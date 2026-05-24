Подразделение, оснащенное ракетным комплексом «Орешник». Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Минувшей ночью прилетело по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и Киевской области.

Ресурс «Военное обозрение» уведомил о полыхающем топливном хранилище на окраине украинской столицы, о прилётах по объектам ГУР и СБУ в окрестностях Киева. Были сообщения о крупном пожаре на 6-м авторемонтном заводе, где отмечалась вторичная детонация. Украинские СМИ утверждали, что мощный удар нанесен по одному из объектов в городе Белая Церковь, что в 80 километрах на юго-запад от Киева. Там находятся Белоцерковский грузовой авиакомплекс, Белоцерковская ТЭЦ, узлы железнодорожного и автомобильного сообщения. В городе также располагаются крупные промышленные предприятия и военные объекты.

Российская сторона утром в воскресенье не спешила уточнять, какие именно виды вооружений использовались при ночных ударах по целям на территории противника.

Ранее дважды применялась ракета системы «Орешник», не снаряженная реальной боевой частью. Удары наносились по объектам в Днепропетровске и Львове. По мнению экспертов, они носили, в большей степени, характер демонстрации возможностей.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константином Сивковым.

ЗАЧЕМ ЧАСТИТЬ?

- Ранее уже было сказано, что в России «Орешник» поставлен на серийное производство, и потому возникает вопрос – почему его редко применяют?

- А зачем его применять часто? «Орешник» - это баллистическая ракета среднего радиуса действия, обладающая высокими характеристиками, квазибаллистической траекторией. Принципиально то, что она неуязвима для систем противоракетной обороны противника. И предназначена для нанесения ударов, вообще-то, ядерным оружием.

- Слишком серьезное оружие?

- Это евростратегическая ракета. Например, мы же не бьем ракетой «Воевода», или как ее называют на западе, «Сатана», в обычном боевом снаряжении по какому-нибудь заводу на Украине? И почему тогда мы должны бить «Орешником», который способен на очень многое? К примеру, дивизион таких ракет, это от 9 до 16, способен стереть с лица земли, с учетом всех боевых блоков, две-три страны Европы.

- В ядерном снаряжении?

- Да. И вот тут на тебе: давайте мы такую мощь используем, привинтим обычную боевую часть - и шибанем по заводу. Для демонстрации мы шибанули уже по заводу, по Южмашу…

ЭФФЕКТ БЫЛ

- Шибанули еще и по Львову?

- Да, был и удар по объекту в районе Львова.

- Эффект возымело?

- Эффект возымело не тот, который думали, что должен кто-то испугаться. Все военные специалисты отлично понимают: прошло боевое испытание новой ракеты среднего радиуса действия. Эффект возымело с точки зрения того, что Россия имеет высокоточное квазибаллистическое евростратегическое ядерное оружие, которое способно уничтожить любой объект. Потому что обеспечить точное поражение такого рода ракетой объект вроде какого-то предприятия - это требует очень высокой точности стрельбы в обычном боевом блоке. Поэтому зачем применять «Орешник» часто? Для этого есть ракеты не евростратегические, а те, которые относятся к оперативному или оперативно-тактическому радиусу. Вот «Искандер» для этого есть, есть «Кинжал». И их применяют.

ВРУТ ПРО ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ

- Когда мы делаем массовые запуски, Киев спешит отчитаться – сбито 97% того, что летело. Врут?

- В настоящее время для поражения всех этих ракет и БПЛА нужно соответствующее количество зенитных ракетных систем. Из зенитных ракетных систем, которыми располагает Киев, это ракетные комплексы Patriot, это ракетные комплексы Iris T. Это все то оружие, к которому на сегодня у них не хватает нужного количества ракет. И они сами в этом признаются. Других способов сбивать наши баллистические ракеты просто нет. К тому же, основная часть наших ракет - это квазибаллистические.

Киев располагает зенитными ракетными комплексами Patriot и Iris T. Фото: Bernd WÃ¼stneck/dpa/Global Look Press

- Их не сбивают украинские ПВО?

- Они в принципе не поражаются этими ракетами. Единственное, что они могут сбивать - это беспилотники. Но для сбития беспилотников нужна соответствующая развитая система ПВО. У Киева ее тоже нет. Поэтому это просто бравада.

- И сколько реально они могут сбивать?

- Сбивается, с учетом того, что баллистические ракеты для них не по зубам, беспилотников где-то в пределах 20-30%. Не больше.

Читайте также:

«Реальная ядерная боеголовка на ракете»: Эти учения России Запад будет помнить долго

«Украине регалии власти передавали нацисты в изгнании»: Киев пошел по миру ради пантеона своих «героев»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию