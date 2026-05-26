Беременна в 44: супермодель Наталья Водянова родит шестого ребенка

Наталья Водянова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Даже не спрашивайте у Наташи Водяновой, какое у нее самое любимое занятием, помимо показа мод. Потому это и так понятно: воспитывать детей!

Только что была анонсирована обложка свежего номера французского Vogue, где 44-летняя уроженка Нижнего Новгорода предстала сильно беременной. Шестым, на минуточку, ребенком! Об интересном положении супермодели уже перешептывались какое-то время, но теперь это подтверждено, так сказать, документально.

Самое время перечислить всех детей Наташи на текущий момент. В первом браке с Джастином Портманом, британским аристократом и миллиардером, появились сын Лукас (2001), дочь Нева (ударение на первый слог, 2006) и сын Виктор (2007).

Во втором, с французским бизнесменом Антуаном Арно - Максим (2014) и Роман (2016).

«Просто Антуан очень хочет дочь, да и Наташа не прочь», - поговаривают в модных кругах. Поразительно, но героическое материнство Водяновой ни на миг не остановило ее модельную карьеру. А ведь помимо основной работы, Наташа много и системно занимается благотворительностью — ее фонд «Обнаженные сердца» работает более 20 лет и помогает семьям с детьми с особенностями развития.

Несмотря на потрясающую карьеру, супермодель всегда ставила на первое место материнство. «В детстве я не знала, что стану знаменитой, но всегда знала, что стану хорошей мамой» - так высказывалась она в интервью. «Мои дети дают мне силы жить и просыпаться».

Она сказочно богата, а замужем так вообще за представителем богатейшего семейства мира. Ее хотят видеть на своих обложках сотни глянцевых журналов. Дорогие бренды бьются за право сделать ее своим амбассадором. А она все так же проста в общении — в ней нет ни тени спеси и высокомерия — в чем однажды мы в KP.RU убедились лично, когда Наташа посетила нашу редакцию. И скандалы к ней упорно не липнут — даром что многие пытались втянуть ее в грязные истории. Даже тяжелое, почти голодное детство не оставило в ее душе шрамов.

Таких людей как Наташа должно быть много. Очень много!

Кстати, одна из главных тем летнего Vogue — идея репродуктивной свободы и осознанного материнства. Это когда женщина сама решает, когда и как ей становиться матерью, сколько раз рожать и т. п. В интервью Водянова рассуждает о том, что материнство — не повод отказываться от других своих социальных ролей. Очень важна эмоциональная готовность стать матерью и отсутствие давления извне.

Для фотосессии, которая прошла под Парижем, она выбрала платье от Питера Мюлье и кеды Converse.

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