Этот Киев в огне: Зеленский заразил своим липким страхом всю Европу

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

«Все это переполнило чашу терпения» — ключевые слова из вчерашнего заявления МИД России в связи с ударами киевского режима по мирным гражданам нашей страны. Речь уже не о пресловутых «красных линиях», которые можно и чуть отодвинуть. Нет, именно переполненная чаша, из которой на противника будет изливаться только месть и сила.

Кровавая и подлая атака ВСУ на педагогический колледж в Старобельске, унесшая 21 жизнь, стала последней каплей. Ответ на преступление будет не «разовым».

Вряд ли Зеленский и его подельники рассчитывали на это. Киев, безусловно, добивался эскалации, но не в таких масштабах. Теперь же обитатели Банковой станут вжимать голову в плечи постоянно, ожидая новых и новых ударов возмездия — хотя защитники Киева в Париже и Берлине поспешили обвинить в обострении Москву, пообещав не бросать Зеленского одного. Тем самым президент Франции Макрон с немецким канцлером Мерцем практически подписались продолжать войну с Россией на стороне Украины.

ЛАВРОВ ПРЕДУПРЕДИЛ РУБИО

Госсекретарь США Марко Рубио выступил более взвешенно. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал ему послание от президента Владимира Путина для Дональда Трампа. Глава российской дипломатии напрямую довел до Вашингтона информацию о том, что Россия приступает к системным ударам по Киеву, и американскому дипкорпусу пора эвакуироваться из столицы Украины.

Рубио признал: да, конфликт может обостриться еще сильнее — но не обвинил в этом какую-либо одну сторону. При этом он подтвердил готовность США сыграть «полезную роль» в поисках мира, оговорившись: если такая возможность появится.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Неслучайная оговорка. Европа, на словах выступая за «справедливый мир», на деле отказалась искать разумный компромисс. Почему? Похоже, от отчаяния. Недаром лейтмотивом заявлений европейских политиков разного масштаба в последние дни стало стремление подбодрить себя. Доказать самим себе «решимость» в борьбе с Россией.

ДРУЗЬЯ УКРАИНЫ НАД ПРОПАСТЬЮ

Недавно президент Чехии Петр Павел, отставной генерал, в прошлом председатель Военного комитета НАТО, в интервью Guardian призвал членов блока «проявить решительность» в ответ на действия России на восточном фланге альянса. И предложил варианты: отключить интернет для россиян, а наши банки — от глобальных финансовых систем. И даже сбивать наши военные самолеты, которые «нарушают воздушное пространство союзников».

А гражданская штафирка из Литвы, министр иностранных дел Кястутис Будрис, пригрозил, если понадобится, атаковать Калининград. Вчера он пояснил смысл провокационного бреда: оказывается, так он пытался показать, что прибалтийские страны «могут себя защищать». И эту уверенность литовец хочет транслировать западным партнерам, чтобы те видели не только кошмарные сценарии. То есть Будрис пожелал сказать коллегам по Европе: «Не дрейфить! Мы знаем, как усмирить русских».

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис Фото: REUTERS.

Все это напоминает ситуацию, когда стоящие перед пропастью «единомышленники» подбадривают друг друга: ну, ты давай смелей, иди первым, а мы за тобой.

Прибалты и чехи готовы ринуться в бездну только после старших товарищей. А те, в случае чего, именно их туда и столкнут. Но все при этом пыжатся, чтобы показать свою смелость и решимость.

БРАВАДА ПОД ВОЙ СИРЕН

В последние годы поездки западных лидеров на Украину стали неизменной формой поддержки режима Зеленского. Но, например, визит предыдущего президента США в «осажденный» Киев в феврале 2023 года был, по признанию экс-госсекретаря Салливана, согласован с Кремлем. И вся показная бравада с престарелым Байденом, который смело шел по улицам украинской столицы под вой специально запущенных сирен воздушной тревоги, оказалась постановкой знающего толк в показухе Зеленского.

Интересно, кто из европейских лидеров после вчерашнего заявления МИД России, которое подразумевает, что больше никаких «согласований» смелых визитов друзей Зеленского в Киев не будет, попробует проверить, блефует ли Москва? Нет, может и пронесет, но если все же что случится — вас предупреждали.

СЕЛФИ ПО-КИЕВСКИ

Очевидно, что ситуация резко меняется. По сообщениям из Киева, молодые люди фотографируются на фоне горящих зданий. Вспомним: в октябре 2022 года, когда украинские террористы подорвали Крымский мост, в Киеве радостно выставляли баннеры с огромными фото того пожара, чтобы служили фоном для «победных» селфи. Теперь пожары пришли в столицу Украины.

А бравые прибалты, которые нацелились на Калининград, после залета к ним украинских беспилотников еще больше озаботились своей безопасностью. И чтобы чувствовать себя уверенно, обратились… к Украине с просьбой продать им производимые там укрытия.

Примечательно, что, сообщая об этом, издание Politico напоминает: на прошлой неделе руководству Литвы пришлось прятаться в бункере из-за прилетевшего дрона, однако виртуозно уходит от того, чей БПЛА залетел к литовцам. Похоже, Украина успешно начинает экспортировать в Европу еще один свой продукт — страх.

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