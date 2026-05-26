Фото: Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять зону безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ведя наступление по всей ширине фронта. Ежедневное продвижение вперед позволяет отодвинуть противника подальше от государственной границы, обеспечивая безопасность населения мирных городов.

При корректировке и поддержке расчетов БПЛА артиллеристы планомерно уничтожают противника. Активно применяются буксируемая и самоходная артиллерия, а также реактивные системы залпового огня.

Российские артиллеристы разбили противника в лесополосе у трассы М-2

На кадрах Минобороны России расчеты гаубиц Д-30 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» демонстрируют высокую точность и слаженность, эффективно поражая бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также живую силу ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области.

«Операторы дронов используют тепловизионные камеры для обнаружения противника, в том числе в условиях сложного рельефа, благодаря инфракрасной сигнатуре. Полученная от них информация обеспечивает артиллеристов точными данными о целях. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 приступают к выполнению задачи после получения координат немедленно, а для открытия прицельного огня по внеплановой цели артиллеристам достаточно нескольких минут. Передача данных и координация действий осуществляется по закрытым каналам связи, которая обеспечивает качественные видео- и аудиоконференции между подразделениями», - комментируют кадры в Минобороны России.

На записи запечатлены результаты работы расчетов гаубиц Д-30, уничтоживших прицельными попаданиями опорные пункты ВСУ с живой силой в Харьковской области. Обнаружение позиций противника стало возможным благодаря работе разведывательного подразделения и мониторингу со стороны войск БпС.

«Разбили живую силу противника, которая проводила ротации в лесополосе вдоль трассы М-2 «Крым». Работаем по пунктам взлета БПЛА и транспорту врага», - сообщает командир батареи с позывным «Амиго».

Отметим, что трасса М-2 «Крым» доведет от Москвы до Харькова.

В военном ведомстве отмечают, что результатом постоянного огневого воздействия нашей артиллерии стало нарушение ротационных мероприятий противника и снижение его активности на участке.

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