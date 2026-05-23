В семье Ольги Бузовой родится ребенок: певица разрыдалась от счастья, когда узнала

Ольга Бузова расплакалась от счастья. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Я хочу тебе сделать подарок на Новый год», - сказала младшая сестра Ольги Бузовой 37-летняя Анна. И подарила Оле коробочку, а в коробочке – вязаные пинеточки и открытка: «Ты скоро станешь тетей!».

- А я стану мамой, - добавила Анна Бузова. Но Ольга вначале не поняла. Потом, когда осознала, расплакалась от счастья: «Я в шоке, вот это подарок на Новый год!».

Всю эту милоту сестры записали на видео и каждая выложила в своем микроблоге, чтобы увидели и подписчики, а их у Ольги Бузовой почти 2 миллиона.

За эти слезы счастья, за непосредственность реакций и любят Олю люди.

Но её реакция ничто по сравнению с впечатлением, которое произвела «коробочка с сюрпризом» на мужа Анны Бузовой.

Ольга Бузова с сестрой Анной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анна положила в неё тест на беременность и открытку: «Ты скоро станешь папой». Потом задумалась, как поставить камеру так, чтобы запечатлеть реакцию мужа, его эмоции - на память.

Муж стал, конечно, расспрашивать, что за подарок и подлежит ли он возврату или обмену? Ах, нет?

- Тогда там трусы? – догадался Константин Штрыкин (пара 18 лет состоят в отношениях, но официально их не оформили).

- Почему трусы?

- Потому что они возврату не подлежат.

- У тебя только трусы в предположениях, - немного обиделась Анна.

- Тогда давай подсказки, чтобы я дальше играл.

- Я тебе такой подарок ещё никогда не делала. Это большой подарок…

Но Константин так ничего и не понял. Пришлось открывать коробку и читать открытку.

– Ты забеременела?! – удивился муж. - Это правда? Как ты поняла?..

Анна ему показала тест: «это положительный тест, я два теста сделала...». Но Константин всё равно не поверил счастью: «Ну как же ты поняла?! Как такое вообще могло произойти? Ты уверена? Я не верю… Давай-ка через недельку сделаешь тест еще...».

Ох, уж эти мужчины! Никакой с ними романтики. В отличие от подписчиков сестер Бузовых, которые за Аню и Олю очень порадовались: «Только родная сестра будет любить ребенка сестры, как своего собственного». «Девочки, обожаю вас!».

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