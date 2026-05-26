Американское издание Politico сообщило о новых кандидатурах на вакансию «главного европейского переговорщика с Россией» Фото: REUTERS.

Американское издание Politico сообщило о новых кандидатурах на вакансию «главного европейского переговорщика с Россией». Возникла идея, чтобы от имени Евросоюза переговоры с Москвой вёл глава Евросовета Антониу Кошта. Назвали также бывшего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и экс-президента Финляндии Саули Ниинистё.

До этого источники в Брюсселе упоминали других персонажей. Союзники Украины в Старом Свете никак не могут сделать выбор. В чем заминка?

«КАРЬЕРУ НЕ СДЕЛАЕШЬ»

Раньше среди кандидатов в переговорщики упоминали экс-главу Европейского Центробанка Марио Драги, финского президента Александра Стубба и даже бывшую «канцлерину» ФРГ Ангелу Меркель (она, правда, открестилась от предложения — мол, представитель Европы должен быть облечен реальной весомой властью, а она-то уже пенсионерка).

Специалист по Евросоюзу, программный директор Дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев объяснил KP.RU:

Программный директор Дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Выбор переговорщика от ЕС может продолжаться еще очень долго. Главная причина промедления — личные интересы.

На переговорах с Россией не сделаешь карьеру. Наоборот, можно испортить ее, попав под обвинение в излишней мягкости к нашей стране.

Кроме того, от переговорщика потребуется реальная деятельность, а не её имитация: надо будет примирять разные позиции в Евросоюзе насчет взаимодействия с Россией.

Есть силы, которые всё еще надеются санкциями принудить нашу страну сдаться, есть те, кто понимает бесперспективность этого. На одних европейцев США влияют сильнее, на других — меньше. Чтобы найти равнодействующую, нужно много усилий, риска. А в руководстве ЕС карьеру давно предпочитают работе».

РУСОФОБ НА РУСОФОБЕ

Бордачев подчеркивает: трудность с выбором переговорщика также возникает из-за требований России. Президент Владимир Путин заявил, что не возражал бы против кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (что в Брюсселе отвергли с ходу, считая Шредера «пророссийским») или любого другого европейского политика, кроме тех, кто говорил про нашу страну гадости.

«В том-то и проблема, что найти политика, который был бы влиятелен в ЕС и в то же время не скомпрометировал бы себя неприемлемыми для Москвы высказываниями о России», — говорит Бордачев.

Например, финны в последние годы наделали про Россию столько идиотских заявлений, что хоть святых выноси. Тот же Стубб успел сравнить бои ВСУ с российской армией на подступах к русским городам Донбасса — Славянску и Краматорску — с обороной древнеримских крепостей от пришедших с востока гуннов.

Итог: возможный диалог с ЕС пока упёрся в очень простое кадровое препятствие: в тамошнем руководстве просто нет политиков, которые мир для Европы поставили бы выше карьерных рисков и сохранили бы хоть сколько-нибудь объективное — да пусть хотя бы умеренное — отношение к нашей стране.

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