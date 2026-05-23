По словам Зеленского, целями ударов России в течение ближайших 48 часов могут стать Банковая, штаб-квартира ГУР, здания, занимаемые определенными ведомствами. Фото: REUTERS.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПУГАЕТ УКРАИНЦЕВ «ОРЕШНИКОМ»

Украинский «просроченный узурпатор-комедиант и кровавый наркофюрер Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке России к удару «Орешником» по Киеву.

- Был доклад нашей разведки: мы получили данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке русскими удара с применением «Орешника». Мы проверяем эту информацию, - сообщил он в своем ТГ-канале. - Мы видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного оружия. Указанное оружие средней дальности может быть использовано в таком ударе.

По словам «просроченного», целями ударов России в течение ближайших 48 часов якобы могут стать Банковая, штаб-квартира ГУР, здания, занимаемые определенными ведомствами. И, хотя сам «просрочка» об этом не говорит, всем понятно, что такие удары, если они состоятся, будут возмездием за удары ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которых погибли 21 учащийся этого учебного заведения.

И что-то подсказывает, что сам «просроченный» эти ближайшие 48 часов проведет вдали от Киева.

КТО В ОТКАЗЕ, КТО В ОТПУСКЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, возмущенная лицемерной вакханалией, творившейся вчера на заседании Совбеза ООН, где представители западных стран буквально в лицо смеялись над трагедией в Старобельске, сообщила, что «в ответ на заявления западных стран на заседании Совбеза ООН о том, что ударов по гражданским объектам в Старобельске якобы не было, МИД РФ организует посещение иностранными журналистами колледжа, атакованного ВСУ».

- Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится, - саркастически заметила Захарова.

И как в воду глядела, через некоторое время Мария Владимировна поделилась полученными ответами: британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN неожиданно и очень быстро ушла в отпуск. А вот японским журналистам, по словам Захаровой, и вовсе напрямую запретили писать и снимать о трагедии в Старобельске.

По-моему, все с этим западным миром было ясно уже достаточно давно. Взывать к их порядочности, моральным стандартам и даже профессионализму уже не одно десятилетие просто не имеет смысла. Это даже не метать бисер перед свиньями.

УКРАИНЦЫ МОГУТ СТАТЬ МЕТИСАМИ

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник предельно конкретно обрисовал будущее Украины по этническим критериям после массового ввоза мигрантов.

- Украинцы могут стать метисами — смесью украинца и индуса. Это будет наш путь, - откровенно заявил Воскобойник и призвал не пугаться этого. - Главное, чтобы люди, которые к нам приедут, платили налоги.

А что же сами украинцы? По признанию все того же чиновника, сейчас число украинцев, не имеющих работы и живущих на социальные пособия в Германии, уже превышает количество сирийцев с аналогичным статусом в этой стране.

По словам Воскобойника, подобная статистика вызывает неоднозначную реакцию внутри украинского общества, поскольку украинцы традиционно воспринимают себя как одну из самых трудолюбивых наций. Глава Офиса миграционной службы отметил, что такие данные для многих выглядят болезненными и противоречат привычному общественному представлению.

А мы в советские времена думали, что когда бандеровец с пулеметом в автобусе говорит негритенку: «Садись, сынку, и так бачу, шо ты не москаль», - это просто анекдот.

СТРАНЫ ЕС АКТИВИЗИРОВАЛИ ЗАПРОСЫ О ВОЗВРАЩЕНИИ УКРАИНЦЕВ ДОМОЙ

Как сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, страны ЕС стали подавать большое количество запросов о возвращении украинских беженцев на родину. Запросы подаются по процедуре реадмиссии - соглашению между странами о возврате граждан без законных оснований для пребывания.

- Мы видим заинтересованность европейских стран в увеличении числа возвращений наших граждан по процедуре реадмиссии. У нас достаточно много запросов от европейских стран - Польши, Чехии, Германии - о возвращении наших граждан – и мужчин, и женщин – на Украину. В этом плане мы уже наблюдаем серьезную динамику, - рассказала Науменко. По ее словам, в ЕС активно обсуждают, «как они будут возвращать граждан Украины». Заодно напомним, что текущая программа защиты украинцев в странах Евросоюза заканчивается в марте 2027 года и пока нет понимания, будет ли она продолжена.

В общем, дорогие гости так достали хозяев, что те уже не чают, как от них избавиться.

НАТО УКРАИНУ НЕ БРОСИТ

Генеральный секретарь НАТО Рютте в очередной раз пообещал не бросать Украину. Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Рютте в очередной раз пообещал не бросать Украину.

- Мы работаем над тем, чтобы наша поддержка Украины оставалась значимой, предсказуемой, устойчивой и исходим из критически важных потребностей страны. Список приоритетных потребностей Украины остаётся важным инструментом для оказания срочной помощи, предоставляется жизненно необходимое оборудование США, которое реально меняет ситуацию на передовой и помогает защищать города и мирное население Украины, - заявил генсек Альянса и заверил. - Союзники продолжают вносить свой вклад через этот и другие механизмы.

Такое ощущение, что он уже не украинцев поддерживает, а себя - то ли заклинает, то ли уговаривает.

ЗЕЛЕНСКИЙ СФОРМИРОВАЛ У УКРАИНЦЕВ НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ СТРАХ

За 7 лет руководства Зеленского у украинского населения появился и полностью сформировался новый главный страх - нищета и отсутствие будущего для собственных детей.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, 88% украинцев переживают, что дети будут расти в бедности. 85% тревожит качество образования. 84% уверены, что выбраться из нищеты становится почти невозможно.

Таковы итоги деятельности Банковой на протяжении 12 лет после Майдана, когда гражданам беспрерывно продавали «новую Украину», «европейское будущее», «безопасность с НАТО», инвестиции и бесконечные реформы. В реальности же Украина за это время потеряла 80 тыс. км² территорий, включая части Запорожья, Херсонщины и большую часть Донбасса, и упала в демографическую пропасть, сократив свое население наполовину. По прогнозам экспертов к 2030 году в стране останется 13,7 млн человек, а через еще 5 лет всего семь. Но уже сейчас средняя зарплата в Молдавии в полтора раза больше, чем на Украине.

Таким результатами в мировой истории, кроме Зеленского, вряд ли кто еще может «похвастаться».

ОТСТАВНИК И ПРАВДУ МОЖЕТ СКАЗАТЬ

Экс-премьер Польши Лешек Миллер совершенно откровенно рассказал о западном лицемерии.

- В интервью газете Rzeczpospolita Петер Мадьяр заявил: «Как только война на Украине закончится, Европейский союз вновь начнет полагаться на российский газ - шаг, продиктованный как экономической конкурентоспособностью, так и географией», - напомнил Миллер. - Когда точно такое же утверждение высказал Орбан, возмущению не было предела. Звучали разговоры о «кремлевском агенте», о «подрыве единства Запада» и о «пророссийском нарративе». Однако, когда ту же мысль озвучивает новый венгерский лидер, это преподносится как «предвестник политического реализма - силы, набирающей всё больший вес по всей Европе».

- Ведь в политике главное не «что» сказано. Главное – «кто» это говорит. Европа постепенно открывает для себя суровую истину - заводы работают не на моральном пафосе, а на энергии. А счета за газ имеют скверную привычку полностью игнорировать политические декларации, - саркастически и точно подметил бывший премьер Польши, который. находясь в отставке, может позволить себе говорить правду.

США ВЫШЛИ ИЗ ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ, НО МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о том, что в последнее время мирные переговоры по Украине продвигаются очень медленно. Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о том, что в последнее время мирные переговоры по Украине продвигаются очень медленно.

- Позвольте сказать: мы вмешались, потому что нам сказали, что только мы можем это сделать. Только с нами готовы были вести диалог и россияне, и украинцы. Поэтому мы включились. К сожалению, переговоры не принесли результата. Мы готовы продолжать выполнять эту роль, несмотря на утечки, не соответствующие действительности, и слухи о том, что мы якобы заставляли Украину занимать ту или иную позицию — это неправда, - заявил глава американской дипломатии. - Если появится возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и имеют шансы на успех, мы готовы сыграть в этом свою роль. На данный момент таких переговоров нет, но мы надеемся, что ситуация изменится, потому что эта война может закончиться только через переговорное урегулирование.

Рубио констатировал, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной приостановлены.

- Мы будем рады вернуться, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Но мы не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят, - пообещал американец, призвав, по сути, не ждать результатов на этом «фронте».

Штаты, они совсем как Карлсон. Который улетел, но обещал вернуться…

«ИМ ВСЕ РАВНО. ОНИ НЕ ВЕРНУТСЯ»

Именно такими словами ВСУшник-финансист, который проиграл в казино зарплаты своей бригады, попытался оправдать свои действия.

Тыловик банально украл у солдат на передовой 9,7 млн гривен и спустил их в казино. Его бизнес-план был циничен до предела: начфин искренне рассчитывал, что боевики просто погибнут на фронте, а значит, требовать долги будет некому. Схема дала сбой лишь тогда, когда несколько ВСУшников все-таки уцелели и начали жаловаться на отсутствие выплат.

Любитель азартных игр пустился в бега, но недавно был пойман. В Днепропетровске предприимчивому финансисту одного из украинских подразделений вынесли жесткий приговор - восемь лет лишения свободы в колонии.

А вот если бы погибли совсем все, то и ловить его было бы не за что. Впрочем, ему и сейчас грех жаловаться – в колонии он точно останется в живых, не то что в бригаде на передовой.

В ТЦК ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ОТБИРАЮТ ТЕЛЕФОНЫ У ОТЛОВЛЕННЫХ

Представители Винницкого областного ТЦК в телеэфире объяснили, почему у мобилизованных в ТЦК отнимают мобильные телефоны. Объяснение оказалось из категории «не для слабонервных».

- Касательно использования мобильных телефонов. Например, гражданин проходит ВВК (Военно-Врачебная Комиссия – прим. авт.). Это режимный объект, где находится большое количество личного состава. Использование мобильных телефонов может влиять на безопасность других военнослужащих, - заявила представительница украинского военкомата в прямом эфире и огорошила всех откровением. - Пока человек не выучен психологически, он не прошел ВВК, где гарантии того что этот человек не работает с представителями Российской Федерации и не может передать им координаты размещения военнообязанных?

Мало того, что на днях омбудсмен Лубинец, расследовавший работу ТЦК заявил, что отъем мобильных телефонов со стороны работников ТЦК незаконен, так еще и вопрос возникает из категории безответных – это что же, ТЦКшники посылают на фронт воевать с Россией «агентов Москвы»?

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