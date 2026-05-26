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Политика26 мая 2026 22:00

Русские с мертвыми не воюют: почему Зеленский начал собирать кости всех предателей

Стешин: Судьба перезахороненного нациста Мельника на многое намекает украинцам
Дмитрий СТЕШИН
Могильные холмики под Киевом Зеленский использовал как удобную трибуну, сделав заявления, сжигающие мозг

Могильные холмики под Киевом Зеленский использовал как удобную трибуну, сделав заявления, сжигающие мозг

Фото: REUTERS.

Нынешняя Украина, возникшая после массового жертвоприношения «Небесной сотни» на Втором Майдане, просто обязана была заняться политической некрофилией. Это «звездный проект» Зеленского, он долго к нему шел и много про него рассказывал местным и западным журналистам - обещая перевезти на Украину кости всех предателей, затерявшиеся на чужбине.

И вот на днях под Киевом с почестями закопали труп главаря националистов Андрея Мельника - главного в свое время конкурента Бандеры.

Разумеется, могильные холмики Зеленский использовал как удобную трибуну, сделав заявления, сжигающие мозг. Мол, есть «американская мечта», а есть «украинская», она из мира мертвых:

- Полковник Андрей Мельник вернулся в Украину другую: не ту, которую был вынужден покинуть, а в ту, о которой мечтал. Мечтал он и еще тысячи других таких выдающихся украинских деятелей, - заявил Зеленский.

Андрей Мельник был захоронен в Люксембурге в 1964 году. Но спустя 62 года Зеленский решил, что полковника надо перезахоронить. Фото: Долинський/commons.wikimedia.org

Андрей Мельник был захоронен в Люксембурге в 1964 году. Но спустя 62 года Зеленский решил, что полковника надо перезахоронить. Фото: Долинський/commons.wikimedia.org

Мертвые не могли на это ничего сказать, а живые крепко держали свое мнение при себе. Потому что сейчас, на Украине, в которую вернулся пан Мельник, отправиться погибать на фронт проще простого. Зазевался на автобусной остановке или в магазине и через две недели уже копаешь руками ямку в лесопосадке. И скорее всего, она - твоя могила. А эксгумация, будет большой и последней удачей в твоей жизни…

Судьба Мельника на многое намекает современным украинцам, погружая в тяжелые, безрадостные думы. Мельник воевал с Россией всю жизнь и что он навоевал? Даже загробного покоя не навоевал. И вот, опять приехал с Россией воевать, уже в гробу... Он, может, и не хотел ехать, но его не спросили – нужно! Выкопали – поехал, за Рiдну Неньку.

Зачем? По мнению киевских и западных плутократов, подошли сроки сдачи конструкта под названием «Украина». Объект готов.

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Зеленский заявил, что националист Мельник «вернулся в ту Украину, о которой мечтал». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Зеленский заявил, что националист Мельник «вернулся в ту Украину, о которой мечтал». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Русский язык если не истребили полностью, то загнали глубоко в подсознание малороссов. Говорить на публике по-русски теперь опасно.

Русская православная церковь теперь гонима и заменена еще одним конструктом, декоративно духовным, сшитым по принципу «аби не як у москалів».

Новую нацию, родившуюся в карнавальной борьбе на Майдане, теперь повязали кровушкой по-настоящему.

Настало время полной замены «пантеона героев».

План стройный, надежный, логичный … если бы не один элемент, который почему-то не учли. Это Россия. Ей такие вивисекторские упражнения с частью некогда единого народа очень не нравятся и отступать она не намерена.

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