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Звезды23 мая 2026 15:00

В семье Ольги Бузовой родится ребенок: певица разрыдалась от счастья, когда узнала

Ольга Бузова разрыдалась от счастья, когда узнала, что её сестра ждет ребенка
Татьяна ЗИМНЯЯ
Ольга Бузова расплакалась от счастья.

Ольга Бузова расплакалась от счастья.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Я хочу тебе сделать подарок на Новый год», - сказала младшая сестра Ольги Бузовой 37-летняя Анна. И подарила Оле коробочку, а в коробочке – вязаные пинеточки и открытка: «Ты скоро станешь тетей!».

- А я стану мамой, - добавила Анна Бузова. Но Ольга вначале не поняла. Потом, когда осознала, расплакалась от счастья: «Я в шоке, вот это подарок на Новый год!».

Всю эту милоту сестры записали на видео и каждая выложила в своем микроблоге, чтобы увидели и подписчики, а их у Ольги Бузовой почти 2 миллиона.

За эти слезы счастья, за непосредственность реакций и любят Олю люди.

Но её реакция ничто по сравнению с впечатлением, которое произвела «коробочка с сюрпризом» на мужа Анны Бузовой.

Ольга Бузова с сестрой Анной

Ольга Бузова с сестрой Анной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анна положила в неё тест на беременность и открытку: «Ты скоро станешь папой». Потом задумалась, как поставить камеру так, чтобы запечатлеть реакцию мужа, его эмоции - на память.

Муж стал, конечно, расспрашивать, что за подарок и подлежит ли он возврату или обмену? Ах, нет?

- Тогда там трусы? – догадался Константин Штрыкин (пара 18 лет состоят в отношениях, но официально их не оформили).

- Почему трусы?

- Потому что они возврату не подлежат.

- У тебя только трусы в предположениях, - немного обиделась Анна.

- Тогда давай подсказки, чтобы я дальше играл.

- Я тебе такой подарок ещё никогда не делала. Это большой подарок…

Но Константин так ничего и не понял. Пришлось открывать коробку и читать открытку.

– Ты забеременела?! – удивился муж. - Это правда? Как ты поняла?..

Анна ему показала тест: «это положительный тест, я два теста сделала...». Но Константин всё равно не поверил счастью: «Ну как же ты поняла?! Как такое вообще могло произойти? Ты уверена? Я не верю… Давай-ка через недельку сделаешь тест еще...».

Ох, уж эти мужчины! Никакой с ними романтики. В отличие от подписчиков сестер Бузовых, которые за Аню и Олю очень порадовались: «Только родная сестра будет любить ребенка сестры, как своего собственного». «Девочки, обожаю вас!».

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