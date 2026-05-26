Фото: Министерство обороны РФ.

В зоне проведения спецоперации состоялся телемост для студентов Ефремовского химико-технологического техникума, заключивших контракт с Министерством обороны России и проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем (БпС) группировки войск «Запад».

«Несмотря на интенсивные тренировки, сборку, совершенствование и практическое использование беспилотников, поддерживается связь с мирной жизнью. В рамках видеоконференции студенты-контрактники, добровольно присоединившиеся к новым войскам, смогли пообщаться с родителями, однокурсниками и преподавателями», - комментируют кадры в Минобороны России.

Минобороны РФ провело телемост с близкими людьми студентам-контрактникам на передовой

Для военнослужащих, продолжающих обучение гражданским специальностям дистанционно, такая встреча имела большое значение. Преподаватели выразили пожелания успехов в освоении новой военной профессии, а близкие и друзья, сказали военнослужащим, что гордятся их осознанным и добровольным выбором.

«Братья готовы помочь, мы со всем справимся, ты главное защищая нас там. Все под контролем», - говорят родные воинам.

Руководство подразделений БпС отмечает, что поддержка родных и поддержание связи с образовательными учреждениями играют ключевую роль в адаптации молодых контрактников, которые сейчас осваивают работу с боевой техникой.

«В основном, прибывают учиться семейные люди, которые решили заключить специальный годичный контракт, чтобы защитить своих близких. Наша задача - уничтожать скопления боевиков, которые наносят удары по нашим городам. Одни контрактники собираются вернуться к обучению в институте через год, другие уже интересуются, а можно ли заключить повторный контракт уже на 2-3 года», - рассказывает заместитель командира дивизиона противодействия БпЛА по военно-политической работе с позывным «Лом».

В военном ведомстве отмечают, что уже по всей стране студенты вузов, техникумов и колледжей по собственному желанию вступают в ряды войск БпС, руководствуясь зовом сердца. Современных беспилотников становится все больше и больше. Нужны только надежные руки, чтобы ими управлять.

Читайте также:

Герой спецоперации «Z» Павел Юдин навел «Сани» на пулемет врага

ВС РФ освободили село Добропасово в Днепропетровской области