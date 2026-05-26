Кто не спрятался, мы не виноваты: Украинцев призвали покинуть Киев после предупреждения России

Украинцев призвали покинуть Киев после предупреждения России Фото: REUTERS.

Буквально спустя пару часов после заявления МИД РФ о начале системных ударов по целям в Киеве, Запад отреагировал на него выступлениями своих дипломатов.

— Сегодняшнее заявление МИД России — шедевр лицемерия. Режим, который годами обстреливал жилые дома, музеи, родильные дома, школы и электростанции, неожиданно заговорил на языке международного гуманитарного права и Женевских конвенций. ЕС никуда не денется, — объявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова. — Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы дипломатам и международным организациям не являются показателем силы. Они воплощают отчаяние.

Посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дура, конечно, еще та. Предупреждение посчитала угрозой. Ну, ну да, они же на Западе привыкли никого не предупреждать, а потом ничего не замечать и все отрицать, даже когда их ловят за руку.

Послицу (извините, если у кого какие ассоциации с этим словом, я не хотел, вернее, не очень-то и хотелось) Евросоюза поддержали и диппредставительства отдельных европейских стран. Посольство Франции в Киеве назвало неприемлемыми заявления МИД России об ударах по столице Украины и предложение дипломатам покинуть этот город. Вместо этого Россию призвали прекратить огонь. Посольство Польши заявило, что продолжает работу и не поддается «провокационной риторике». Посольство ФРГ сообщило, что работает в обычном режиме, персонал не отзывался и отзываться не будет.

Это, ребята, конечно, ваше дело, особенно, если завещание написано, а вас и за плинтусом можно похоронить, если что останется. Наше дело предупредить, чтобы ваши крики «А нас-то за що?» не вносили диссонанс в гармонию мирового космоса.

Нет, мы, конечно, понимаем, что для демонстрации единства с Украиной можно и парой десятков дипломатов пожертвовать. Тем более, что европейцы прекрасно понимают — Россия по-прежнему будет стремиться максимально обезопасить зарубежные диппредставительства (на мой личный взгляд, совершенно зря). Но есть ведь совершенно непредсказуемый фактор — украинская ПВО, которая может или сбить куда попало, или даже прилететь. Ракеты, поставленные Западом, все чаще стали выходить из строя, то ли срок эксплуатации закончился, то ли криворукость украинских ПВОшников никуда не исчезла.

Вот только сами украинцы, по крайней мере, самые умные из них давно не испытывают по поводу единства с Европой никаких иллюзий.

— У нас есть такая иллюзия, что Украина нужна Америке. И вот, мы тридцать лет живем в этой иллюзии. А Украина не нужна Америке, простите за суровую правду, — заявил на днях экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба, который немножко и местами «вернулся в разум» после отставки. — И в отношении Европы у нас есть такое же клише, что нас не берут в ЕС, потому что не хватает реформ. А нас не принимают, потому что считают нас частью Русского мира. Но они не могут об этом говорить, поэтому выдумали красивый аргумент, что мы не готовы. А мы не нужны ни США, ни ЕС.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кстати, предупреждение МИД России Кулеба воспринял совсем не так, как европейские партнеры.

— Будет громко. Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если кукуха уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности. Каждый человек должен думать о себе. Психологически нужно готовиться к разрушениям, — заявил Дмитро Кулеба.

В переводе на простой и обычный язык бывший главный дипломат Зеленского просто-напросто призвал киевлян: «Бегите, глупцы, бегите!» Кстати, судя по всему, поскольку последние традиционные видеообращения украинский «просроченный» узурпатор-комедиант записывает с использованием технологии Хромакей, сам он предпочитает проводить время не в своей резиденции.

Одного не пояснил экс-дипломат, зато самого главного — что делать тем, у кого «кукуха не вытягивает» уже Зеленского с его компашкой и весь бандеровский режим? Впрочем, Кулеба не «товарищ Кац», «предложить сдаться» он не может.

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