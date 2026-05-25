"Орешник" ударил туда, куда надо — потому Запад и взбешен: военный эксперт оценил ответ России за Старобельск

ПВО Украины показала беспомощность перед ударами возмездия Фото: REUTERS.

После массированного налета на педагогический колледж в Старобельске с гибелью детей и ответного удара по объектам в Киеве и Киевской области, эксперты продолжают изучать как обстоятельства теракта на Луганщине, так и то, какие объекты были поражены на Украине при ударе возмездия.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

УДАР БЫЛ НАПРАВЛЕННЫМ

- Можно ли было так перенаправить, сбить с курса дроны, чтобы они все в одном месте упали?

- Это невозможно. Дальнобойные дроны, используемые ВСУ, имеют защиту от РЭБа. Там просто закладывается маршрут - и они по нему идут. Даже технически не выполнимо, чтобы «сбились с курса» и упали в одно место 16 беспилотников, которые шли тремя волнами.

КУДА БИЛ «ОРЕШНИК»

- Как в целом оцениваете результаты удара возмездия за Старобельск?

- ПВО Украины в ночь на минувшее воскресенье продемонстрировала свою беспомощность. Аэробаллистика и гиперзвук, ракеты и дроны поразили заводы «Артем», «Радиоприбор», «Реле и автоматика», объекты в Белой Церкви. Поражены пункт управления главного командования сухопутных войск ВСУ и пункт управления Главного управления разведки Минобороны Украины. И ещё целый ряд пунктов управления пострадали серьезно. При этом не было ни одного кадра, чтобы украинские силы ПВО что-то сбили. Зато было два потрясающих кадра, когда прилетел «Орешник» и когда ракета вертикально шла вниз. И все это перехватить было невозможно.

Аэробаллистика и гиперзвук, ракеты и дроны поразили заводы «Артем», «Радиоприбор», «Реле и автоматика», объекты в Белой Церкви. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

ПВО ЗАВАЛИЛАСЬ

- Объективного фото и видео контроля из Украины в последние месяцы совсем немного выкладывалось в сети — а тут вдруг такое количество роликов выплеснули — что вдруг случилось с «киевскими фотолюбителями» и что произошло с их ПВО?

- Их ЗРК Patriot и Iris-Т в конце мая 2026-го почти нечем работать — им катастрофически не хватает ракет. Кроме того, «Циркон» «Кинжал» и «Орешник» просто не перехватить. Стратегическую крылатую ракету Х 101 и «Искандер» - тоже бесполезно, хотя они и пытаются то и дело. А еще ведь летело порядка 700 «Германей» и «Гербер» . И ПВО киевского региона захлебнулась. Или, как полковник Игнат, представитель ВВС ВСУ аккуратно сказал, наша ПВО «не справилась».

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ

- Но если их ПВО сейчас работает так слабо, что мешает нам усилить удары?

- Эксперты говорят, что есть пример с отработкой по целям при подавленной ПВО. Это когда работал Израиль по Ливану и Сирии и США по Ирану. Они работают до тех пор, пока все с землей не сравняют.

- Это что, для нас пример?

- Он заслуживает изучения. Возможно, и внедрения. Ну зачем собаке хвост частями отрезать? Так мы делаем только больнее и злее. Возможности отработки по заводам есть. Кстати, сейчас был поражен завод, где шла сборка крылатых ракет «Нептун» - если точнее, по цеху, где была отверточная сборка «Нептунов».

Фото: REUTERS.

ДРОНЫ — ВАЖНЕЕ?

- Места сборки беспилотников — разве не важнее?

- Они важны, Киев же до миллиона собирается в год производить. Украинцам нужно, чтобы приезжали готовые для быстрой сборки «конструкторы». 120 тысяч им поставят британцы, 6 тысяч в месяц — немцы, а дрон «Марсианин» дадут из США. Этот беспилотник в режиме молчания выходит в район, сравнивает с эталоном, заложенным в машинное зрение, ему оператор не нужен, и РЭБ его не берет. И, конечно, средства борьбы с дронами - задача номер один. И аэростаты нужны с кевларовыми сетями и электромагнитные пушки.

- Украина уже и воздушные шары с дронами запускает?

- Да, они подвесили к шару дрон «Гермес», он на высоте 8 км пролетает. Отрабатывают они и с метеозондами - только там не метеоаппаратура, а дроны, и они уже на высоту до 25 км поднимаются. А там уже всегда все в одном направлении несет. На Украине запустили — и шар может пролететь тысячу или две километров, потом дрон отделяется от зонда и атакует. У МиГ 25, и ЗРК С-200 и С-75 — был режим стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Этот опыт надо вспоминать и внедрять, пока массовым не стало применение.

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