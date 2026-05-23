Пострадавшее общежитие из которого буквально выпрыгивали испуганные дети. Фото: администрация ЛНР

Страшная атака ВСУ на город Старобельск в ЛНР началась еще поздно вечером в четверг, 21 мая, около десяти вечера. Три волны дронов, четыре часа беспрерывных налетов. ВСУ били прицельно, но не по военным целям. Беспилотники с огромным запасом взрывчатки летели в сторону мирных домов, в сторону колледжа и общежития, где спали дети... Сейчас известно уже о 18 погибших. Мы собрали последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР на 23 мая 2026 года: какие последствия имела атака и как отреагировали на нее в стране и в мире.

Последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР на 23 мая 2026 года: что известно

Одна из студенток, которые оказались под завалами

- Мама, нас бомбят, - последнее, что слышала от дочки вечером в четверг Ольга Василенко. Ее дочь Анастасия учится в педагогическом колледже, живет в общежитии - том самом, по которому пришелся массированный удар. Ночью связи уже не было.

Пятиэтажное общежитие относится к колледжу, где учат будущих учителей начальных классов и документоведов. Рядом - учебный корпус другого колледжа, профессионального. Его студенты живут на другом конце города - во время удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР они тоже проснулись, спустились в подвал.

Пострадавший колледж. Фото: Народный фронт ЛНР

А вот студентам педагогического колледжа не повезло. В момент удара в здании общежития находились 86 учеников и 1 человек из персонала. Как особенно подчеркнул президент РФ Владимир Путин, нет сомнений, что ВСУ целились в мирных детей, ведь рядом с колледжем нет военных объектов. Поэтому и разговоры о том, что дроны могли упасть из-за ПВО - это ложь, навязываемая со стороны врага.

- Первый дрон упал напротив охраны, - рассказывает один из учеников, который сейчас лежит в больнице. — Мы сразу выбежали в коридор. Ещё два беспилотника по зданию не попали. А следующий — прямо в здание колледжа.

Студентка Старобельского колледжа Диана Шавкун лежит в больнице. Фото: Вести Луганск

Дети практически прыгали из окон, в ужасе, опасаясь нового прилета дрона уже рядом. Пытались помочь друг другу, но не всегда справлялись. Остались без вещей, учебников, телефонов...

Еще одна студентка Дарья Шавко оказалась под завалами - ей плитой придавило ноги. На место очень быстро приехали спасатели, начали работы по разбору завалов. И они услышали голос Даши, которая звала на помощь - вытащили ее и передали врачам. Теперь девушка в больнице.

Спасательные работы продолжались весь день. В МЧС не прекращали разбирать завалы даже во время опасности БПЛА - враг не успокаивался. Но спасатели знали главное: нужно помочь детям, которые все еще могут оставаться под завалами.

Еще ночью на помощь студентам кинулись обычные горожане: так как часть здания пострадала не очень сильно, дети, которые находились там пострадали меньше и смогли сами выйти на улицу - без вещей, испуганные. Жители соседних домов делились с ними одеждой и обувью, помогали созвониться с родителями, звали к себе домой...

Место трагедии в Старобельске ЛНР вновь подверглось атаке со стороны ВСУ днем 23 мая

Посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник сообщил в своем канале в Макс, что украинские боевики продолжают атаковать беспилотниками место чудовищной трагедии в Старобельске Луганской Народной Республики.

- Спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух», и прятаться в укрытие. ПВО и МОГи отрабатывают по вражеским беспилотникам, - написал Мирошник, уточнив, что спасательные работы продолжаются.

Погибшие и пострадавшие при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР: точные данные

Днем 23 мая точно известно ужо о 18 погибших подростков при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске - среди них минимум восемь девушек и три парня. Все они стали жертвой вражеской атаки по мирным людям. Всего пострадали 60 человек, получив ранения различной степени тяжести. Под завалами остаются три человека, спасательные работы непрерывно ведутся.

Пострадавшие проходят лечение амбулаторно, у семерых ранения более тяжелые - их санавиацией доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Еще у двоих травмы средней тяжести - они остаются в хирургии.

По последним данным от главы ЛНР Леонида Пасечника, без вести пропавшими пока числятся девять студентов. Разбор завалов все еще продолжается.

Кто погиб при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске по состоянию на 23 мая на 17:00

Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал список имен погибших и пострадавших при чудовищной атаке украинского режима на учебное заведение в Старобельске.

Фото: Официальный канал Администрации Главы ЛНР в Максе

Фото: Официальный канал Администрации Главы ЛНР

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР

Здание общежития после удара ВСУ беспилотниками по колледжу в Старобельске ЛНР буквально сложилось. В пятиэтажке обвалились три верхних этажа.

- Историческое здание постройки 1905 года – сейчас профессиональный колледж. Раньше там был Институт благородных девиц, оно выстояло все войны. И вот его разрушили, оно сгорело дотла, - рассказывает заместитель директора профессионального колледжа Наталья Винник.

Сейчас на месте ЧП продолжают работу и сотрудники МЧС, и психологи. В город приезжают родители учеников, им предоставляют места для размещения, психологическую поддержку. 15 человек числятся пропавшими - информации об их местонахождении пока нет.

- Это страшная трагедия для всей республики. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Для пострадавших сдают кровь Фото: Молодая Гвардия ЕР

Что происходит после удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР

Среди последних новостей об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР есть и хорошие моменты: люди на самом деле сплотились, все ищут возможности помочь студентам. Помогают и тем, кто сейчас в больнице. Активисты сдавали кровь для тех, кто нуждается в переливании, жители несут гуманитарную помощь. К сожалению, пострадали не только колледж и общежитие - повреждены частные дома, здания в городе. Предстоят большие восстановительные работы.

Активисты народного фронта в свою очередь объявили сбор средств пострадавшим от удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР.

- Всего доставлено около двух тонн гуманитарной помощи: это и вода, и продукты питания, и все необходимое для пострадавших. Кроме этого, правительством ЛНР организована работа выездных психологов, - рассказала исполкома Народного фронта в Луганской Народной Республике Анна Еременко.

Фото: Народный фронт ЛНР

Режим ЧС в ЛНР после удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР: что значит

Вечером стало известно, что в ЛНР вводится режим ЧС - чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом объявил глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что это необходимо для организации работы всех ведомств по оказанию помощи и поддержки пострадавшим и семьям погибшим, а также координации работ по восстановлению инфраструктуры города и зданий.

Такой режим вводится когда последствия аварии, катастрофы или стихийного бедствия затронули территорию одного региона. Он позволяет мобилизовать ресурсы, властям дает возможность вводить ограничения посещения тех или иных мест и выплачивать финансовую помощь.

Президент РФ Владимир Путин - об ответе России после удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР

На удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР отреагировал президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что у России есть стопроцентная уверенность, что удар нанесли с одной целью - хладнокровно убить гражданских, юных студентов, будущих учителей.

Эту атаку президент предложил рассматривать как теракт и отметил, что это - проявление неонацизма, с которым и борется Россия. Он назвал и причины такого удара:

Фото: МЧС Идут разборы завалов на месте удара

- Причины понятны - это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населённых пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую, - отметил президент. И поручил Министерству Обороны РФ представить свои предложения об ответной реакции России на удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР.

Реакция ООН на удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезьер осудила удар беспилотниками по колледжу в Старобельске (ЛНР), но не уточнила, кто его нанес.

- Организация Объединенных Наций не имеет доступа к этому району и не находится в положении, позволяющем подтвердить детали сообщаемой атаки, - сказала Фрезьер.

Также на данный момент известно, что никто из ООН не запросил у России доступ в город, чтобы оценить последствия удара по мирным жителям.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности ООН назвал атаку по спящим детям в Старобельске "очередным свидетельством «трусливой, террористической, античеловеческой сущности» властей, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары «по святому» при попустительстве и замалчивании Западом этих преступлений".

Реакция Запада на трагедию в Старобельске ЛНР: заявление Марии Захаровой

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, Москва в связи с ложными заявлениями западников в ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР не было, организовывает для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в регионе.

При этом уже известно, что британская BBC отказалась воочию убедиться в кровавости режима Зеленского, как и американская компания CNN.

Япония, в свою очередь, запретила своим корреспондентам освещать теракт в Старобельске. Тем не менее, большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в ЛНР, уточнила Захарова.

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