Юрий Колокольников стал Царем, Вита Корниенко — Любавой: Кто есть кто в экранизации «Спящей красавицы»

Фото: НМГ Прокат

KP.RU не устает (хоть и едва успевает) сообщать о новых и новых киносказках, за которые берутся российские кинематографисты. После выхода «Чебурашки» (6,7 миллиарда рублей кассы за первую часть) в стране началась буквально сказочная лихорадка: «По щучьему велению», «Сказка о Царе Салтане», «Бременские музыканты», «Домовенок Кузя», «Волшебный участок», «Летучий корабль» — это лишь десятая часть того, что снято и что появится на больших экранах в ближайшее время. Режиссеры и продюсеры только и успевают букировать за собой сюжеты русского фольклора.

Очередной такой — экранизация «Спящей красавицы», которую мы знаем по изложению Шарлем Перро и братьями Гримм. Этот проект для детей выпускает компания Art Pictures Федора Бондарчука вместе с Тимуром Вайнштейном. А режиссером назначен Анарио Мамедов («Призрак», «Зять») — ученик Петра Тодоровского — стремящийся совместить эстетику советских и диснеевских сказок.

— Я давно хотел экранизировать сказку, это один из моих любимых жанров, поэтому появившаяся возможность подарила мне шанс представить зрителю оригинальную, авторскую интерпретацию, но с бережным отношением к оригиналу, — признался постановщик. — Безусловно, при подготовке огромное влияние на создание волшебного мира сказки оказали предшественники – я пересматривал все, на чем вырос: начиная от отечественной классики режиссеров Александра Птушко, Александра Роу и Леонида Нечаева и заканчивая диснеевскими картинами и кинолентами Тима Бёртона и Гильермо дель Торо.

Фото: НМГ Прокат

Сюжет — стар, как мир, но есть нюансы. В нашей версии «Спящей красавицы» действие разворачивается вокруг Царевны Любавы (Вита Корниенко) — весьма капризной дочери царя Елизара (Юрий Колокольников), в которую влюбляется добрый молодец Ваня (Алексей Онежен).

Как оказывается, есть у Любавы волшебная тайна, скрытая в гребне, подаренном мамой. И за это девушку отравляет похожая на Малифисенту Шамаханская Царица (Настасья Самбурская), вступившая в сговор с Колдуньей, заточенной в магическом зеркале.

Фото: НМГ Прокат

После того, как царевна исчезает, Иван, как водится в почти каждой русской сказке, отправляется на поиски — и попадает в сказочный мир, где реальность переплетается со сном. Разумеется, не обойдется и без любви.

Фото: НМГ Прокат

Кроме перечисленных артистов в проекте заняты: Евгения Дмитриева — колдунья Веремея, импровизатор Арсений Попов — Учитель, Софья Шидловская, а также множество артистов, сыгравших одушевленные предметы: Кристина Суховицкая (Веер), Тамара Жукова (Подсвечник), Алиса Стасюк (Флакон) и проч.

Фото: НМГ Прокат

Создатели проекта обещают осовременить «Спящую красавицу» компьютерной графикой, приемами и трюками, уникальными костюмами, а также сшитые вручную аксессуарами — специально подобранными ткани, цвета и фасоны которых подчеркнут характер персонажей.

Ожидается в картине и много музыки —в настоящий момент среди композиторов проходит конкурс, который станет важным этапом формирования саундтрека и фоновых композиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Театр породил чудовище! Это КВН!»: Олег Меньшиков матом разнес в щепки нового «Гамлета» с Юрой Борисовым

Молодые герои «Войны и мира» Сарика Андреасяна: Кто сыграет Соню Ростову, Лизу Болконскую и Бурьен