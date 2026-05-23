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Политика23 мая 2026 8:00

Венгрия показала Украине «европейскую солидарность»: перед Киевом поставили старые проблемы

Мадьяр: Венгрия вводит запрет на импорт сельскохозпродукции с Украины
Александр ГРИШИН
Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия возобновила свой запрет на импорт украинской аграрной продукции

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия возобновила свой запрет на импорт украинской аграрной продукции

Фото: REUTERS.

Не зря мы предупреждали украинцев, что замена премьер-министра Виктора Орбана на нового главу правительства Петера Мадьяра не снимет проблем и вопросов в отношениях между этими странами. Мадьяр уже обозначил, что будет встречаться с украинским «просроченным» узурпатором-комедиантом на своих условиях – в начале июня, в украинском городе с преимущественно венгерским этническим населением, а обсуждать на этом рандеву он намерен, в первую очередь, вопросы обеспечения прав этнических венгров на территории Украины. Но подоспела еще и свежая, не менее интересная информация.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, пришедший к власти во главе свое партии «Тиса», заявил, что Венгрия возобновила свой запрет на импорт украинской аграрной продукции. Он был введен Будапештом, кстати, вместе с Варшавой и Братиславой в 2023-м году для защиты собственных фермеров в этих странах от разорявшей их дешевой сельхозпродукции с Украины, но отменен в Венгрии после смены правительства. А новый Кабмин Венгрии, не прошло и месяца, решил, что отмена запрета являлась «законодательной ошибкой», а потому предпринял «неотложные меры» для возобновления запрета.

Под запрет импорта попали 24 категории сельхозпродукции, в том числе, на говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку, рапсовое масло и мед. В общем, главные продукты, которые Украина экспортирует в Европу. Транзит через Венгрию в третьи страны оставили разрешенным, но только под строгим контролем, чтобы украинское зерно в очередной раз «случайно» не осело в Восточной Европе, как это уже бывало в прошлые годы, что вызывало волнения местных аграриев и акции протеста с их стороны в отношении политики правительств этих стран.

Очередной «нож в спину» украинской «молодой демократии» от Будапешта вызвал недовольство не только в Киеве. Депутат Европейского парламента по вопросам торговых отношений между ЕС и Украиной Карин Карлсбро заявила, что «глубоко сожалеет» о том, что Венгрия решила сохранить «незаконный запрет на импорт» украинской аграрной продукции и призвала отменить его. Но, похоже, коса налетела на камень - министр сельского хозяйства Венгрии Сабольч Бона ответил на все претензии, что партия «Тиса» не для того победила на выборах, чтобы допускать ситуацию, когда импорт с Украины «поставит под угрозу средства к существованию» местных венгерских фермеров.

В общем, правительство Венгрии снова показало украинским властям, что красивые лозунги про «европейскую солидарность» заканчиваются там, где начинаются интересы собственных граждан. И от перемены фамилий на табличках кабинета премьер-министра зависит не так уж и много, как многим хотелось бы. Правда, не мешает отметить, что пример Венгрии для нынешней Европы, скорее, исключение из правил.

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