Мэрилин Монро была обречена, и никто не мог ее спасти. Тяжелая правда жизни голливудской звезды

За ее улыбками пряталось много трагедий. Смерть Мэрилин Монро в возрасте 36 лет стала неожиданностью только для тех, кто плохо ее знал.
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Мэрилин не знала, кто ее отец. Мать Глэдис Перл Бейкер родила ее в браке с Мартином Эдвардом Мортенсеном, но на самом деле разошлась с ним задолго до рождения дочери и потом крутила романы с несколькими мужчинами одновременно. Глэдис не испытывала к дочке, получившей имя Норма Джин, сильных чувств. Ей хотелось «жить на полную катушку» - поэтому она отдала девочку на воспитание в приличную семью. Но с Нормой все же время от времени встречалась. В середине 30-х Глэдис загремела в психиатрическую лечебницу. Мэрилин говорила, что в детстве сменила 12 семей опекунов.
Важную роль в судьбе Мэрилин сыграла Грейс МакКи - лучшая подруга матери, монтировавшая фильмы в Голливуде. Она стала опекуншей Нормы, но она же в итоге отправила ее в сиротский приют. В 1942-м Норме - уже 16-летней девушке - грозило пребывание в нем до 18 лет. Но закон разрешал в 16 выйти замуж - в этом случае приют отменялся. И Норма заключила брак с соседом, молодым человеком по имени Джим Доэрти. Муж скоро отправился на армейскую службу, а вернувшись, обнаружил, что жена страстно увлечена карьерой - стала фотомоделью. Чтобы смотреться привлекательнее, Норма осветлила свои каштановые волосы.
19 июля 1946 года прошли ее первые кинопробы для студии 20th Century Fox. Через месяц ей предложили сменить имя и фамилию на более эффектные. Монро была девичья фамилия ее матери, имя Мэрилин придумал продюсер студии Бен Лион - в честь актрисы Мэрилин Миллер, в которую когда-то был влюблен.
Новоиспеченная Мэрилин получала крошечные роли в проходных фильмах. Биограф Дональд Спото пишет, что актриса в те годы рассказывала знакомым, будто «все деньги ей приходится тратить на учебу, жилье и автомобиль, а на еду она зарабатывает своим телом, предлагая мужчинам быстрый секс в машине где-нибудь в боковых улочках неподалеку от Голливуда».
Монро заводила романы и с продюсерами, и с агентами, продвигавшими актрис. Судя по всему, карьерные соображения сочетались со вполне искренними чувствами (биографы полагали, что выросшая без отца девушка всю жизнь искала его в мужчинах постарше). Она усердно занималась актерским мастерством, читала Достоевского. Параллельно зарабатывала на жизнь в качестве модели. В 1949-м появился знаменитый календарь, для которого она позировала обнаженной. Одну из этих фотографий выкупил Хью Хефнер и опубликовал в самом первом номере своего журнала «Плейбой».
В 1950-м Мэрилин получила заметную роль в нуаре «Асфальтовые джунгли». Потом появилась в фильме «Все о Еве», получившем 14 номинаций на «Оскар». В 1952-м, почти одновременно с публикацией скандального кадра в «Плейбое», Мэрилин появилась на обложке журнала Life; к ней наконец-то пришла слава. В той же статье прозвучала фраза, ставшая знаменитой: когда она ложится спать, надевает на себя только духи Chanel № 5.
В 1952-м у Мэрилин начался роман с бейсболистом Джо ДиМаджио, в январе 1954-го они поженились. Увы, брак был обречен: Джо не интересовался кино, Мэрилин - бейсболом. Точка в их отношениях была поставлена через несколько месяцев после свадьбы, когда Мэрилин снималась в фильме «Зуд седьмого года», в знаменитой сцене, где потоки воздуха из вентиляционной решетки метро поднимают подол ее платья. ДиМаджио прибыл на съемки, устроил в гостиничном номере скандал и избил жену. Через две недели Монро подала заявление о разводе.
Амплуа Мэрилин после фильмов, сделавших ее звездой, виделось очень четким: комичная и сексапильная «тупая блондинка». Это ей очень не нравилось. Она относилась к актерскому мастерству все серьезнее, начала заниматься у крупнейшего преподавателя Ли Страсберга. Он же пристрастил Мэрилин к психоанализу - считал, что актеры должны извлекать пользу из собственных душевных травм. В итоге Монро до конца жизни не вылезала от психоаналитиков, и это расковыривание старых ран привело к серьезнейшему душевному кризису.
В середине 50-х у Монро начались проблемы с алкоголем и таблетками. Она подсела на снотворные и успокоительные (лекарства выписывали врачи, но их употребление вышло из-под контроля). Да еще и запивала все это шампанским. Душевное состояние от этого просто летело ко всем чертям.
Драматург Артур Миллер был старше ее на 11 лет. Монро считала его крупнейшим художником слова. Их роман начался, когда Мэрилин еще была замужем за ДиМаджио. Они гуляли по Нью-Йорку, обсуждали Достоевского. Все закончилось тем, что Миллер развелся со своей супругой, а Монро перешла в иудаизм - и в 1956 году они оформили брак. Однажды она нашла у него на столе дневниковые записи: оказалось, муж не уверен, что надо было жениться на актрисе, что считает ее непредсказуемой и довольно мрачной, что отношения негативно сказываются на его творчестве. Монро мечтала родить ребенка, но одна беременность была внематочной, а вторая закончилась выкидышем...
Фильм «Некоторые любят погорячее» (в нашем прокате «В джазе только девушки») был лучшим изо всех, где она снялась. При этом съемки напоминали ад. Серьезное отношение Монро к актерскому мастерству переросло в манию. Мэрилин все время казалось, что она сыграла не так и требуется переснять сцену. Знаменитая фраза ее партнера Тони Кертиса «Целовать Монро - все равно что целовать Гитлера» была продиктована именно этим: у Кертиса глаза уже стекленели на двадцать пятом дубле - а Монро только тогда ловила вдохновение. При этом из-за увлечения снотворными и успокоительными она периодически не могла запомнить текст. Его приходилось писать мелом на доске, и Монро читала реплики, как с телесуфлера.
Фильм «Неприкаянные» должен был окончательно доказать миру, что Монро - драматическая актриса. Артур Миллер написал для него сценарий, и Мэрилин сперва воспринимала его как подарок. Но драматург начинал работу влюбленным в жену, а заканчивал, когда их брак рухнул (на съемках они жили отдельно и общались по рабочей необходимости). Успокоительное она употребляла в огромном количестве, и порой засыпала, пока ее гримировали. Партнер Кларк Гейбл говорил о ней: «Эта девушка постоянно напряжена, скована и все время огорчается - по поводу своего текста, внешнего вида, своей игры». В конце концов она на две недели отправилась в больницу с депрессией.
Режиссер Джон Хьюстон вспоминал о Мэрилин: «Я был абсолютно уверен, что она обречена. Доказательство было прямо передо мной, почти каждый день. Она была неспособна спасти себя, и никто не был способен ее спасти». Фильм провалился в прокате и стал последним для Монро.
А ЧТО ПОТОМ?
Самоубийство, убийство или несчастный случай
В 1962 году Мэрилин начала сниматься в комедии «Чем-то придется поступиться». Съемки были очень сложными, и в начале июня актрису попытались заменить, но ее партнер Дин Мартин заявил, что будет работать только с Монро. Тогда заменили режиссера. Работа должна была возобновиться в октябре, но 5 августа Мэрилин обнаружили в ее доме мертвой. О том, что с ней случилось, спорят до сих пор. Самоубийство? Убийство? Случайная передозировка препаратов? Окончательный вердикт не вынесет никто: все свидетели уже умерли.
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