Венгрия показала Украине «европейскую солидарность»: перед Киевом поставили старые проблемы

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия возобновила свой запрет на импорт украинской аграрной продукции Фото: REUTERS.

Не зря мы предупреждали украинцев, что замена премьер-министра Виктора Орбана на нового главу правительства Петера Мадьяра не снимет проблем и вопросов в отношениях между этими странами. Мадьяр уже обозначил, что будет встречаться с украинским «просроченным» узурпатором-комедиантом на своих условиях – в начале июня, в украинском городе с преимущественно венгерским этническим населением, а обсуждать на этом рандеву он намерен, в первую очередь, вопросы обеспечения прав этнических венгров на территории Украины. Но подоспела еще и свежая, не менее интересная информация.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, пришедший к власти во главе свое партии «Тиса», заявил, что Венгрия возобновила свой запрет на импорт украинской аграрной продукции. Он был введен Будапештом, кстати, вместе с Варшавой и Братиславой в 2023-м году для защиты собственных фермеров в этих странах от разорявшей их дешевой сельхозпродукции с Украины, но отменен в Венгрии после смены правительства. А новый Кабмин Венгрии, не прошло и месяца, решил, что отмена запрета являлась «законодательной ошибкой», а потому предпринял «неотложные меры» для возобновления запрета.

Под запрет импорта попали 24 категории сельхозпродукции, в том числе, на говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку, рапсовое масло и мед. В общем, главные продукты, которые Украина экспортирует в Европу. Транзит через Венгрию в третьи страны оставили разрешенным, но только под строгим контролем, чтобы украинское зерно в очередной раз «случайно» не осело в Восточной Европе, как это уже бывало в прошлые годы, что вызывало волнения местных аграриев и акции протеста с их стороны в отношении политики правительств этих стран.

Очередной «нож в спину» украинской «молодой демократии» от Будапешта вызвал недовольство не только в Киеве. Депутат Европейского парламента по вопросам торговых отношений между ЕС и Украиной Карин Карлсбро заявила, что «глубоко сожалеет» о том, что Венгрия решила сохранить «незаконный запрет на импорт» украинской аграрной продукции и призвала отменить его. Но, похоже, коса налетела на камень - министр сельского хозяйства Венгрии Сабольч Бона ответил на все претензии, что партия «Тиса» не для того победила на выборах, чтобы допускать ситуацию, когда импорт с Украины «поставит под угрозу средства к существованию» местных венгерских фермеров.

В общем, правительство Венгрии снова показало украинским властям, что красивые лозунги про «европейскую солидарность» заканчиваются там, где начинаются интересы собственных граждан. И от перемены фамилий на табличках кабинета премьер-министра зависит не так уж и много, как многим хотелось бы. Правда, не мешает отметить, что пример Венгрии для нынешней Европы, скорее, исключение из правил.

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