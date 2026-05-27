Рост зарплат в два раза: кандидатам без опыта работы стали платить больше

Начиная с 2019 года государство приняло решение увеличивать минимальный размер оплаты труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интересную тенденцию выяснили аналитики hh.ru. Оказывается, с 2022 по 2026 года предложения работодателей по зарплатам в вакансиях для кандидатов без опыта работы выросли в два раза.

Так, например, медианная (золотая середина между самыми низкими и самыми высокими предложениями) предлагаемая зарплата выросла с 40 800 до 67 800 рублей (рост в 1,7 раза). Максимальная сумма увеличилась с 80 200 до 157 000 рублей (рост в 2 раза). А нижняя граница поднялась с 23 800 до 39 500 рублей (рост в 1,7 раза).

- Сегодня отсутствие опыта больше не является жестким фильтром для входа в профессию, - комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. - Компании готовы инвестировать в развитие сотрудников с нуля, но взамен ждут от молодых людей высокого уровня ответственности, умения работать в команде и готовности к быстрому обучению в рамках корпоративной культуры.

Одной из причин роста предложений по зарплатам можно назвать увеличение ожиданий по оплате от самих новичков на рынке труда, то есть молодых специалистов без опыта работа. Аналитики зафиксировали увеличение на 61% - до 58 300 рублей.

Ведущий эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович уверяет, причина глубже и связана с общим положением на рынке труда. Главный фактор — острый дефицит работников. Людей не хватает настолько, что компании вынуждены поднимать стартовые зарплаты, чтобы хоть кого-то найти и удержать.

- Еще одна причина - старый опыт теряет ценность, - продолжает эксперт. - Сегодня технологии меняются очень быстро — каждый год появляются новые программы, станки, инструменты. Выпускник, который только что разобрался с современным оборудованием или нейросетями, иногда полезнее для компании, чем человек с 10-летним стажем, но работающий по старинке. Кроме того, всегда есть альтернатива с высоким заработком. Например, курьер или водитель доставки без опыта сегодня может зарабатывать 100–120 тысяч рублей. Если офисная вакансия предлагает новичку всего 40 тысяч, он не пойдёт туда — выберет доставку.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отмечает, медианная заработная плата в первую очередь отражает рост доходов среднеоплачиваемых категорий граждан и наиболее чувствительна к такому показателю, как величина МРОТ.

- Начиная с 2019 года государство приняло решение увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) более высокими темпами по сравнению с уровнем инфляции (в 2026 году МРОТ равен 27093 рубля), - напоминает Александр Сафонов. - Что, в свою очередь, вынуждает работодателей указывать более высокие цифры в вакансиях, размещаемых на специализированных сайтах по трудоустройству. Именно этим объясняется наблюдаемая динамика роста заявляемых зарплат. Однако, к сожалению, сложившаяся структура фонда оплаты труда не претерпевает существенных изменений: более 30% этого фонда по-прежнему приходится на многочисленные категории работников с низкими доходами. Следовательно, с точки зрения государственного управления необходимо реагировать на дисбаланс между нижними и верхними порогами оплаты труда. Одного лишь повышения МРОТ недостаточно, нужно прорабатывать и другие инструменты государственной политики в этой сфере.

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