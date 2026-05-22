«Оторвали нас от ужина»: Украина и Запад в ООН поглумились над погибшими в Старобельске детьми

Фото: ГУ МЧС по ЛНР

Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН после украинского удара по общежитию колледжа в Старобельске. От того, что произносили на этом заседании представители западных стран и Украины, волосы встали дыбом. Убийство детей в Луганской области волновало их меньше всего.

Договорились до того, что Россия все это придумала, и вообще, наша страна - «Лжедмитрий», который незаконно входит в Совет безопасности.

Последствия атаки ВСУ по территории колледжа в Старобельске

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В СТАРОБЕЛЬСКЕ?

Первой выступила гражданка Ганы (вся ее карьера, впрочем, связана с Великобританией) Эдем Восорну - глава отдела в Управлении ООН по гуманитарным вопросам. Сделав вид, что в Старобельске ничего важного не произошло, она посетовала: российская ракета попала в склад гуманитарной помощи в Днепре, сгорели дорогие одеяла.

Ванесса Фрейзер с Мальты, спецпредставитель Генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, завела песню, которую потом исполнили и другие представители Запада. Мол, русские не предоставляют доступ на Донбасс международным наблюдателям (как они «наблюдали» за происходящим там с 2014 года, передавая всю информацию западным разведкам, мы прекрасно помним), поэтому подтвердить достоверность случившегося в Старобельске нельзя.

НЕ РЕЧЬ, А ДИКОСТЬ

Выступление полпреда Украины, уроженца Львова Андрея Мельника (того самого, который был послом в Германии назвал канцлера Шольца «обиженной колбасой» из-за отказа приехать в Киев) стало верхом дикости.

Он заявил, что Россия отвлекает важных людей из ООН пустяками во время, когда все уже должны были ужинать, чтобы прикрыть свое поражение. Ведь совсем скоро русские заплатят Киеву репарации и падут перед ним на колени - но тщетно, гордая незалежная не примирится с Россией и через века.

Информация о случившемся в Старобельске, с пеной у рта вещал украинец - ложь и чистая пропаганда, а правда выяснится, лишь когда город «освободят ВСУ».

Россию Мельник назвал «Лжедмитрием», который незаконно занял в Совбезе ООН место Советского Союза (очевидно, надо было отдать это место Украине, или еще лучше — конкретно Львову), а украинские атаки на нашу страну - «хирургическими операциями», направленными только на «законные военные цели».

- Российская армия терпит поражение. Даже созыв этого заседания - признак слабости. Скажу для вас: «Шеф, все пропало», - обратился любитель колбасы к русским.

Надо всем этим, наверное, можно было бы посмеяться. Если бы речь не шла о гибели и ранениях десятков детей…

БЕСПИЛОТНИКИ МЕТОДИЧНО БИЛИ ПО СПЯЩИМ ДЕТЯМ

Наш постпред в ООН Василий Небензя выступил эмоционально. Но сначала привел сухие факты. Киевский режим совершил чудовищный теракт против мирных граждан России. Беспилотники самолетного типа ночью нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, где жили учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет.

Погибли 6 человек, более 40 - ранены, часть в критическом состоянии. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Под завалами остаются дети.

Удар был преднамеренным, сообщил дипломат: три волны беспилотников прицельно били в одно и то же место. Расчет делали на максимальное количество жертв.

- Попадание беспилотников по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет военных объектов, - заверил Небензя.

Постпред показал распечатанные фото руин общежития. Россия попросила Китай, который сейчас председательствует в Совбезе, распространить эти кадры в ООН.

- Атака на спящих детей - очередное свидетельство трусливой террористической сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому - при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе, - заключил Небензя. - Там разделяют мирных жителей на тех, убийства которых они осуждают, и тех, истребление которых игнорируют. А то и вовсе кощунственно называют законным в рамках права Киева на оборону.

Весь мир стал свидетелем того, насколько циничен режим Зеленского, обходящий молчанием преступные действия ВСУ против российских детей, считая их не заслуживающими защиты.

ГЛУМЛЕНИЕ НАД ЖЕРТВАМИ

«Вы соучаствуете в актах терроризма, подобным старобельскому, и ответственность за эти преступления будет неминуема», - заявил представитель России западным дипломатам.

Послушав их выступления, Небензя добавил: «Сегодня уровень цинизма европейских коллег зашкалил. Ни один даже не удосужился упомянуть о погибших детях в Старобельске. Вы хотите сказать, что это плод компьютерной графики?

Это глумление над детскими жертвами. Как мы дожили до того, что представители европейских стран не считают погибших в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми?

Неужели вам не стыдно нести то, что мы слышим? Это пляски на костях погибших».

Китайский постпред Фу Цун, который вел заседание Совбеза, говорил о «глубокой встревоженности и осуждении ударов по ни в чем не повинным гражданам».

- Если переговоры по Украине продолжатся, мы увидим зарю мира, - произнес он в метафорической восточной манере.

Мы прекрасно знаем, кто тормозит эти переговоры. На заседании Совбеза ООН это было видно особенно ярко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети выпрыгивали из окон - враг целился прямо в них: последние новости о бесчеловечном ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР

Били в ночи взрывчаткой по спящим детям: Хронология чудовищной атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года - каким будет ответ России

«Мама, нас бомбят!»: Испуганные студенты из Старобельска звонили родителям во время атаки ВСУ