Русские с мертвыми не воюют: почему Зеленский начал собирать кости всех предателей

Могильные холмики под Киевом Зеленский использовал как удобную трибуну, сделав заявления, сжигающие мозг Фото: REUTERS.

Нынешняя Украина, возникшая после массового жертвоприношения «Небесной сотни» на Втором Майдане, просто обязана была заняться политической некрофилией. Это «звездный проект» Зеленского, он долго к нему шел и много про него рассказывал местным и западным журналистам - обещая перевезти на Украину кости всех предателей, затерявшиеся на чужбине.

И вот на днях под Киевом с почестями закопали труп главаря националистов Андрея Мельника - главного в свое время конкурента Бандеры.

Разумеется, могильные холмики Зеленский использовал как удобную трибуну, сделав заявления, сжигающие мозг. Мол, есть «американская мечта», а есть «украинская», она из мира мертвых:

- Полковник Андрей Мельник вернулся в Украину другую: не ту, которую был вынужден покинуть, а в ту, о которой мечтал. Мечтал он и еще тысячи других таких выдающихся украинских деятелей, - заявил Зеленский.

Андрей Мельник был захоронен в Люксембурге в 1964 году. Но спустя 62 года Зеленский решил, что полковника надо перезахоронить. Фото: Долинський/commons.wikimedia.org

Мертвые не могли на это ничего сказать, а живые крепко держали свое мнение при себе. Потому что сейчас, на Украине, в которую вернулся пан Мельник, отправиться погибать на фронт проще простого. Зазевался на автобусной остановке или в магазине и через две недели уже копаешь руками ямку в лесопосадке. И скорее всего, она - твоя могила. А эксгумация, будет большой и последней удачей в твоей жизни…

Судьба Мельника на многое намекает современным украинцам, погружая в тяжелые, безрадостные думы. Мельник воевал с Россией всю жизнь и что он навоевал? Даже загробного покоя не навоевал. И вот, опять приехал с Россией воевать, уже в гробу... Он, может, и не хотел ехать, но его не спросили – нужно! Выкопали – поехал, за Рiдну Неньку.

Зачем? По мнению киевских и западных плутократов, подошли сроки сдачи конструкта под названием «Украина». Объект готов.

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Зеленский заявил, что националист Мельник «вернулся в ту Украину, о которой мечтал». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Русский язык если не истребили полностью, то загнали глубоко в подсознание малороссов. Говорить на публике по-русски теперь опасно.

Русская православная церковь теперь гонима и заменена еще одним конструктом, декоративно духовным, сшитым по принципу «аби не як у москалів».

Новую нацию, родившуюся в карнавальной борьбе на Майдане, теперь повязали кровушкой по-настоящему.

Настало время полной замены «пантеона героев».

План стройный, надежный, логичный … если бы не один элемент, который почему-то не учли. Это Россия. Ей такие вивисекторские упражнения с частью некогда единого народа очень не нравятся и отступать она не намерена.

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