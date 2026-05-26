ФСБ предотвратила ввоз в Россию 500 взрывных устройств

Сотрудник ФСБ во время учений. Фото: Ибрагим Кумыков/ТРК Таврия/ТАСС

В начале нынешнего года Федеральная служба безопасности России совместно со спецслужбами Белоруссии пресекла попытку ввоза Киевом более 500 взрывных устройств для совершения терактов. Об этом сегодня заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).

С террором российская контрразведка борется вместе со своими коллегами. Так, например, в начале года ведомство совместно с таджикскими коллегами обезвредило террористическую ячейку, планировавшую теракты в России. А вместе с коллегами из СГБ Узбекистана ФСБ сумела пресечь пять нападений террористов в разных регионах России, в том числе в Москве. По словам директора ФСБ, «имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно».

Украина, которую под лживые обещания скорого принятия в ЕС превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России, стала фактически антироссийским тараном Запада. На ее территории, превращенной в полигон по испытанию новых видов вооружения, с ведома и по инициативе украинской власти идет обучение военных систем искусственного интеллекта, производится отработка новых форм и методов войны под «чужим флагом».

Руководитель российской контрразведки сделал еще ряд серьезных заявлений, свидетельствующих, что спецслужбы Украины вместе с их западными кураторами из стран-членов НАТО продолжают и даже усиливают подрывную работу против России и других стран СНГ, которым также грозит опасность.

Директор ФСБ России Александр Бортников. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

По словам Бортникова, «Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой. Установить здесь свое господство. Обстановка на внешних рубежах СНГ и внутри Содружества складывается непростая. Угрозы растут по многим направлениям». Которые выглядят таким образом:

- Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия;

- ОПГ Украины включились в производство синтетических наркотиков и финансируют этими деньгами исполнителей терактов в России;

- Спецслужбы Британии наращивают активность подконтрольных НКО в СНГ. Растущая активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами, угрожает безопасности стран СНГ;

- Разведки Запада внедряют внутри стран СНГ инструменты адресного воздействия на настроения и поведение граждан;

- НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азии, Африке, Латинской Америке, также лаборатории работают и в СНГ.

Понятно, что выступление Бортникова готовилось заранее, все цифры и факты в его докладе были выверены и подтверждены, но действительность в очередной раз подтверждает верность выводов в докладе директора ФСБ. Серьезность намерений спецслужб Запада, их переход к диверсионно-террористической деятельности по примеру бандеровской Украины против России подтверждает хотя бы факт вчерашнего обнаружения сотрудниками ФСБ минирования газовоза «Аррхениус», накануне прибывшего в порт Усть-Луга под загрузку из Антверпена. Магнитные мины, закрепленные с внешней стороны корпуса в районе машинного отделения судна, могли быть поставлены диверсантами только в этом бельгийском порту, а эксперты подтвердили, что мины изготовлены в одной из стран НАТО. И самым далеким от спецслужб людям ясно, что это дело рук не каких-то самодеятельных одиночек, а настоящая спецоперация государственных спецслужб. Вопрос только, каких именно. Но даже при самом благоприятном раскладе бельгийцы, как минимум, знали о ее проведении.

Заминированное судно-газовоз "Аррхениус", прибывшее из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Взрывное устройство, прикрепленное к газовозу "Аррхениус". Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В общем, успокаиваться на той стороне антироссийского фронта явно не собираются, что означает, что нашим органам расслабляться нельзя ни на минуту. Как, впрочем, было практически всегда за всю историю страны.

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