Евгений Миллер: «Самое страшное - когда пропадает трепет, волнение от работы»

Фото: Persona Stars

Зрители отлично знакомы с 48-летним Евгением Миллером, мастерски исполняющим роли суровых мужчин, стремящихся к справедливости. Хотя в театре новосибирский артист, работавший у Олега Табакова, умеет показать еще больше красок («Дуэль» 16+ в МХТ им. Чехова, «Наследники» 16+ в «Современнике», «Страсти по Бумбарашу» 16+ в «Табакерке»). Сейчас в телеэфире идет канонический проект для Евгения - «Извозчик» (НТВ), где он сыграл оболганного и несправедливо осужденного офицера угрозыска Юрия Алданова, который выходит на свободу, чтобы добиться правды. За счет чего отсидевший приличный срок приличный человек может вернуться к жизни? Каким артист запомнил Виктора Цоя, с которым в 1980-х внезапно встретился у себя дома? Как позднее отцовство изменило Евгения Миллера? Об этом и многом другом - в интервью «Телепрограмме».

«Он чувствует, что ни черта не чувствует»: бывший следователь Алданов в «Извозчике» (2026). Фото: НТВ

«Самое страшное - когда пропадает трепет от работы»

- Евгений, в «Извозчике» ваш герой возвращается на волю после тяжелой подставы и срока. Тюрьма не меняет, не смиряет его? Почему он не сломался?

- Мы обсуждали это, когда готовили персонажа, и сошлись на том, что он вернулся совсем иным. Увидел в заключении обратную сторону жизни, пообщался с теми, кто прошел испытания, - и с преступниками, и с теми, кто, как и он, был незаконно осужден. Узнал, как жены бросают мужей, не дождавшись из колонии. Алданов возвращается и смотрит на жизнь другими глазами. И, вернувшись, не понимает - способен он еще чувствовать или нет. И когда видит жену после возвращения, по сути, готов признаться, что перестал к ней что-либо чувствовать. После этого надлома у него в жизни осталась лишь одна цель - восстановить справедливость. Он оказался разъединенным с жизнью, к которой возвращается.

Старший сержант Федорчук в военной драме «В списках не значился» 12+ (слева, с Владимиром Машковым (в центре), 2025). Фото: Кадр из фильма

- Как это внутреннее перестроение рождалось внутри вас?

- Я старался показать человека, лишенного эмоций. Он закрыт, но не умышленно. Он так чувствует. Если точнее - он чувствует, что ни черта не чувствует. И с кем бы ни сталкивался, внутри все оборвано и умерло.

- После такого тяжелого надлома человек может почувствовать вкус к жизни и надежду на перезапуск?

- В данном случае получается как с лошадью, которой надели шоры, - она видит дорогу вперед и понимает, что может только бежать по прямой. «Живой труп», как у Толстого. Перед глазами одна цель, к которой он идет как охотничья собака. Ни от кого не прячется и ничего уже не боится.

Таксист Проскурин в сериале «Алла, такси» 16+ (со Светланой Колпаковой, 2022). Фото: Кадр из фильма

- У вас были аналогичные периоды в жизни? Это сейчас мы наблюдаем Евгения Миллера и в кино, и в сериалах, и в театре. Но так ведь было не всегда. Ощущение загнанной лошади возникало?

- Да, такое бывало. Иногда было связано с пресыщенностью, иногда с отсутствием работы, иногда с разочарованием по поводу того, что сейчас в театре происходит в целом. Такое чувство может возникнуть, да. И в формате отчаяния, потери желания работать. Самое страшное - когда пропадает трепет, волнение от работы. Когда становишься механическим профессионалом. Разные периоды я проходил. Все это было.

- Откуда бралась мотивация продолжать дальше?

- Всегда по-разному. Порой тащишь себя за волосы из болота, как Мюнхгаузен, выворачивая локти. Иногда кто-то подставляет плечо и вдохновляет. Иногда кто-то дает импульс поверить в себя. У меня так было, когда мне позвонил большой и любимый мной хореограф, с которым мы давно работали. Он увидел меня по телевизору и решил позвонить. Наговорил кучу приятных слов. И это дало мне такой мощный толчок, что я понял - все не зря, не все потеряно. А он всего лишь поделился эмоциями от моей работы. В такие моменты понимаешь, что не одинок и работаешь не вхолостую.

В спектакле «И никого не стало» 16+ в Театре Табакова. Фото: tabakov.ru

- Кстати, про театр. Следите за скандалом с премьерой «Гамлета» 18+ в МХТ им. Чехова? Что думаете по поводу режиссеров новой волны?

- Конечно, я видел все эти ролики в интернете (худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков назвал постановку чудовищной, его поддержали режиссер Евгений Писарев и ряд актеров, тогда как Андрей Максимов, сыгравший в «Гамлете» Клавдия, посоветовал Меньшикову принимать магний и попенял на пустые залы в его учреждении. - Авт.), но ни в каких закулисных разборках и подковерных играх никогда участия не принимаю. Для меня это неприемлемо. Стараюсь оставаться в стороне. Пусть говорят. Мне близко высказывание народного артиста РФ Анатолия Васильева, который сказал: так часто все вокруг кричат, что делают театр «по-новому», что очень хочется, чтобы кто-то уже сделал «по-старому». Каждый имеет право на художественное высказывание, но оно должно быть замотивировано.

«Цой расписался мне на гитаре»

- Ваш папа, будучи инженером, тоже имел отношение к культуре - был директором новосибирского ДК Чкалова, а потом и филармонии, и в областном комитете по культуре. В гости к вам приходили разные известные люди. Я прочитал даже, что Виктор Цой. Это байка?

- Нет, правда. Дело было до моего 4-го класса, мы тогда переехали. Наверное, это было около 1986 года. Цой приезжал в Новосибирск один с концертом. И папа в таких случаях всегда старался приглашать артистов домой - мы накрывали стол, угощали. Взрослые беседовали, а я просто сидел за столом. И вот он пришел к нам. Легендарный уже тогда лидер группы «КИНО». Небожитель. Весь в черном.

- Как это было?

- Я помню общее ощущение, ауру. Это была некая атмосфера спокойствия, плавного течения, мудрости. Покой, что ли, распространял вокруг. Как ребенок я особо ничего не запомнил из тех разговоров, но четко ощутил, что это очень и очень спокойный человек. Он расписался мне на гитаре, которую я, к сожалению, потерял.

- Круто! Даже сложно поверить. Давайте немного о семье, если вы не против. Третий брак в жизни вы называли финальным. Как удалось нащупать рецепт крепких и надежных отношений?

- Очень надеюсь, что финальный. Но вообще-то загадывать не очень люблю. Всякое в жизни бывает. Но мне бы хотелось, чтобы это было навсегда (третья супруга артиста - Екатерина, филолог по образованию. - Авт.). Как это сохранить? Работать. Семья и отношения - это ежедневный труд. Наверное, вот так.

- Папой вы стали в сознательном, хорошем таком возрасте. Как на вас это повлияло?

- К определенному возрасту как человек я уже сформировался, сильных изменений произойти, наверное, не могло. Но когда появился первый ребенок (Михаил, 2019 г. р.), я чувствовал себя растерянным и неумелым. Переживал, что могу стать плохим отцом. И не знал, что с этим делать, как поступать. Для меня открылся новый мир, который я совершенно не знал.

- Каким сейчас растет Михаил Евгеньевич?

- Растет не только он, но и его брат Григорий Евгеньевич.

С любимой женой Екатериной. Фото: Личный архив Евгения Миллера

- Ого! Вот это поворот. Давайте поподробнее.

- Мише исполнилось 7 лет, Грише - 2 года, он пошел в группу короткого пребывания в саду. Оба растут, оба радуют нас с женой. Меняются на глазах. Поскольку, пока я работаю, детьми занимается супруга - прекрасная мама, честь ей и хвала! - и за ними не поспеваешь. Не всегда успеваю фиксировать, как именно они меняются. Когда меня долго нет дома, возвращаюсь и вижу, что сыновья взрослеют, меняется их поведение. И мое тоже! Иногда совершенно не понимаю, как себя нужно правильно вести с ними. Процесс этот слегка пугающий - потому что не всегда умеешь верно реагировать. Всегда думаешь, что давно повзрослел, но на самом деле и сам остаешься ребенком.

- Лето на носу - как вы его хотели бы провести?

- Для меня всегда лучший отдых - это работа. Так будет и в этом году. Сейчас стартует новый проект. Надеюсь, все сложится, доведем до конца и все будет хорошо. Лето для меня обычно - это съемочная пора. Так уж повелось.

НТВ.

«Извозчик» 16+

27 мая, финал/20.00

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