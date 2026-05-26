«Подняли вой на болотах из-за предупреждения об ударах по Киеву»: Захарова описала реакцию западных дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ответила на три, пожалуй, главных политических вопроса дня — о реакции зарубежного дипкорпуса на перспективу ударов по Киеву, о разговоре Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио и о поведении западных журналистов, которых пригласили в Старобельск.

- Какую реакцию иностранных дипломатов видит наше Министерство иностранных дел после предупреждения о том, что им следовало бы покинуть Киев - поскольку Россия будет наносить систематические удары по столице Украины?

- Реакция классическая, из двух составляющих. Первая — реакция нормальных людей, которые понимают, что происходит в мире и проявляют заботу о своих гражданах, о дипломатическом персонале. Мы получаем вопросы о том, как им лучше выстроить работу на месте в связи с заявленными обстоятельствами.

И для представителей этих стран будет приведён специальный брифинг на уровне заместителя министра иностранных дел, Михаил Юрьевич Галузин завтра встретится с дипломатическим корпусом в Москве. Изложим наши подходы, ответим на вопросы.

А вторая составляющая реакции – беснование коллективного западного меньшинства, которое оголтело снабжает оружием, деньгами и политической поддержкой киевский режим и стоя аплодирует каждому террористическому акту.

Их просто предупредили, но они начали вопить, кричать оскорбления нашим послам, куда-то их вызывать и что-то такое предъявлять…

Если они заботятся о своих дипломатах и гражданах, нужно поступить очень просто - сделать все для информирования собственной общественности. А как они заботятся об Украине, мы все наблюдаем. Это настоящий геноцид украинского народа – то, что творит с ним это коллективное западное меньшинство.

- Почему глава МИД Сергей Лавров счел важным лично донести предупреждение об ударах по Киеву до госсекретаря США Марко Рубио?

- Они обсуждали целый ряд вопросов, и эта тема также была затронута. Кстати, со стороны Соединенных Штатов не было реакции, какую мы увидели от западноевропейцев, устроивших вой на болотах. Удивительно! Даже МИД Германии вызвал посла России за предупреждение дипломатам ФРГ о необходимости покинуть Киев.

- С момента, когда иностранных журналистов пригласили на место трагедии в Старобельске, прошло уже три дня. Западные корреспонденты за это время опубликовали хоть какие-то репортажи? Вы говорили, что начальство запретило им это делать.

- Необходимость этой поездки была обозначена в первую очередь тем, что весь мир потрясло услышанное от постпредов западных стран на заседании Совбеза ООН, когда было понятно, что есть жертвы и десятки пострадавших от прицельной атаки детей. Постпред Латвии мало того что начала отрицать, что речь идет о прицельном ударе, что он наносился по колледжу, не нашла в себе никаких элементарных, присущих каждой женщине эмоций, чтобы сказать слова сочувствия матерям и отцам.

И меньше, чем за сутки мы организовали эту очень тяжелую поездку - обломки, стены еще не остыли. Еще вынимали из-под завалов детские тела. Но мы на это пошли, чтобы заткнуть рты оскотинившихся западных представителей, которые еще имеют наглость называть себя дипломатами.

Материалы вышли у разных корреспондентов, реакция от журналистов была сразу, но ее осквернило западное вранье.

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