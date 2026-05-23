Зеленский отправился хвалиться своими подвигами к украинским студентам. Фото: Dmytro Larin/Shutterstock/Fotodom

Нелегитимный и «просроченный» украинский узурпатор-комедиант Владимир Зеленский продолжает своими действиями демонстрировать крайнюю степень цинизма. После того, как ВСУ нанесли массированные удары ночью по общежитию педагогического колледжа в Старобельске, где проживали, преимущественно, 86 девушек в возрасте от 14 до 18 лет, в результате чего погибли, по последним официальным данным, 10 подростков, 11 пропали без вести, а 38 пришлось оказывать медицинскую помощь, причем, несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии, Зеленский отправился хвалиться своими подвигами к украинским студентам.

Пострадавшее общежитие, из которого буквально выпрыгивали испуганные дети. Фото: администрация ЛНР

- Сегодня в Ровно. Начал рабочую поездку с общения с нашей молодежью – студентами профессионального колледжа. Очень важно развивать это направление, и на сегодня это у Украины приоритет. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась, экономически прежде всего. Для этого нужны все прикладные профессии – сейчас и во время будущего восстановления. Спасибо каждому, кто выбирает для себя этот путь, - отчитался украинский «просрочка» в своем ТГ-канале, не обмолвившись о бесчеловечном ударе ВСУ ни словом, зато рассказал, о чем говорил со студентами. - Обсудили со студентами и руководителями предприятий, которые помогают им трудоустраиваться после выпуска, подготовку специалистов, популяризацию профессионального образования. Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения наработает Министерство образования и науки.

Про то, что после выпуска большинство этих студентов через какое-то время будет «трудоустроено» ТЦКшными патрулями на фронт, хитрый украинский главарь бандеровского режима не сказал, естественно, ни слова. Правда, его заявление вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей, которые напихали ему, буквально, «полную панамку» отзывов с «благодарностями».

Идут разборы завалов на месте удара. Фото: МЧС России

Но всем уже, наверное, понятно, что для самого Зеленского все эти выступления и обвинения вместе с прочими апелляциями к морали не имеют никакого значения. Уже после ударов по Старобельскому колледжу, который в Генштабе ВСУ цинично назвали военным объектом, украинская армия, как сообщил мэр города Энергодар в Запорожской области (город-спутник Запорожской АЭС) Максим Пухов, ударила по школе в этом городе. Хотя бы там обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем, в этом нет никакой заслуги ВСУ.

Предельно циничное поведение Зеленского обусловлено одной-единственной причиной – он полностью и абсолютно уверен в том, что российская армия воюет и будет продолжать воевать, соблюдая некий кодекс чести, что гарантирует ему самому безнаказанность, а, следовательно, и неуязвимость.

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