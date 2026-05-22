Геннадий Онищенко: Эта трагедия полностью раскрывает лицо преступной шайки, которая сидит сегодня в Киеве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Григорьевич, минувшей ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошли страшные обрушения… А в это время там находились 86 студентов и один преподаватель. Есть погибшие и раненые. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет.

- Это была специально избранная цель - рядом никаких военных объектов. И, судя по фотографии того здания, которое пострадало, там не один был удар.

- Четыре.

- Не просто где-то пролетало, случайно попало… Удар-то был ночью нанесен. По зданию, где 86 детей, студентами их называть нельзя, это дети от 14 до 18 лет.

И вот бить по детям, бить целенаправленно…

Эта трагедия полностью раскрывает лицо этой преступной шайки, которая сидит сегодня в Киеве. Которая - незаконна сама по себе. Потому что уже два года этот наркоман необразованный, который коллективным западом был посажен в кресло руководителя Украины… И который уже два года - после того, как срок его законных полномочий истек, делает все для того, чтобы остаться у власти… И, более того, добить все остатки государственности, генофонда Украины, лишь бы самому усидеть в этом кресле.

А то, что мы сегодня наблюдаем - это апофеоз бесчеловечности, фашистской сути этого незаконного руководства… Которое подлежит международному суду.

И, я уверен, что возмездие придет, и оно будет очень жестким, потому что такие преступления прощать нельзя.

Я считаю, что мы вправе сегодня отомстить главным виновникам панели. Мы просто обязаны это сделать.

А родственникам пострадавших детей и самим детям я желаю терпения и выздоровления. Тем, кто погиб, царствия небесного…

Раненым, а их там 35, - скорейшего выздоровления и возвращения к учебе. Потому что их знания, их любовь к Родине - они нужны и востребованы для ЛНР и для всей России.

- Спасибо огромное.

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