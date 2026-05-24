Почему украинские дроны падают в Прибалтике, и кто за это действительно ответственен

Разобрали основные причины, из-за чего украинские дроны падают на территории стран НАТО и почему в этом обвиняют Россию Фото: REUTERS.

Накануне внешнеполитические ведомства восьми стран Балтии и Северной Европы выступили с совместным заявлением после инцидентов с дронами в воздушном пространстве Прибалтики и Финляндии и последовавшую жесткую реакцию Москвы. Заявление опубликовал глава МИД Литвы Кястутис Будрис. МИДы Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии осудили «угрозы России применить силу в отношении Латвии и других государств региона».

Министры подчеркнули, что инциденты с залетом беспилотников в воздушное пространство НАТО — прямое следствие конфликта России и Украины. В заявлении говорится: «Страны Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для подобных атак на цели в России». По мнению министров, инциденты с БПЛА направлены на «отвлечение внимания» от конфликта с Украиной со стороны России.

На «Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным. Сайт KP.RU приводит самое интересное из беседы.

- Глава литовского МИДа переводит стрелки — по его утверждению, это Россия «перенаправляет украинские дроны», отчего они и сыпятся на бедную Прибалтику...

- Если дрон подавлен системами радиоэлектронной борьбы - он может сбиться с курса. И - улететь неизвестно куда. Но зачастую для этого даже не нужен РЭБ. Вспомните, как украинский дрон улетел в самом начале войны аж в Хорватию. Причиной залета дронов может быть и действие сил ПВО. Дрон летит вдоль границы, его обстреляли, он сбился с курса - и упал на территории соседней страны. Особенно, если они следуют по маршруту вдоль границы России с Белоруссией, а потом пытаются идти вдоль границы России с Прибалтикой. Дрон подбили - он упал не на территории Ленинградской или Псковской областей, а свалился в приграничных районах Прибалтики.

В самом начале СВО украинский дрон улетел в Хорватию Фото: REUTERS.

- То есть, дрон может сбиваться с курса по самым разным причинам?

- Какой-то процент дронов падает из-за различных технических неполадок. Беспилотник может упасть просто по причине технического брака, если в полете что-то произошло, он сбивается с курса и падает на территории той же Прибалтики.

- Обвинения в адрес России - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую?

- Да, переложить как с Украины, так и со стран Балтии. Ведь, фактически, Прибалтика открывает воздушное пространство для проведение воздушных атак со стороны ВСУ по российскому северо-западу. И, соответственно, это, в первую очередь, ответственность латышей с литовцами и эстонцами. Как , впрочем, и поляков с финнами. И они должны отвечать за последствия, а не Россия.

- На днях, правда, и Варшава с Таллиным потребовали от Киева, чтобы украинские дроны не падали на территории стран НАТО. Но они же такими заявлениями признают факт воздушных атак транзитом через их пространство?

- Воздушное пространство они предоставляют, но делают вид, что не предоставляют, чтобы избежать последствий. Если вы не контролируете свое небо, к вам залетают украинские дроны, попадают по вашим объектам - это уже ваша проблема. Если вы проводите операции под фальшивым флагом — надо помнить, что в эту игру можно играть вдвоем.

- В эти дни жители Литвы даже спускались в убежища из-за угрозы беспилотников, а если при падении украинских дронов у прибалтов появятся погибшие — это не повод для объявления ими войны Киеву?

- С Украиной casus belli? Ну, конечно же, нет! Это назовут несчастным случаем. Если украинский дрон, упав, кого-то убьет, в этой стране заявят что это не Украина, а Россия виновата, потому что, мол, она как-то воздействовала на беспилотник, который упал. Схема отработана.

Страны НАТО идут по отработанной схеме, обвиняя в трагедиях не Киев, а Москву. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

- Как это могут использовать против нас?

- А как они использовали ситуацию, когда украинские ракеты ЗРК С-300 падали в Польше - и погибли два польских фермера? Кричали хором, что это Москва виновата. Но вдруг оказалось, что это украинские С-300.

- Но все-равно виновата Москва?

- А как же? Ведь, по их логике, если бы не Россия, Украина бы не стреляла, и ракеты бы не упали в Польшу, не погибли бы фермеры. Как бы Украина ни наглела, априори виновата, по мнению поляков и прочих шведов, будет Россия. Но бумеранг возвращается.

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