. Китайские бандиты хунхузы. Перед сном всегда записи в дневник о пройденном пути и новые пометки на карте.

На днях вышел первый подробный трейлер исторической драмы (именно так определяют жанр создатели) — и в нем Миронов предстал едва узнаваемым. С первых кадров «Арсеньев» хватает зрителя за горло: главный герой вступает в схватку с тигром. Но не в стиле Одиссея, нет. Пока что только ментальную дуэль на уровне взглядов. Выстрел, вспышка, взрыв…ничего непонятно, но очень интересно! В этот период жизни в глуши Арсеньев изучал «джунгли» Приморья, оттого и встретил красивейшего зверя, обитателя тех краев.

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

В другой сцене актер предстает лет на 20 моложе — с коротким армейским «бобриком» на голове и вытянутым в струнку. Это 1900 год: начало исследовательского пути, тогда, будучи поручиком, Арсеньев лелеял мечту (еще времен учебы в юнкерском) отправиться на Дальний Восток, чтобы исследовать неизвестные просторы — и потому безостановочно строчил рапорты, добиваясь перевода в одну из пехотных частей Квантунской армии или Приамурского военного округа. В результате был переведен и убыл во Владивостокский крепостной пехотный полк, в то время как жена уехала рожать первенца в Петербург.

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

Появляется в следующем микроэпизоде и покойный уже Владимир Симонов — в одной из последних ролей он сыграл генерала Генштаба, который дает разведпоручения Арсеньеву и в то же время что-то начинает подозревать.

— Вы что-то задумали, Арсеньев?! — спрашивает он уже взрослого и покоцанного природой этнографа.

Мелькают в кадре и бухты, до которых дошел Арсеньев, и карты с планом экспедиций, что он разработал, и снаряды, что пролетали мимо него, и злые, искаженные гримасой лица бандитов, которых встречал он на пути, и плот исследователя.

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

— Ваше превосходительство, необходима большая картографическая экспедиция, — отчитывается Арсеньев перед военным руководством, объясняя цели и задачи, а заодно и смысл своей жизни. — Нужно заполнить все белые пятна на картах.

А еще слышит от коллеги грустные новости: «Дальний Восток в ближайшее время будет продан (такие немыслимые планы в царское время действительно были — Авт.). По примеру Аляски».

В проекте зритель увидеть множество исторических личностей (цесаревна Ольга, Татьяна и Мария Романовы, император Николай II, Николай Гондатти, Нума Десулави и блестящих артистов (китайских в том числе!) — в диапазоне от Алисы Фрейндлих и Владимира Ильина до Александры Урсуляк и Владимира Авангарда Леонтьева.

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

Съемки «Арсеньева» стартовали в октябре 2023 года на мысе Тобизина — самой южной точке острова Русский во Владивостоке — и завершились в конце декабря 2024 года в кинопарке «Москино». Специально для сериала выстроили масштабная декорация дальневосточного города, воссоздающая исторический облик Владивостока начала XX века: морской рыбный порт, квартал Миллионка, пожарная каланча, дом губернатора, казармы и склады.

Сериал «Арсеньев» выйдет на канале «Россия 1» и платформе Окко уже этой осенью.

КСТАТИ

Кадр из фильма «Владимир Арсеньев. Капитан тайги»

Есть свой фильм про Арсеньева и у «Комсомольской правды». В 2011 году при поддержке РГО мы выпустили часовой док «Владимир Арсеньев. Капитан тайги», где Владимир Николаевич Сунгоркин исполнил мечту — и сыграл тезку Арсеньева в сценах исторической исследовательской реконструкции. Съемки проходили по реальным маршрутам экспедиций этнографа в глухой тайге. Фильм показывает одну из самых трудных и опасных экспедиций Арсеньева — по Уссурийскому краю, где его сопровождал верный друг Дерсу Узала: тот самый, о котором снял свой фильм великий Акира Куросава. Премьера фильма состоялась на телеканале «Культура» в июне 2012 года. После ленту показывали по многим телеканалам, в том числе «Мир», «Планета» и др.

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