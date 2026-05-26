«Театр породил чудовище» или «современная режиссура»: Вокруг «Гамлета» в МХТ ломаются копья

Юра Борисов в сцене из спектакля "Гамлет", поставленного режиссером Андреем Гончаровым по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, в МХТ имени Чехова. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Премьера «Гамлета» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли стала самой скандальной и обсуждаемой театральной премьерой сезона. Споры продолжаются вторую неделю, в обсуждение включились те, кто «Гамлета» не смотрел.

Говорят, что за деньги собираются компании, люди платят тем, кто был на спектакле и может рассказать, что происходит на сцене.

Ведь не у всех есть возможность посмотреть спектакль, где билеты в партер стоят до 50 тысяч. Но хотя бы послушать, о чем спектакль. Я готова рассказать, видела спектакль и уже написала (за деньги, за гонорар).

Кстати, на сайте МХТ можно успеть купить билет на «Гамлета», цены варьируются от 35 до 50 тысяч.

Мнения о «Гамлете» в МХТ им. Чехова

Первым публично высказал своё мнение народный артист, худрук Театра им.Ермоловой Олег Меньшиков (спектакль видел, был на премьере). В своём видеопосте Меньшиков разнес «Гамлета» в клочья. Он назвал спектакль театральной катастрофой: «Театр породил чудовище… Какие там смыслы?! Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует! Говорят: там какая-то невиданная смелость. Смелость в чем? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: «Такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать?». Вот это смелость?! Это КВН!».

Меньшиков прошелся огнем и мечом по современной молодой режиссуре, которая из огромного театрального режиссерского лексикона усвоила только три слова «Я так вижу»... На этом всё заканчивается. И обратился к артистам: «Ребята, а может это мы виноваты? Может, это с нашего молчаливого согласия рождаются такие спектакли? Может, то, что говорит режиссер, подлежит сомнению, это не есть истина в последней инстанции? Это всего лишь предложение к дискуссии? Может нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берет на себя театр, выпуская тот или иной спектакль? А не оставаться в стороне…».

Меньшикова осудили некоторые коллеги по цеху. Обвинили в том, что он «выносит сор из избы». Из какой избы? Меньшиков не работает в МХТ Чехова. Он пришел на «Гамлета» как зритель.

Высказался и депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов. Он скандальный спектакль не видел, но осуждает… И считает, что пора ввести контроль над репертуарами театров и не пугаться слова цензура.

Но вишенка на торте театральной критики - оценка народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Он спектакль тоже не видел и про политкорректность не слышал. В театральной гостиной «Мой путь» Михаил Сергеевич раскритиковал «Гамлета» в МХТ: «в фольге ходит, с боку бантик. Черти что! Раздетые бегают… Полное г…но».

Тем, кто вопиет: «Не трогайте «Гамлета»! Сочиняйте своё, не надо так вольно интерпретировать классику» ответил писатель Александр Цыпкин. Он правда плотно сотрудничает с МХТ и дружит с худруком театра Константином Хабенским. Цыпкин записал пост в соцсети про Шекспира, про «Гамлета» и про то, что нужно изучать матчасть, прежде чем что-то критиковать:

- Шекспир тоже интерпретировал классику, он взял сюжет Гамлета у английского драматурга Томаса Кида, а Томас Кид - у Саксона Грамматика (датский хронист, живший в конце ХII века, не путать с актером и режиссером Владимиром Грамматиковым - Ред.). Шекспир практически полностью повторяет сюжетную линию – есть дядя, который отравил брата и стал королем, женился на вдове, есть сумасшедший принц Гамлет, и дух отца, который ему всю правду сообщил... В оригинале Гамлет изображает сумасшествие, чтобы продуманно и хладнокровно отомстить за отца. Понятно, что Шекспир добавил своё: экзистенциальные вопросы, быть или не быть… Но всё равно это интерпретация. Соответственно и другие имеют такое же право на интерпретацию. К примеру, фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по пьесе «Бесприданница». У Островского совсем другой финал – Лариса, в которую стреляет Карандышев, забирает у него пистолет и делает вид, что она сама застрелилась. И таким образом снимает с него вину. Это очень сильный поступок. В фильме Эльдара Рязанова этого нет, но ни у кого не возникло претензий к режиссеру.

Цыпкин немного передергивает факты. Дело не в интерпретации. В спектакле «Гамлет» режиссера Андрей Гончарова всё перевернуто с ног на голову. Но это можно расценивать как эксперимент.

- Как экспериментальная работа, это имеет право на существование, - считает опытный режиссер Андрей Житинкин. - У Юры Борисова замечательный голос, темперамент, фактура, но в этом спектакле у него маленький объём роли, несмотря на то, что он Гамлет. У него почти нет текста, он заикается. В основном он двигается. Не забывайте, что Гамлет болен, и это тоже ограничивает его в сценическом диапазоне. Я понимаю логику Константина Хабенского, худрука-директора МХТ им.Чехова. Он предложил Юре Борисову, единственному в нашей стране, кто был номинирован на «Оскар», актеру в расцвете сил, главную пьесу мирового репертуара. И это безусловная победа директора театра Хабенского, потому что билеты на «Гамлета» раскуплены намного вперед. Спектакль ярко обсуждается, включая тех, кто спектакль не видел. К сожалению, или, к счастью, но современная тенденция театра - идти на поводу хайпа.

Что касается «нравится или не нравится» – это всегда субъективно, и каждый имеет право на свое мнение.

Андрея Житинкина поддержал Константин Хабенский, он считает, что полярность мнений и отсутствие равнодушных зрителей для театра лучше, чем тишина.

Где еще посмотреть «Гамлета»?

Спектакль по трагедии Шекспира можно увидеть в «Ленкоме», это постановка режиссера Антона Яковлева с Антоном Шагиным в заглавной роли. Клавдия в очередь играют Максим Аверин и Виктор Раков, Гертруда – Анна Якунина, Офелия – Алла Юганова/Алёна Митрошина. Это более классическая постановка, чем «Гамлет» в МХТ, хотя не без режиссерских новаций. В любом случае, Антон Шагин в роли Гамлета очень хорош.

«ШЕКСПИРГАМЛЕТ» идет в Театре Моссовета в постановке Евгения Марчелли. Уже по названию можно понять, что и это тоже современная трактовка. И тоже лысый полуголый Гамлет в рваных джинсах и кедах будет бегать по сцене. Гамлета играет Кирилл Быркин.

В репертуаре Театра на Бронной – трагикомедия «Гамлет Ин Москоу». Это постановка режиссера-новатора Константина Богомолова, стало быть, там будет Шекспира и Богомолова примерно поровну. В спектакле заняты Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Наталья Щукина, Елизавета Базыкина, Василиса Перелыгина и другие любимые актеры Константина Богомолова, включая его самого. Как сказано в анонсе к спектаклю, пьеса Шекспира переосмыслена с учетом реалий наших дней. Действие вписано в современный московский быт, поэтому среди действующий лиц фигурируют евреи, таджики и ОПГ.

В Театре у Никитских ворот Марка Розовского идет «Новый Гамлет». «С риском для жизни театр предлагает зрителю новое, своё, ни на что не похожее прочтение великой пьесы».

Классической постановки пьесы Шекспира, пожалуй, сегодня не найти. Так что «Гамлет» с Юрой Борисовым абсолютно в тренде.

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