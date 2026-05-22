Выпускные в России подорожали и обросли нюансами: Девятиклассник обходится дороже девятиклассницы

В этом году средний чек на праздник и наряды вырос по сравнению с прошлым более чем на 15% Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Приближается окончание учебного года, а это значит, что родителям выпускников придется раскошелиться. В этом году средний чек на праздник и наряды вырос по сравнению с прошлым более чем на 15%. Так, родителям девятиклассиков предстоит выложить в среднем 32,5 тысячи рублей, а 11-классников — 45 тысяч. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, опросив 3000 мам и пап школьных выпускников из 519 населенных пунктов по всей России.

Примерно половина трат придется на выпускной вечер — застолье, культурная программа и т.д. В 11 классе гуляют солиднее, чем в 9-м. В Москве, как водится, суммы повыше среднероссийских — одно слово, пижоны столичные. А вот Санкт-Петербург, культурная наша столица, демонстрирует скромность и идет практически рубль в рубль со всей страной.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Опрос выявил, что выпускной, оказывается, будет отмечаться не везде. Почти каждый восьмой родитель 9-классников сообщил, что у них не будут проводить праздник. В 11-х классах таких отказников значительно меньше.

Отдельная строка бюджета — выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18,1 тысячи, для дочери — в 17 тысяч рублей. Что выглядит несколько странно: обычно мальчики скромнее, во всяком случае, в одежде. Все встает на место, если посмотреть траты на выпускников 11 классов: на юношей родители выкладывают в среднем 22,1 тысячи, а на девушек — уже 23,5 тысячи.

Специальное платье или костюм к выпускному — это еще с советских времен повелось. Раньше шили, теперь, в основном, покупают. Четверо из пяти девятиклассников пойдут на выпускной в обновках, а среди 11-классников еще больше. Особенно балуют девчонок.

Но как быть в семьях с не очень высоким достатком — чтобы и ребенка порадовать, и в кредитную трубу не вылететь?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Выпускной — это очень важное, запоминающееся на всю жизнь событие, поэтому родителям все-таки я рекомендую быть, что называется на уровне, не лишать ребенка праздника, ссылаясь на недостаточно высокий достаток, - сказала KP.RU детский психолог Татьяна Шишова. - Конечно, можно постараться минимизировать траты, например, выбрать, что дешевле: покупать или пошить. Сделать красиво, но не так дорого.

Вообще же, ситуации с внезапным осознанием невозможности снарядить своего ребенка на выпускной, что называется, не хуже других, кажутся несколько надуманными.

- Родители, отдавая ребенка в какую-то школу или лицей, понимают, какое заведение они выбрали, за годы учебы могут оценить, какая там атмосфера, нравы, обычаи, соответствуют ли они их достатку и образу жизни, - рассуждает психолог. - Если это не их уровень, то ребенка переводят в другое учреждение. Поэтому выпускной, как правило, не приносит сюрпризов. Во всяком случае, я в своей практике не припомню случаев, когда ситуация с выпускным наносила бы ребенку травму и создавало в семье такие конфликты, с которыми обращались бы к психологу.

Отдельный вопрос — семьи с доходами значительно более высокими, чем у других учеников.

- Вообще, когда в школе, семье, коллективе все меряется деньгами, это говорит не об очень хорошем воспитании, - продолжает Татьяна Шишова. - Знаю, что в одной православной московской школе училась дочь банкира, очень состоятельная семья. Но ни поведением, ни одеждой она не выделялась на фоне сверстниц, никто даже не знал, кто ее родители, а узнав, очень удивились.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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