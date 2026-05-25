Запрет на Старобельск: приглашенным туда западным журналистам их начальство запретило публиковать репортажи

Официальный представитель МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со дня трагедии в Старобельске минуло уже трое суток. Это ужасающее событие произошло в той войне, которую западные СМИ каждый день пристально рассматривают чуть ли ни под микроскопом. Казалось бы, не заметить, что в результате целенаправленной атаки украинских дронов погиб 21 российский подросток и десятки других получили ранения, было просто невозможно. Как и дать честную оценку этому военному преступлению киевского режима.

Но ни в одной (!) ведущей западной газете не появилось даже отдельного развернутого материала, посвященного случившемуся. В основном - лишь краткие и сухие сообщения без кричащих заголовков на первых страницах или шокирующих фото. Агентство Reuters, например, ограничилось лишь размещением в своем внутреннем фотобанке двух дежурных снимков разрушенного здания колледжа. Точно так же - мимоходом, без подробностей и тем более без всяких эмоций - осветили теракт ВСУ главные западные телекомпании.

Но зато эти упоминания были использованы в качестве «предыстории» для подробнейшего рассказа о другом событии, которое западная, так сказать, медия продолжает без устали обсуждать до сих пор.

Речь о российском ударе возмездия по Киеву в ночь на воскресенье. Вот тут истерика взвилась до небес.

The Telegraph: «Путин ударил по Киеву гиперзвуковой ракетой».

CNN: «Россия запустила ядерную ракету «Орешник» без боеголовки, НАТО подняло в воздух самолеты».

The World Street Journal: «Жестокая ночная бомбардировка украинской столицы»...

И все остальное в том же духе с общим трафаретным комментарием - сколь глупым, столь и бесцеремонным: «Чтобы прикрыть свое катастрофическое поражение, Россия предпринимает бесчеловечные попытки бить по мирным украинским городам и уничтожать гражданское население».

Говоря о Старобельске, западные СМИ упирали на то, что «российские заявления о жертвах и разрушениях невозможно проверить». Дескать, независимой прессы там нет, а доступ для международных журналистов закрыт.

Однако МИД России организовал в выходные поездку на место трагедии для всех желающих иностранных корреспондентов, аккредитованных в нашей стране. Воспользоваться возможностью согласился 51 человек из 19 государств. Остальные повели себя по-разному. Московское бюро CNN дружно ушло в отпуск, «Би-Би-Си» от приглашения категорически отказалась без объяснения причин. Честнее других оказались японцы. Прямо сказали, что их правительство запретило освещать старобельскую трагедию.

А вот те, кто нашли в себе мужество поехать, своих эмоций не скрывали. «Это было преднамеренное массовое убийство и акт терроризма. Здесь не может быть никакого двойного прочтения», сказал журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Это гражданский объект. Я видел только парты студенческие, тетради, подростковую одежду. Производства беспилотников не видел (Киев безосновательно утверждает, будто в здании колледжа собирали дроны - Ред.). Тяжело эмоционально, с человеческой точки зрения», - признался шеф-корреспондент Al Arabiya, египтянин Саад Халаф.

«Своими глазами видел - пострадали дети. Ни одного намека на военный объект нет», - констатировал сотрудник китайской телекомпании Phoenix TV Лу Юйгуан.

«Я тоже вижу, что здесь был колледж и что люди погибли. Конечно, это ужасно», - согласился корреспондент итальянской La Stampa Джованни Пиньи.

«Не понимаю, почему мир молчит, именно западный мир. Они не хотели показывать, что Украина убила этих детей», - возмутился независимый турецкий журналист Елдран Аджар.

Кстати, Аджар уже подробно написал в турецких соцсетях обо всем, что увидел. А вот репортаж того же итальянца Пиньи в газете не появился.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прямо заявила о том, что западным журналистам, побывавшим в Старобельске, их начальство запретило публиковать что-либо оттуда: «Посмотрите на итальянских корреспондентов. Они были, и вы посмотрите, что вышло».

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