По новому основанию каникулы могут длиться до 18 месяцев, но не позже, чем ребенку исполнится полтора года (или истечет 18 месяцев с даты усыновления). Фото: Yuganov Konstantin/Shutterstock/Fotodom

Каждый, кто оформлял ипотечный кредит, знает: ежемесячный платеж - это не просто строчка в бюджете, а прочная привязка к банку на долгие годы. Вроде своя квартира, а ощущение, что ты все еще не до конца в ней хозяин. А когда в семье пополнение и расходов становится в разы больше, как же хочется хотя бы на время приостановить этот бесконечный поток платежей!

И с 1 сентября 2026 года такая возможность у родителей второго и последующих детей действительно появится. Дмитрий Модель, руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», рассказал «Комсомолке», кому положена отсрочка и как ею воспользоваться.

ЧТО ТАКОЕ ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ И КОМУ ОНИ ДОСТУПНЫ

Ипотечные каникулы – это возможность временно приостановить платежи по кредиту или уменьшить их размер. Механизм работает уже семь лет. На время льготного периода банк не начисляет штрафы и пени, не может требовать досрочного погашения кредита или подавать в суд. Платежи просто замораживаются – их можно будет вернуть позже без дополнительных санкций.

– В 2019 году ипотечные заемщики получили право обращаться за ипотечными каникулами. Этот механизм позволяет получить время на решение сложной жизненной ситуации, избежать просрочек и возможность не испортить кредитную историю, – поясняет Дмитрий Модель.

Раньше максимальный срок передышки составлял шесть месяцев. Но с 1 сентября 2026 года для семей с детьми правила меняются: вступает в силу закон, который дает семьям с двумя и более детьми право на удлиненные ипотечные каникулы – до 18 месяцев. И главное: теперь не нужно доказывать, что доходы упали. Раньше, чтобы получить каникулы, требовалось подтвердить снижение дохода. С появлением или усыновлением второго или последующего ребенка это условие отменяется. Сам факт рождения или усыновления уже считается достаточным основанием.

Для получения ипотечных каникул теперь не нужно доказывать, что доходы упали. Сам факт рождения или усыновления ребенка уже считается достаточным основанием. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Правда, есть важный нюанс: обратиться в банк нужно в течение 180 календарных дней с даты рождения или усыновления. То есть если ребенок родился до 1 сентября 2026 года, но в пределах этого срока, родители все равно могут подать заявление.

КТО СМОЖЕТ ВЗЯТЬ КАНИКУЛЫ, А КОМУ ОТКАЖУТ

Чтобы получить отсрочку, нужно соответствовать нескольким условиям. Дмитрий Модель перечислил основные требования.

1. Сумма ипотечного кредита не должна превышать лимит, установленный правительством (сейчас это 15 млн рублей).

2. Льготный период по этому договору ранее не предоставлялся. Исключение - каникулы, оформленные из-за чрезвычайной ситуации, для участников СВО и членов их семей, а также «ковидные» каникулы. Они не считаются.

3. Ипотечное жилье должно быть единственным. Если есть доля в другой квартире, ее не учтут, только если площадь меньше социальной нормы.

4. В отношении заемщика не должно быть процедуры банкротства, судебного решения о взыскании долга по ипотеке или исполнительного листа к поручителю.

5. На дату обращения не должны действовать другие каникулы (например, для военнослужащих). Две льготы одновременно по одному договору не работают.

КАК ОФОРМИТЬ ОТСРОЧКУ ПО-НОВОМУ

Процедура несложная, но требует внимательности.

1. Обратиться в свой банк с заявлением (требованием), в котором указать дату начала каникул. Ее можно поставить «задним числом» - но не раньше, чем за два месяца до обращения.

2. В заявлении указать основание - рождение, усыновление или удочерение второго или последующего ребенка.

3. Приложить свидетельства о рождении или усыновлении на всех детей.

- Для получения ипотечных каникул по новому «детскому» основанию нужно обратиться в свой банк с заявлением (требованием), в котором можно указать дату начала каникул (дата может быть указана «задним числом», но не ранее чем за два месяца до обращения), - разъясняет Дмитрий Модель.

По новому основанию каникулы могут длиться до 18 месяцев, но не позже, чем ребенку исполнится полтора года (или истечет 18 месяцев с даты усыновления).

У банка есть пять рабочих дней на ответ. Он может запросить дополнительные документы - на их предоставление дается 10 рабочих дней. Если банк не запрашивает документы и срок истек, льготный период считается автоматически установленным с даты отправки заявления.

Процедура оформления отсрочки несложная, но требует внимательности. Фото: MilanMarkovic78/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДОЛГОМ И ПРОЦЕНТАМИ

Самое важное: пропущенные платежи не списываются. Они фиксируются и откладываются «на потом». Проценты продолжают начисляться, но их сумма тоже фиксируется. Однако есть хитрость: 18-месячный период разделен на две части.

Первые шесть месяцев проценты начисляются и записываются в отложенный долг. А с седьмого по восемнадцатый месяц проценты тоже начисляются на остаток основного долга (ту сумму, которая была на начало каникул), но фиксируются отдельно.

Зачем такое разделение? Чтобы понять, в каком порядке придется расплачиваться после окончания каникул. Очередность погашения следующая.

1. Сначала идут текущие платежи по обычному графику (как было до каникул).

2. Затем - отложенные обязательства за первые 6 месяцев каникул (основной долг плюс проценты за эти месяцы).

3. И только в самую последнюю очередь - проценты, накопленные за 7-18-й месяцы.

- Проценты за вторую половину «детского» периода считаются самыми дальними и погашаются после всего остального, а срок ипотеки продлевается на длительность льготного периода, - объясняет Дмитрий Модель.

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Ипотечные каникулы можно прекратить досрочно - достаточно просто уведомить банк. Или внести всю сумму пропущенных платежей разом.

Но Дмитрий Модель обращает внимание: по одному договору такая льгота предоставляется только один раз. Поэтому, прежде чем вернуться к обычному графику платежей, стоит трезво оценить, выдержит ли семейный бюджет эту нагрузку и действительно ли доходы стабилизировались.

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