Фото: Александр Полегенько/ТАСС

На Украине заговорили о том, что к ноябрю «горячая фаза» конфликта закончится. Это звучит показательно, особенно после заявления от нашего МИДа о том, что российская армия переходит к системным ударам по военным объектам и объектам ВПК в украинской столице.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, главным редактором порталов RuBaltic.Ru и Евразия Александром Носовичем. Когда кончится СВО на Украине? Готова ли Европа к переговорам? Об этих прогнозах поговорили с экспертом.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО НА УКРАИНЕ

— Военный выход из украинского конфликта в близком будущем возможен?

— Военный выход возможен — он состоит в обрушении фронта и последующем демонтаже киевского режима. Сможет ли Россия этого добиться в обозримом будущем — я не знаю, и рискну предположить, что этого не знает никто.

— Если говорить о прогнозах.

- У украинской экономики запас давно исчерпан. Сейчас Евросоюз превратился в тыл для Украины и обеспечивает ей экономическое существование. И ВПК Украины сейчас все больше находится в Евросоюзе.

Украина живет нынче на деньги европейцев, а ВПК страны фактически перекочевал в Евросоюз. Фото: REUTERS.

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— Но преимущество на фронте — у России.

— Да. И надо учитывать, что есть стратегические факторы, которые наши противники обязаны брать в расчет, а это «Орешник» и ядерное оружие… И в этом смысле очень показательны те удары возмездия, которые нанесены по Киеву. Это же была демонстрация того, что украинская система ПВО дырявая и не может справиться не только с «Орешником» и «Кинжалами». И что, если «Орешник» снабдить ядерными боеголовками, то защиты не будет не только Украине.

— Европейская экономика тоже под ударом?

— Под очень тяжелым — из-за всей этой кампании. Европа тратит огромные деньги на Украину. И денег не хватает. И она тоже терпит от санкций против России, которые сама же ввела. В связи с этим для России вероятный сценарий — зафиксировать приемлемый результат, который она достигнет к концу года.

— Почему к концу года?

— Со следующего года приступит к работе новый Конгресс США, судя по всему, без трампистов в большинстве. Это может значительно ухудшить международную ситуацию. И, поскольку европейцы уже начали подкатывать с предложениями договариваться, то, не прекращая военных действий, как мы их не прекращали в прошлом году, когда возникла тема с немедленном прекращением огня, надо переводить этот конфликт из чисто военного в военно-дипломатический.

ПОЧЕМУ ЕВРОПА ЗАПРОСИЛА ПЕРЕГОВОРЫ

— Как именно?

— Параллельно с ведением боевых действий вести переговоры, как мы их вели в прошлом году.

— Так мы так их и вели — а что изменится-то?

— Тогда мы их вели с Трампом, и это ни на что не влияло, потому что тон в блоке НАТО задают не трамписты. Сейчас готовность к переговорам с Россией выражают те либерал-глобалисты, которые эту войну с нами и затеяли.

Первая попытка официальных российско-американских переговоров по тематике конфликта на Украине состоялась в Саудовской Аравии в феврале 2025 года. Фото: Артем Попов / ТАСС

— Этой возможностью надо воспользоваться?

— Да, однако — на наших условиях. Главное из которых — в отсутствии любых мер доброй воли, которые нам сейчас начнут предлагать применить в качестве входа в переговоры. Показательно, что до сих пор не начинают. Это свидетельство того, что они поняли: Россия все равно на это не пойдет, а договариваться с ней все равно надо.

ПОЧЕМУ НЕ БЕГУТ ИЗ КИЕВА

— Значит, все-таки надо наносить интенсивные удары и не прекращать, и не делать жестов доброй воли?

— Поскольку инициатива на поле боя на нашей стороне, и у нас преимущество в стратегических вооружениях, то отказываться от этого инструмента, ведя при этом политический диалог, нецелесообразно. Самый убедительный аргумент — доброе слово, сказанное с пистолетом у виска.

— Но вот из Киева никто эвакуироваться не спешит, представители европейских дипмиссий. А если кто-то из них там пострадает - к какой реакции это приведет?

— Во-первых, мы предупреждали, и предупреждали много раз. Во-вторых, наличие там дипломатов не означает автоматически, что они там погибнут или будут ранены в результате российских ударов. Все 4 года наши ракетные силы работают по Киеву, и это не приводит к гибели украинских чиновников, политиков, всех деятелей этого майданного режима… Мы себе такой задачи не ставим, и как случайность это тоже не работает. Главное, мы их предупредили, они нам не поверили, а дальше — все на их ответственности.

— Если кто-то пострадает — они побегут договариваться или наоборот?

— Думаю, что не побегут. Европейцы глубоко лицемерны. Когда им нужен повод для срыва политического диалога с кем угодно, и уж тем более с Россией, они его высасывают из пальца по какому угодно предлогу. Когда им нужно сесть и договариваться, то, что бы ни происходило, что бы Россия ни делала, они садятся и договариваются. Если будет, предположим, со стороны будущей администрации США прагматическое желание закончить конфликт с Россией и о чем-то договориться, то даже если наш «Орешник» случайно влетит в представительство ЕС в Киеве, где будут все работники находиться, то это будет признано трагической случайностью. Мы извинимся, они наши извинения примут, и еще отметят, что да, мы предупреждали и т. д. Все это глубоко вторичные вопросы. А первичный вопрос — пришли они к выводу, что конфликт себя исчерпывает, и с Россией надо договариваться, или они еще верят, что России в нынешнем формате можно нанести стратегическое поражение.

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